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«Торпедо» рвётся в РПЛ. Что происходит в «лучшей лиге мира»?

вчера, 14:16

В ФНЛ сыграли уже 12 туров — почти треть турнирной дистанции, и уже определились команды, которые хотят повышения. «Соккер.ру» - о результатах и героях «Пердива».

Турнирная таблица. Намек на ностальгические возвращения

На вершине таблицы ФНЛ красуется московское «Торпедо», у которого в планах всерьез и надолго вернуться в элиту российского футбола. В XXI веке автозаводцы знавали разные времена: после вылета из РПЛ в 2006 году докатились до любительской лиги, потом начали свой путь в профессиональном футболе со второго дивизиона и через ФНЛ вернулись в Премьер-Лигу в сезоне 2014/15, но всего на один сезон, после чего рухнули в ПФЛ на несколько лет, нашли нового владельца в лице Романа Авдеева и сейчас рвутся в компанию сильнейших клубов страны.

«Торпедо» выиграло 10 из 12 встреч нынешнего сезона, текущая победная серия москвичей составляет 7 матчей. Не удивительно, что главного тренера «Торпедо» Николая Савичева признали лучшим тренером ФНЛ в августе. Правда, Савичев в «Торпедо» главный только по документам, де-факто руководит командой Сергей Игнашевич, который пока не может официально занять свою должность из-за отсутствия лицензии Pro. Совсем недавно Сергей в составе ЦСКА играл в РПЛ, а уже со следующего сезона с большой долей вероятности будет работать на высшем уровне российского футбола в качестве тренера.

«Торпедо» рвётся в РПЛ. Что происходит в «лучшей лиге мира»?

Ближайший преследователь «Торпедо» - «Химки», которые в последний раз играли в РПЛ десять лет назад. Подмосковный клуб тоже сваливался в пучину ПФЛ, но сейчас нацелен на возвращение в элиту под руководством Андрея Талалаева. Впрочем, куда больше ностальгических чувств вызовет выход в высший дивизион волгоградского «Ротора» - одной из лучших команд страны в 90-е годы прошлого века. У волгоградцев сейчас самый дорогой состав в ФНЛ (10.5 млн евро по оценке «Трансфермаркта») и прекрасный стадион, оставшийся после чемпионата мира.

«Ротор» проиграл в двух последних матчах, поэтому отстал от лидирующей двойки, но команда с берегов Волги будет претендовать на прямую путевку в РПЛ. А вот на участие в стыковых матчах целая очередь, даже сложно определить, где ее «хвост». Но об этом сейчас трудно рассуждать, ведь в ФНЛ нужно иметь в виду не только силу и потенциал команд, но и задачи, поставленные руководством: некоторые клубы заранее знают, что не потянут уровень РПЛ. Точнее сказать — уровень зарплат РПЛ.

Легко определиться и с главным разочарованием первой трети сезона ФНЛ: вне всяких сомнений это красноярский «Енисей». Мы, конечно, привыкли видеть «Енисей» на последней строчке в турнирной таблице за прошлый сезон, который красноярцы провели в РПЛ, но ведь министр спорт Красноярского края ставил задачу выиграть ФНЛ, да и состав у «Енисея» вполне под эту задачу, однако на выходе одна победа в 12-ти турах и 20-е место в таблице. Уже произошла смена тренера — Юрий Газзаев вместо Виктора Тренева, но и после этого дела в гору не пошли. Плохой, очень плохой багаж оставил Дмитрий Аленичев в этот раз.

Лучшие игроки

Бомбардиры. В ФНЛ разворачивается любопытная борьба за «Золотую бутсу»: два футболиста забили по 8 голов, еще трое — по 7. Вершину делят форвард «Торпедо» Иван Сергеев и 21-летний полузащитник из «Нефтихимика» Денис Макаров. У Макарова была серия из семи матчей подряд, в которых он не уходил с поля без гола, атакующему хавбеку требуется 93 минуты на гол. Скаутов клубов РПЛ на матчах «Нефтихимика» становится все больше. Эту парочку подпирают три футболиста, забившие по 7 голов: Амур Калмыков из «Армавира», опытный Адлан Кацаев, вернувшийся в «СКА-Хабаровск», и 20-летний Александр Руденко, от которого очень сильно зависит игра «Спартака-2». Допускаю, что осенью Саша получит шанс в главной команде «Спартака» в связи с травмой Мирзова и уходом Ташаева в «Рубин».

Ассистенты. Украинский полузащитник Артем Полярус из «Химок» уже 7 раз ассистировал партнерам в матчах ФНЛ, на втором месте с пятью результативными действиями хорошо всем знакомый по выступлениям за «Рубин» и «Зенит» Александр Рязанцев. Сейчас 33-летний полузащитник защищает цвета московского «Торпедо».

Просто лучшие. Уже упомянутые Макаров, Сергеев, Полярус, Кацаев, Руденко, Рязанцев вне всяких сомнений в числе заслуживающих внимания действующих лиц ФНЛ в первой трети сезона. Среди защитников выделяются Максим Шоркин из «Торпедо» и Алексей Шумских из «Томи», хавбек Мухаммад Султонов из «Ротора» тоже должен быть добавлен в эту компанию, он может стать лучшим игроком ФНЛ в августе. В июле этот приз достался Адлану Кацаеву из «СКА-Хабаровск». Нетрудно догадаться, кто является лучшим среди тренеров, для этого достаточно заглянуть в турнирную таблицу: Сергей Игнашевич уверенно руководит «Торпедо» и рассчитывает в конце сезона стать тем самым человеком, который вернул клуб с богатыми традициями в высший дивизион российского футбола.

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
   291 / 759
вчера в 21:22
У Ротора лучший состав бесспорно, это даже Талалаев признаёт. Но тренера НЕТ! Волгоградцы, одумайтесь, пока Бердыев свободен! Это ваш шанс! Получите сразу и крутого тренера и директора!
spartach n1
spartach n1
   1 / 759
вчера в 16:00
Давно пора Торпедо возвращаться,вместо фармов газового проектов сочи и Оренбурга !
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Adepta
   22 / 759
вчера в 15:27
И Торпедо, и Химки нужны в РПЛ только для облегчения жизни свиньям, чем больше масквабадских команд подарят очки свиньям, тем позорнее они опять не попадут в ЛЕ.
Игнашевич свиньям точно ничего дарить не станет, а вот унизить всегда будет рад
Adepta
Adepta
   67 / 759
вчера в 15:22
И Торпедо, и Химки нужны в РПЛ только для облегчения жизни свиньям, чем больше масквабадских команд подарят очки свиньям, тем позорнее они опять не попадут в ЛЕ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   25 / 759
вчера в 15:17
Ждём Торпедо в РПЛ.
Удачи Сергей Николаевичу Игнашевичу.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Don trambon
   341 / 759
вчера в 15:11
Ну логично, хотя зачем они тогда в *пердиве* болтаются и по сути занимают 2 места, вон зенит-2 вылетел, благородно)
да, по сути больше выгода им самим, ближайший резерв в тонусе держать, ну и молодёжь на более серьёзном уровне можно подготовить. За рубежом ведь тоже 2-3 команды топ клубов играют в низших лигах. Помню Барселону Б и Реал Мадрид Кастилию когда-то видел в таблице сегунды)
Don trambon
Don trambon ответил Илья Кузнецов
   26 / 759
вчера в 14:56
они не перейдут в РПЛ, их место займёт команда ниже. Мне кажется РПЛ всё-таки расширят до 18 команд, чтобы Сочи, Торпедо, Ротору нашлось место в элите. Ещё Балтика, Нижний Новгород и Мордовия с новыми стадионами должны быть на подходе, всё-таки негоже, чтобы они простаивали без дела, не заполняясь на полную.
Ну логично, хотя зачем они тогда в *пердиве* болтаются и по сути занимают 2 места, вон зенит-2 вылетел, благородно)
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Don trambon
   341 / 759
вчера в 14:50
Что-то я запамятовал. Если, допустим Краснодар-2/Спартак-2 займут 1/2 места или 3/4, которые позволяют рвануть в элиту, то что будет? Они же вроде не имеют права выступать в РПЛ.
они не перейдут в РПЛ, их место займёт команда ниже. Мне кажется РПЛ всё-таки расширят до 18 команд, чтобы Сочи, Торпедо, Ротору нашлось место в элите. Ещё Балтика, Нижний Новгород и Мордовия с новыми стадионами должны быть на подходе, всё-таки негоже, чтобы они простаивали без дела, не заполняясь на полную.
Don trambon
Don trambon
   26 / 759
вчера в 14:42
Что-то я запамятовал. Если, допустим Краснодар-2/Спартак-2 займут 1/2 места или 3/4, которые позволяют рвануть в элиту, то что будет?

Они же вроде не имеют права выступать в РПЛ.
Roger Young
Roger Young
   149 / 759
вчера в 14:37
Енисей не показывает ничего удивительного. Отмыли деньги, которых хватило на один сезон в РПЛ, теперь будут банкротить до любительского уровня. Как поется в песне:


112910415
112910415
   41 / 759
вчера в 14:36
ждём, пора !
Питер Ман
Питер Ман
   78 / 759
вчера в 14:28
ФНЛ это "карманная лига" Федуна! Давно заметил!
Гвинея
Гвинея
   304 / 759
вчера в 14:27
Как рвутся так и обратно пойдут, зачем нужны эти клубы в рфпл это уже прошлое, когда то и Торпедо Москва и Ротор были на слуху, боеспособными коллективами, но их время прошло, нужны новые не заезженные имена с чистой репутацией.
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