«Торпедо» рвётся в РПЛ. Что происходит в «лучшей лиге мира»?

вчера, 14:16

В ФНЛ сыграли уже 12 туров — почти треть турнирной дистанции, и уже определились команды, которые хотят повышения. «Соккер.ру» - о результатах и героях «Пердива».

Турнирная таблица. Намек на ностальгические возвращения

На вершине таблицы ФНЛ красуется московское «Торпедо», у которого в планах всерьез и надолго вернуться в элиту российского футбола. В XXI веке автозаводцы знавали разные времена: после вылета из РПЛ в 2006 году докатились до любительской лиги, потом начали свой путь в профессиональном футболе со второго дивизиона и через ФНЛ вернулись в Премьер-Лигу в сезоне 2014/15, но всего на один сезон, после чего рухнули в ПФЛ на несколько лет, нашли нового владельца в лице Романа Авдеева и сейчас рвутся в компанию сильнейших клубов страны.

«Торпедо» выиграло 10 из 12 встреч нынешнего сезона, текущая победная серия москвичей составляет 7 матчей. Не удивительно, что главного тренера «Торпедо» Николая Савичева признали лучшим тренером ФНЛ в августе. Правда, Савичев в «Торпедо» главный только по документам, де-факто руководит командой Сергей Игнашевич, который пока не может официально занять свою должность из-за отсутствия лицензии Pro. Совсем недавно Сергей в составе ЦСКА играл в РПЛ , а уже со следующего сезона с большой долей вероятности будет работать на высшем уровне российского футбола в качестве тренера.

Ближайший преследователь «Торпедо» - «Химки», которые в последний раз играли в РПЛ десять лет назад. Подмосковный клуб тоже сваливался в пучину ПФЛ , но сейчас нацелен на возвращение в элиту под руководством Андрея Талалаева. Впрочем, куда больше ностальгических чувств вызовет выход в высший дивизион волгоградского «Ротора» - одной из лучших команд страны в 90-е годы прошлого века. У волгоградцев сейчас самый дорогой состав в ФНЛ (10.5 млн евро по оценке «Трансфермаркта») и прекрасный стадион, оставшийся после чемпионата мира.

«Ротор» проиграл в двух последних матчах, поэтому отстал от лидирующей двойки, но команда с берегов Волги будет претендовать на прямую путевку в РПЛ . А вот на участие в стыковых матчах целая очередь, даже сложно определить, где ее «хвост». Но об этом сейчас трудно рассуждать, ведь в ФНЛ нужно иметь в виду не только силу и потенциал команд, но и задачи, поставленные руководством: некоторые клубы заранее знают, что не потянут уровень РПЛ . Точнее сказать — уровень зарплат РПЛ .

Легко определиться и с главным разочарованием первой трети сезона ФНЛ : вне всяких сомнений это красноярский «Енисей». Мы, конечно, привыкли видеть «Енисей» на последней строчке в турнирной таблице за прошлый сезон, который красноярцы провели в РПЛ , но ведь министр спорт Красноярского края ставил задачу выиграть ФНЛ , да и состав у «Енисея» вполне под эту задачу, однако на выходе одна победа в 12-ти турах и 20-е место в таблице. Уже произошла смена тренера — Юрий Газзаев вместо Виктора Тренева, но и после этого дела в гору не пошли. Плохой, очень плохой багаж оставил Дмитрий Аленичев в этот раз.

Лучшие игроки

Бомбардиры. В ФНЛ разворачивается любопытная борьба за «Золотую бутсу»: два футболиста забили по 8 голов, еще трое — по 7. Вершину делят форвард «Торпедо» Иван Сергеев и 21-летний полузащитник из «Нефтихимика» Денис Макаров. У Макарова была серия из семи матчей подряд, в которых он не уходил с поля без гола, атакующему хавбеку требуется 93 минуты на гол. Скаутов клубов РПЛ на матчах «Нефтихимика» становится все больше. Эту парочку подпирают три футболиста, забившие по 7 голов: Амур Калмыков из «Армавира», опытный Адлан Кацаев, вернувшийся в « СКА -Хабаровск», и 20-летний Александр Руденко, от которого очень сильно зависит игра «Спартака-2». Допускаю, что осенью Саша получит шанс в главной команде «Спартака» в связи с травмой Мирзова и уходом Ташаева в «Рубин».

Ассистенты. Украинский полузащитник Артем Полярус из «Химок» уже 7 раз ассистировал партнерам в матчах ФНЛ , на втором месте с пятью результативными действиями хорошо всем знакомый по выступлениям за «Рубин» и «Зенит» Александр Рязанцев. Сейчас 33-летний полузащитник защищает цвета московского «Торпедо».