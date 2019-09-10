Сентябрь горит, конкуренты плачут. Сборная России на Евро-2020!

10 сентября 2019, 11:37

В заголовке пропущено слово «почти», но шансы не выйти из группы у нас теперь чисто фантастические. «Соккер.ру» подводит итоги сентябрьской одиссеи команды Черчесова.

Де-факто мы на Евро. Де-юре можно оформить в октябре

За четыре тура до финиша в группе «I» c полной уверенностью можно говорить о том, что Бельгию и Россию никто не догонит. «Красные дьяволы» выдали стопроцентный результат, выиграв 6 из 6 матчей и набрав 18 очков, наша команда после поражения в Брюсселе выиграла свои 5 встреч и обосновалась на второй строчке, опережая ближайших преследователей (Казахстан и Кипр) на 8 баллов. Шотландцы, которые априори считались нашими главными конкурентами, в 9 очках позади. До конца отбора четыре тура, то есть в розыгрыше остается 12 очков. Отыграть такой гандикап нашим соперникам поможет только Гарри Поттер или Гендальф. Серьезно, без волшебства никак не обойтись.

Сборной России достаточно набрать 4 очка в 4-х оставшихся матчах, чтобы лишить конкурентов даже математических шансов. Один из этих матчей у нас с Сан-Марино, которое мы в первом круге обыграли 9:0, то есть остается сыграть вничью с Бельгией, Шотландией или Кипром — и мы на Евро. Теоретически самые сложные матчи у нас позади — против Бельгии, Казахстана и Шотландии на выезде, «дьяволов» и «скоттов» будем принимать на своих полях, Кипр и Сан-Марино посетим с официальными визитами.

Опять же, 4 очка нам нужны из того расчета, что Кипр или Казахстан смогут выдать стопроцентный результат на финише отбора и собрать 12 баллов. Однако казахстанцам еще принимать Бельгию и играть в Шотландии, которая захочет взять реванш за поражение в Нур-Султане 0:3. У Кипра в расписании не осталось матчей против Сан-Марино, островитянам предстоят турне в Казахстан и Бельгию, а также домашние матчи со сборной России и Шотландии. Иными словами, с трудом верится, что в финальной версии таблицы у кого-то из них будет хотя бы 15 очков — столько у сборной России сейчас.

В общем, нет смысла обманывать себя и суеверно молчать: мы уже на Евро-2020, это пока не математический, но футбольный факт. Но если вы верите только в то, что свершилось официально, то да — нужно дождаться октября, когда нам играть с Шотландией дома и Кипром на выезде. Шотландцев в «Лужниках» нужно обыгрывать без приключений, на самом деле эта сборная потомков футбольных первопроходцев демонстрирует очень низкий уровень игры, даже родные стены уже не помогают: после поражения от нас 1:2 «скотты» при родной публике сгорели бельгийцам 0:4. А вот матч на Кипре может получиться вязким и тягучим, киприоты неудобный соперник для сборной России, вот и дома выиграли у них 1:0 не без труда, но стратегически в этой игре нас может удовлетворить даже ничья, поэтому есть смысл сыграть строго, без авантюр, на результат.

Черчесов определился с костяком

Впрочем, сборная России и так не склонна к авантюрам ни в каком смысле, в том числе в кадровом. Станислав Черчесов в прошедших матчах вполне четко обозначил, как распределяется его доверие между футболистами. Состав, который вышел на матч в Глазго — это оптимальная сборная России сегодняшнего дня. Схема 4-2-3-1:

Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Зобнин, Оздоев — Ионов, Головин, Жирков — Дзюба.

12-й футболист этой команды — Денис Черышев, он может вернуться в стартовую обойму, когда наберет форму, в этом случае Жирков и Кудряшов из коллег по левой бровке снова превратятся в конкурентов за место на левом фланге обороны. Собственно, Черышев вышел с первых минут на матч с Казахстаном, как и Ахметов, как и Антон Миранчук. Станислав Черчесов провел три изменения в стартовом составе по сравнению с игрой в Глазго, но уже через час игры вернулся к своему первоначальному выбору: Черышева заменил Кудряшов, и Жирков переместился в атаку; вместо Антона Миранчука вышел Алексей Ионов, а Роман Зобнин вернулся в центр поля вместо Ильзата Ахметова.

Это показательный момент: Черчесов попытался сыграть с другими людьми, команда столкнулась с трудностями, и тренер шаг за шагом вернулся к «сохраненной игре». В общем-то, здорово, что одна успешная склейка сборной России, гарантирующая определенный уровень игры, у нас уже есть, теперь хотелось бы увидеть развитие не только вглубь (улучшение сыгранности костяка), но и вширь (увеличение игроков основной обоймы без потери качества). Фундамент у нас есть, теперь важно сделать так, чтобы система оставалась работоспособной даже при замене отдельных блоков. Турнирное положение в отборочной группе способствует работе над кадровой гибкостью в октябрьских и ноябрьских матчах.

Доверие и уверенность

Это могло бы быть девизом сегодняшней сборной России, и матчи против Шотландии и Казахстана в очередной раз укоренили во мнении: Станислав Черчесов доверяет тем, кто уверен в себе. Тренер сборной у нас — дядька с характером, и он, очевидно, внутри команды создает мощное давление, которое не каждому под силу выдержать. В первые месяцы его работы это выглядело жутковато и вызывало массу вопросов: зачем бить игрокам кулаком в душу, чтобы они потом выходили на поле испуганными, закрепощенными и боящимися ошибиться?

Но сейчас мы видим, как сработал «фильтр Черчесова»: у сборной России на поле нет футболистов, склонных к рефлексиям, поэтому и команда стала управляемой. Никто из игроков костяка не «плывет» под давлениям. Тут либо харизматичные ребята с голосом и высоким уровнем экспрессии (Кудряшов, Дзюба, Джикия, Оздоев), либо интроверты-молчуны с высоким уровнем внутренней самоорганизации (Жирков, Зобнин, Фернандес), либо люди, банально не склонные к самокопанию (Ионов, Семенов, Гильерме).

Вот в чем разница между Ионовым и любым из братьев Миранчуков? Нападающий «Ростова» может пять раз подряд ошибиться, но это никак не отразится на его игре, Алексей продолжит делать то же самое, что тренер завещал, и в шестой, и в седьмой, и в восьмой раз. У братьев же в значимых матчах подрагивают коленки, и хорошо, если получается начать с нескольких удачных действий — тогда можно ждать удачной игры, но цепочка неудач загоняет рефлексирующих футболистов в состояние суеты и паники, что отражается на принятых решениях и даже на техническом исполнении. Игра Антона против Казахстана — яркий пример.

Ставка Черчесова на уверенных людей вытеснила из первой линии сборной России всех тех, кто склонен к сомнениям: это и Нойштедтер, у которого были все шансы стать основным центрбеком, и Смолов, на которого еще недавно все молились, и Лунев, не ставший преемником Акинфеева, хотя стартовые позиции у него были лучше, чем у Гильерме. При таком подходе к формированию команды у отчаянных по-футбольному Дмитрия Баринова и Зелимхана Бакаева есть шансы повысить свою значимость в сборной. Думаю, их менталитет и вечно горящие глаза Черчесову по душе, а вот Миранчукам предстоит воспитать характер и отрастить внутренний стержень, чтобы понравиться тренеру сборной безоговорочно.