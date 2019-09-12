Трансферные секреты ЦСКА

12 сентября 2019, 10:00

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стесняется говорить по делу и открыто. «Соккер.ру» собрал основные тезисы из его речи о состоянии трансферных дел армейцев.

О летней трансферной кампании:

К сожалению, не все получилось из того, что планировали. Наверное, болельщикам надоели все эти разговоры, что достаточно тяжело найти качественное усиление за адекватные деньги. Но нужно признать, что ситуация на рынке за последнее время существенно поменялась. Например, для меня стало откровением, что футболисты из европейских чемпионатов уже не так охотно смотрят в сторону России. Нужно было платить какие-то сумасшедшие деньги, но это не наш формат. Видимо, сказывалось и то, что ЦСКА не играет в Лиге чемпионов — серьезный отрицательный фактор. Однако несколько вариантов отпало по той причине, что игроки просто не захотели ехать в нашу страну. Хотя это не граждане Евросоюза — африканцы, латиноамериканцы, выступающие в европейских чемпионатах.

О том, какие условия предлагались нападающему «Эвертона» Яннику Боласи:

Условия абсолютно адекватные — примерно те же, которые были у него в «Эвертоне». Предусматривались бонусы. Но речь не шла о том, что он станет получать в полтора-два раза больше, чем в Англии. В случае с Боласи речь шла об аренде с опцией выкупа. А сразу приобретать возрастных футболистов в наши планы не входило. Другие молодые игроки, с которыми мы общались, категорически не рассматривали вариант с Россией. Боялись расизма? В том числе. Боласи об этом даже в социальных сетях написал. Хотя, на мой взгляд, опасения абсолютно беспочвенные. Проблема притянута за уши в отношении России, а уж ЦСКА — тем более. Может быть, на игрока повлияла жена. Сейчас сложно сказать.

О неудаче с подписанием Оньекуру:

Не хочется говорить о несостоявшихся сделках. Поэтому ограничусь тем, что скажу — да, с Оньекуру велись очень плотные переговоры. На определенном этапе подошли очень близко к подписанию трудового договора. Но опять же — по причине нежелания ехать именно в Россию (не конкретно в РПЛ или в ЦСКА ), к сожалению, трансфер не состоялся и футболист перешел в «Монако». Подключали Мусу к переговорам. Вообще применяли все возможные разумные средства. Но игрок отказался в категоричной форме. Сложился какой-то стереотип что ли... Надеюсь, что все это было совпадениями. Я просто уже и не могу вспомнить, когда так массово футболистов смущал российский фактор. Считаю, уже давно репутация нашего футбола, а уж тем более после чемпионата мира, не вызывает сомнений. Да, понятно, что мы не можем конкурировать с Англией, Испанией, Италией, Германией. Но во всем остальном — по инфраструктуре и так далее — ни в чем не уступаем другим странам. Уровень проживания в Москве, в других городах России, да и самого чемпионата достаточно высок. Однако случилось то, что случилось.

О том, почему не удалось арендовать Комличенко – «Млада Болеслав» настаивала на продаже:

Мы не были уверены в том, что Николай (хотя Комличенко и продемонстрировал свой уровень количеством забитых голов в чемпионате — 29 мячей говорят сами за себя) по модели игры, по стилю полностью подходит ЦСКА . Не хотелось вдолгую получить форварда, недовольного тем, что у него мало игровой практики, а клуб соответственно имел бы не совсем дешевый актив, который не приносит пользу. Так что ввиду изложенных обстоятельств посчитали, что более разумным вариантом была бы аренда. Однако, повторю, не бесплатная — предлагали за нее большие деньги. По сути, это 20 процентов от суммы трансфера. Плюс была предусмотрена опция выкупа, которая не оставляла клубу-арендатору возможности, как говорят у нас в народе, поматросить и бросить.

О вариантах усиления в России:

Да, мы действительно рассматривали варианты в России. Но почти во всех случаях сразу же получали категоричный отказ. Нежелание клубов и агентов отдавать ведущих футболистов в настоящее время. И опять же никаких вопросов к коллегам у нас нет — все понимаем. Конечно, все покупается и продается, даже Криштиану Роналду. Но это не наш случай. Рыночные условия никого не устроили — и нам сразу же об этом говорили. До вопроса о цене даже не доходили. Нам говорили: чтобы вы зря не тратили время, сразу заявляем — просто не хотим продавать игрока. Было два варианта в России, но в обоих случаях мы получали одинаковый ответ. Соболев – один из этих вариантов.

О трансфере Влашича за 15 миллионов евро:

Здесь мы уверены в футболисте на 100 процентов. Даже не на 99, а на все 100. Понимали, за что мы платим такие деньги. И, конечно, нельзя не принимать во внимание позицию руководства «Эвертона», которое очень нам помогло, пошло навстречу с точки зрения сроков оплаты, конструкции трансферного контракта. То есть я допускаю, что в любой другой подобной ситуации мы бы не смогли подписать Влашича. Подытоживая, в данном случае было очевидно, что получаем одного из лидеров, причем надолго. Плюс, безусловно, подкупало желание самого Николы, который с первого дня трансферного окна несмотря на наличие других предложений, очень четко обозначил свое намерение остаться в ЦСКА . Действительно, исключение из правил. Если бы не те сверхкомфотртные условия, о которых удалось договориться с «Эвертоном» и закрепить их на бумаге, если бы не желание игрока, не уверенность руководства и нашего тренерского штаба в том, что Влашич — футболист, который у нас всерьез и надолго и является одним из лидеров не только ЦСКА , но, как мне кажется, и всего российского футбола, сделка, скорее всего, не состоялась бы. Тут можно провести аналогию с Марио Фернандесом. На тот момент рекордный трансфер в истории нашего клуба. Да, пришлось наступить на горло собственной песне, но как показало время, мы не ошиблись.

О возможной продаже Фернандеса:

По Фернандесу поступало очень достойное предложение. При этом могу еще раз восхититься Марио. Это футболист, который и по своему спортивному уровню и характеру просто беспрецедентен. Он сразу дал понять, что хочет остаться в ЦСКА и никакие финансовые аспекты его не интересуют. Если бы трансфер состоялся, то он существенно увеличил бы свою зарплату. Вместе с тем Фернандес сказал, что если клубу нужно его продать, он готов, скажем так, подчиниться решению руководства. Признаюсь, раньше с подобным не сталкивался.

О том, почему Круговой выбрал «Зенит», а не ЦСКА :

Если честно, я не сильно удивился этой истории. Такое происходит не в первый раз. Все-таки денежные знаки — один из самых серьезных мотиваторов. Пока лучше ничего не придумали. По Круговому действительно были близки, обо всем договорились с «Уфой», да и с футболистом тоже, но произошло то, что произошло. Никакой большой проблемы для клуба это не представляет, не тот вариант, о котором стоит сильно сожалеть. Вот с нападающими, с которыми не получилось, обидно. Мы потратили много времени, да и позиция более проблемная. Футболисты, которые могли к нам перейти, действительно существенно усилили бы команду.

О том, почему не будут подписывать Мамаева:

По Мамаеву больше чисто футбольные причины. Нет уверенности, что Паша усилит команду. А по его истории, хотя она и некрасивая, скажу, что ребята свою вину искупили. Речь не идет о репутации, именно спортивная составляющая.

Цитаты из интервью взяты с сайта championat.com.