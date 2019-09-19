«Реал» готовится выиграть Лигу чемпионов

вчера, 10:15

Только сейчас или через одиннадцать лет? «Соккер.ру» предупреждал поклонников «сливочных», что будет больно, но всё превосходит ожидания.

Когда в «Реале» совершали ошибку за ошибкой со второй победой в ЛЧ за три года в начале века, то без европейской короны прожили двенадцать лет. Сейчас после первого матча смешно ставить крест на перспективах настолько опытной команды, как у Зидана, но ироничные оценки после парижского косплея фанеры «Реал» однозначно заслужил. Сразу две плохие новости для поклонников «сливочных». Первая заключается в том, что проблемы ожидаемые, но к ним оказались не совсем готовы. А о второй – чуть позже.

Новички – мимо кассы

Говорим же, никаких секретных комбинаций, все банально у «Реала». Все диагнозы поставлены. Просто взгляните на список. Йович, Милитао, Менди, Родриго, Винисиус, Куртуа и Одриосола. Вот кто тут с ходу мог усилить основу команды, у которой было в обойме 14-18 футболистов, что взяли четыре кубка чемпионов за пять лет? Нет таких.

И Азаром не машите как знаменем. Ведь возможно, что Эден затянул с переходом в «Реал». Позже разбегается, подчинит игру себе, насколько позволит ситуация, а пока такой же инородный пухлый предмет на поле, как был бы любой другой на его месте. «Реал» настолько плотно сбит структурно – виноваты Зидан, Анчелотти и Моуриньо, что бельгиец не втиснулся в игру.

В защите – один характер

Как можно выбрать между Куртуа и Навасом первого? Тибо играет словно мямлит. Нет в нем мрачной гоповатости юного Касильяса, который старательно прятал душу художника за сэйвами в промышленных количествах. Нет и пролетарского полета Наваса. Зато у Куртуа есть 56 голов в 40 матчах года, а последний «сухарь» бельгиец взял в феврале. Морально голкипер сломан, и помочь некому. Тот же Марсело уже сожалеет, что не в «Ювентусе».

Менди пока не тянет, примитивно работает. Варан, хоть и чемпион мира, не большой руководитель – на ЧМ -18 линию вел Умтити. Каземиро не ловит мышей так легко и часто, как несколькими годами раньше. Остается Рамос, вернее то, что от защитника осталось. Серхио демонстрирует характер и умение забивать пенальти, поскольку как игрок обороны с каждым годом предлагает все меньше. Легенда – бесспорно, но пройти его – раз плюнуть. Впрочем, когда Рамоса нет, все еще хуже – ЦСКА подтвердит.

Баланс неоткуда взять

Жаль менять легенд, но стоило делать это смелее. Ван де Бека не подписали. Погба не выкупили – не худший трансфер, учитывая отсутствие баланса в центре поля. И Эриксен не смог покинуть комнату страха Леви, чтобы стать частью поражения в Париже вместо ничьей против «Олимпиакоса» несколькими часами ранее. Или с датчанином смогли бы отработать во Франции куда лучше? Не узнаем, ведь Перес хавбеков не закупал.

С одной стороны, все верно. Наивный Хамес верит, что станет Модричем. Иско держат в качестве домашней игрушки. Кросс перешел в странный режим – такое ощущение, что Тони надоел футбол. Модричу много лет и он еще пожалеет, что не в «Интере» сейчас. Про Каземиро сказано выше – не может человек за всех мячи отбирать, поэтому «Реал» в центре поля невероятно уязвимый. Будут соперники, что не раскусят – в Ла Лиге, но в ЛЧ Тухель скальпелем по имени Анхель четко препарировал схему Зидана без баланса и позитивных изменений.

И без мяча – тоже плохие

«Реал» раньше не боялся прессинга, иногда даже с «Барселоной» справлялся. А теперь и сами ничего не могут, и на чужое давление реагируют грубыми ошибками в защите. Выход в атаку перестал радовать, Азар мяч перед своей штрафной площадью иногда принимал. Плюс ко всему в кризисные моменты всплывает знаменитая слабость команды Зидана – «Реал» плох в позиционных атаках.

Вернее, ужасен. Но был таким и раньше. Бензема просыпается, если можно сыграть довольно хитро, это умный форвард, если отбросить шутки в сторону. Но команда, где больше французов, чем у ПСЖ , проиграла парижанам, у которых было больше испанцев и испаноязычных. «Реал» вчера сдался Менье и Бернату с Ди Марией по древней традиции любителей эскарго. Раньше был Роналду, раньше были контратаки. Сейчас ничего не осталось, кроме имен.

Нет Роналду по сути своей

Криштиану нельзя заменить единолично, но стоило бы коллективно и морально. У «Реала» сейчас нет человека, который может назвать себя лучшим футболистом в истории, причем искренне в это верить. Был один такой с замашками и результатами, но отправился в Турин. Решение верное, было бы грустно увидеть Роналду на «Титанике», где не нанимался капитаном. А вот «сливочным» пора испугаться. Ведь есть и вторая плохая новость.

С тренером Зиданом посреди сезона, когда волевой «Атлетико» перестраивается, накупив подходящих футболистов, как и «Барселона», у «Реала» крайне низкие шансы решить все перечисленные выше проблемы. Все на поверхности, а не лечится. «Сливочных» будут взбивать в масло часто, поскольку накупили людей, которые оказались не сильнее тех, кто уже был. Ошиблись с Куртуа, ошиблись с тем, что не заменили Бензема на молодого современного форварда вовремя.

В центре нужны были новые подходы. Азара поздновато подписали, а молодежь, наверное, слишком рано, чтобы ждать от них правильной лидерской игры. Вожака и волшебника у чужих ворот нет. Все в конечном итоге зависит от того, держит ли слово Перес. Вроде бы, было обещано при возвращении Зидана, что Зинедин получит время на создание нового «Реала». Но хватит ли терпения, если поражения француза станут обыденной частью футбольного меню этого сезона?

Нового тренера сложно найти

Пока «Реал», оставаясь большой командой, плохо играет в футбол. Причем в мире считанное количество наставников осилит такой страшный клуб и сложный проект. Кто-то не придет – Луис Энрике умеет управлять такими, как Рамос, но сами понимаете, что откажется. Кто-то может быть не готов лично – Моуриньо с радостью вернется, но для успеха должен догнать время, от которого как тренер отстал. Причем под Жозе снова надо тратить деньги, ведь новички не лучше старичков, и это звучит как диагноз.

Дело не в поражении от ПСЖ – хотя и в нем тоже, конечно, а в том, что разгром 3:0 никого не удивляет. Парижане без Кавани, Неймара и Мбаппе накидали Куртуа три мяча, а «Реалу» только и остается, что вспоминать второй отмененный гол. Но когда счет по точным ударам 5:0, то какой результат прикажите отразить на табло? ПСЖ далек от идеальной формы, но «Реал» в этом сезоне может ее не набрать вовсе. Есть маленький шанс, что поражения разозлят, что выползут в плей-офф и там включат режим «Интера», но это будет попыткой перекрыть кубком нерешенные проблемы.

Так уже делали, ведь команда требовала перестройки чуть раньше. А теперь Зидан и Перес стали чемпионами мира по коллекционированию вопросов без ответов о будущем «Реала». И в настоящем в их ворота гол могут организовать крайние защитники соперника.