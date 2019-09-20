«Уфа» - «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Уфа»
Коллектив из Уфы стремится показать действительно качественную игру на домашней арене. Некуда отступать команде, так как находится она не в слишком завидном положении. Подопечные Вадима Евсеева находятся на девятой позиции в РПЛ. От зоны вылета команду отделяет пять очков.
Такого результата «Уфа» достигла благодаря тому, что сумела в двух стартовых матчах чемпионата добыть шесть очков.
«Спартак»
Подопечные Олега Кононова не могут похвастаться стабильностью в своих результатах. Команда находится на шестой позиции в Российской Премьер-Лиге. От лидера – «Краснодара» отставание составляет шесть пунктов.
«Спартак» в двух последних турах уступил «Зениту» (0:1) и «Урала» (1:2). Теперь нужно стараться уже в ближайших поединках реабилитироваться за последние неудачи.
Котировки БК Pinnacle на матч «Уфа» - «Спартак»:
победа «Уфы» - 3,69
ничья – 3,22
победа «Спартака» - 2,21
Интересные факты об игре:
- Уфа только раз обыграла «Спартак» в последних пяти поединках
- «Уфа» в одном из трех последних поединках не пропускала от «Спартака»
- «Спартак» проиграл 1 из 4 выездных поединков в РПЛ
Прогноз
«Уфа» перед собой не ставит каких-то конкретный целей в этом сезоне. Команда бы удержаться в РПЛ и избежать вылета. Что касается «Спартака», то нужно как можно быстрее наверстать упущенное. Мы считаем, что гости заслуженно являются фаворитом грядущего противостояния. С большой долей вероятности можно будет увидеть победу. Букмекерская контора Pinnacle на этот исход предлагает весьма заманчивый коэффициент – 2,21.