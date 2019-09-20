«Уфа» - «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:32

«Уфа»

Коллектив из Уфы стремится показать действительно качественную игру на домашней арене. Некуда отступать команде, так как находится она не в слишком завидном положении. Подопечные Вадима Евсеева находятся на девятой позиции в РПЛ . От зоны вылета команду отделяет пять очков.

Такого результата «Уфа» достигла благодаря тому, что сумела в двух стартовых матчах чемпионата добыть шесть очков.

«Спартак»

Подопечные Олега Кононова не могут похвастаться стабильностью в своих результатах. Команда находится на шестой позиции в Российской Премьер-Лиге. От лидера – «Краснодара» отставание составляет шесть пунктов.

«Спартак» в двух последних турах уступил «Зениту» (0:1) и «Урала» (1:2). Теперь нужно стараться уже в ближайших поединках реабилитироваться за последние неудачи.

Котировки БК Pinnacle на матч «Уфа» - «Спартак»:

победа «Уфы» - 3,69

ничья – 3,22

победа «Спартака» - 2,21

Интересные факты об игре:

Уфа только раз обыграла «Спартак» в последних пяти поединках

«Уфа» в одном из трех последних поединках не пропускала от «Спартака»

«Спартак» проиграл 1 из 4 выездных поединков в РПЛ

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