ЦСКА – «Краснодар»: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 12:53

ЦСКА

Подопечные Виктора Гончаренко не идеально действуют в этом сезоне, но из-за того, что пока их конкуренты далеки от своей лучшей игры удается держаться в числе лидеров РПЛ . ЦСКА находится на четвертой позиции Российской-Премьер Лиги. Правда отставание от лидера составляет всего лишь одно очко.

В РПЛ у армейцев добыты три победы кряду. Последнее поражение ЦСКА от «Лудогорца» 1:5 шокировало абсолютно всех.

«Краснодар»

Подопечные Мурада Мусаева являются лидерами РПЛ . Команда заметно усилилась в межсезонье, но стабильности коллективу из Краснодара катастрофически не хватает. «Краснодар» в рамках домашнего первенства не проигрывает восемь матчей.

В Европе команда выступает крайне неудачно. После провала в квалификации Лиги Чемпионов с «Олимпиакосом», последовало очередное фиаско в игре с «Базелем» 0:5 правда уже в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу

Победа ЦСКА – 2,55

Ничья – 3,25

Победа Краснодара – 2,80

Интересные факты об игре

ЦСКА дважды в прошлом году проигрывал «Краснодару»

дважды в прошлом году проигрывал «Краснодару» Армейцы пропускали в трех последних встречах от «быков»

«Краснодар» является самой результативной командой РПЛ – 19 забитых мячей в деяти поединках

Прогноз

Однозначно непросто будет обеим командам в этой встрече. Целая масса проблем в построении оборонительной игры поспособствует тому, что вряд ли обе команды начнут встречу активно. Все-таки порой нужно учиться отступать от строго атакующей формации игры. Мы предлагаем сыграть в текущем противостоянии ставку на итоговый тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,88. Сыграть текущий исход можно в букмекерской конторе Pinnacle.