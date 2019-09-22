ЦСКА – «Краснодар»: прогноз от БК Pinnacle

ЦСКА
Подопечные Виктора Гончаренко не идеально действуют в этом сезоне, но из-за того, что пока их конкуренты далеки от своей лучшей игры удается держаться в числе лидеров РПЛ. ЦСКА находится на четвертой позиции Российской-Премьер Лиги. Правда отставание от лидера составляет всего лишь одно очко.
В РПЛ у армейцев добыты три победы кряду. Последнее поражение ЦСКА от «Лудогорца» 1:5 шокировало абсолютно всех.
«Краснодар»
Подопечные Мурада Мусаева являются лидерами РПЛ. Команда заметно усилилась в межсезонье, но стабильности коллективу из Краснодара катастрофически не хватает. «Краснодар» в рамках домашнего первенства не проигрывает восемь матчей.
В Европе команда выступает крайне неудачно. После провала в квалификации Лиги Чемпионов с «Олимпиакосом», последовало очередное фиаско в игре с «Базелем» 0:5 правда уже в Лиге Европы.
Котировки БК Pinnacle на текущую встречу
Победа ЦСКА – 2,55
Ничья – 3,25
Победа Краснодара – 2,80
Интересные факты об игре
- ЦСКА дважды в прошлом году проигрывал «Краснодару»
- Армейцы пропускали в трех последних встречах от «быков»
- «Краснодар» является самой результативной командой РПЛ – 19 забитых мячей в деяти поединках
Прогноз
Однозначно непросто будет обеим командам в этой встрече. Целая масса проблем в построении оборонительной игры поспособствует тому, что вряд ли обе команды начнут встречу активно. Все-таки порой нужно учиться отступать от строго атакующей формации игры. Мы предлагаем сыграть в текущем противостоянии ставку на итоговый тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,88. Сыграть текущий исход можно в букмекерской конторе Pinnacle.