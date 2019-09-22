«Челси» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Челси»
Под руководством Фрэнка Лэмпарда не слишком однозначно смотрится игра команды. «Аристократы» действуют в более атакующей манере. Пока нельзя сказать, что это пошло на пользу коллективу из Лондона.
Чувствуется, что не слишком удачно действует «Челси» из-за проблем из перехода в атаку. Шестое место в АПЛ, давайте будем откровенны это то место, на которое заслуживает команда на текущий момент.
«Ливерпуль»
«Красные» очень мощно стартовали в этом сезоне. Команда добыла пять побед кряду в АПЛ. Было обидное поражение по пенальти в матче за Коммьюнити Шилд от «Манчестер Сити».
Правда в Лиге Чемпионов «Ливерпуль» уступил «Наполи» (0:2). Подопечные Юргена Клоппа сейчас находятся не в идеальном настроении. Наверняка команда нацелена в кратчайшие сроки реабилитироваться за предыдущие неудачи.
Котировки БК Pinnacle:
Победа Челси – 3,53
Ничья – 3,92
Победа Ливерпуля – 2,05
Интересные факты об игре:
- «Челси» пропускал в каждом официальном матче этого сезона
- «Ливерпуль» выигрывал уже 14 матчей в АПл
- «Красные» только раз обыграли «пенсионеров» в шести последних встречах
Прогноз
Обе команды не впечатляют качеством своей игры в обороне. На текущий момент времени обе команды будут нацелены на надежную игру в защите. На домашней арене «Челси» может обыграть любого соперника. Мы считаем, что у хозяев поля есть весомые шансы, чтобы несколько улучшить свою позицию в АПЛ. Играем победу «Челси» с учетом нейтральной форы 0. Текущий исход в букмекерской конторе Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 2,51.