«Челси» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:28

«Челси»

Под руководством Фрэнка Лэмпарда не слишком однозначно смотрится игра команды. «Аристократы» действуют в более атакующей манере. Пока нельзя сказать, что это пошло на пользу коллективу из Лондона.

Чувствуется, что не слишком удачно действует «Челси» из-за проблем из перехода в атаку. Шестое место в АПЛ , давайте будем откровенны это то место, на которое заслуживает команда на текущий момент.

«Ливерпуль»

«Красные» очень мощно стартовали в этом сезоне. Команда добыла пять побед кряду в АПЛ . Было обидное поражение по пенальти в матче за Коммьюнити Шилд от «Манчестер Сити».

Правда в Лиге Чемпионов «Ливерпуль» уступил «Наполи» (0:2). Подопечные Юргена Клоппа сейчас находятся не в идеальном настроении. Наверняка команда нацелена в кратчайшие сроки реабилитироваться за предыдущие неудачи.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Челси – 3,53

Ничья – 3,92

Победа Ливерпуля – 2,05

Интересные факты об игре:

«Челси» пропускал в каждом официальном матче этого сезона

«Ливерпуль» выигрывал уже 14 матчей в АПл

«Красные» только раз обыграли «пенсионеров» в шести последних встречах

Прогноз