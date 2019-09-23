Два плюс один

сегодня, 09:50

Главные события седьмого тура чемпионата Голландии в обзоре «Соккер.ру».

Главным блюдом стала встреча в Эйндховене, где ПСВ принимал «Аякс». Победитель получал бы большие преимущества в борьбе за чемпионство. Но победа не досталась никому. Лидеры взяли по одному очку и позволили себя догнать «Витессу». Но троевластие выглядит хрупким, потому что четырём сильнейшим клубам Нидерландов на этой неделе предстоит сыграть отложенные матчи.

Ничья в пользу «Аякса»

Две главные силы схлестнулись в Эйндховене. И выяснилось, что «Аякс», лишившийся летом Френки Де Йога и Матейса Де Лигта, всё же убедительнее ПСВ . Чемпион должен повести в счёте ещё в первом тайме, но оказался чересчур гуманным – не попал в пустой угол с шести метров. Бывший спартаковец реабилитировался во втором тайме. Сработала связка, образовавшаяся ещё шесть лет назад в «Твенте» - – Квинси Промес. Серб выдал изумительный пас, а Квинси уже попал в цель. Без шансов для . Вратаря ПСВ стоит отметить. Зут неоднократно выручал хозяев и до гола Промеса, и после оного.

Но брабантцев спасли две юные звёздочки. Самый молодой футболист Эредивизие показал, что может пасовать не хуже Тадича, а не оставил шансов Андре Онана – 1:1. «Аякс» было пошёл вперёд за тремя очками. Но потом остановился, прагматично просчитав, что ничья на «Филипс» тоже неплохо. Выстояв в гостях с главным конкурентом, чемпион отложил решение главной интриги до апреля. Именно тогда пройдёт ответная встреча двух китов.

Бывший клуб Промеса и Тадича «Твенте» всё же познал горечь поражения. Обидное поражение. Дома, от «Хераклеса», после быстрого гола в ворота соперника - забил, причём с игры. Но не уследили хозяева за . Тот сначала отдал голевой пас Сирилу Дессеру, а потом забил сам. Раз, ещё раз. «Твенте» в конце один гол отыграл, сделав проигрыш менее болезненным – 2:3.

Вернувшиеся вместе с «Твенте» в элиту «Спарта» и «Валвейк» играли между собой. Дебютанты выглядели, словно представители двух разных лиг, настолько велико было преимущество роттердамцев. Два безответных гола в первом тайме, столько же после перерыва. Старейший клуб страны оправился от недавнего разгрома в Алкмаре. А «Валвейк» пока выглядит инородным телом в Эредивизие.

Поворот на 180 градусов

Битый в прошлом туре в Эйндховене «Витесс» на этот раз продемонстрировал живучесть в домашней игре с «Фортуной». За 9 минут до финального свистка команда проигрывала 1:2. И вдруг в «орлах» взыграло самолюбие. в течении двух минут использовал две навесные передачи, и счёт изменился на 3:2. Гости, предвкушавшие победу (и собиравшиеся посвятить её памяти своего бывшего игрока – недавно умершего Фернандо Риксена) сломя голову помчались вперёд и получили четвёртый гол. «Витесс» выиграл 4:2 и смог догнать двух лидеров. Понятно, что на время, но всё же. Довольный Леонид Слуцкий произнёс речь о стойкости и воле к победе, а руководство клуба подготовило Леониду Викторовичу новый контракт сроком на три года.

«Фейеноорд» играл в гостях с «Эмменом» и собирался выиграть третью встречу подряд. После голов и казалось, что проблем с взятием трёх очков у команды не возникнет. Даже ответный гол гостей не смутил. Но перерыва в воротах «Фейе» побывало два мяча. Роттердамцы бросились было отыгрываться, но «Эммен», оставшийся в меньшинстве, держался. Только на шестой добавленной минуте сумел спасти гостей от внезапного поражения. Впрочем, и от такой ничьей невелика радость. У «Фейеноорда» есть шанс исправиться, выиграв в отложенном матче у «Алкмара». Если тот позволит.

Умение бить пенальти и его отсутствие

«Алкмар» тем временем одержал скромную победу в гостях над «ДенХааг». Единственный мяч с пенальти забил Теун Коопмейнерс. Новому капитану АЗ в искусстве бить пенальти не откажешь. А вот нападающий «Херенвена» свой шанс не использовал. Шестью минутами ранее датчанин не забил с игры, промахнувшись с шести метров.В результате фризы были вынуждены довольствоваться ничьей в игре с «Утрехтом».

Не смог реализовать 11-метровый и лучший бомбардир «ВиллемаII» Эвангелос Павлидис. Но вратарь «Венло» отбил мяч прямо на грека, который уже свой шанс не упустил. Равно, как «королевская гвардия», одержавшая четвёртую победу.

Порадовал своих болельщиков «Гронинген», не побеждавший с первого тура. «Бело-зелёные» забили парочку мячей в ворота «Зволле». Уже достижение, ведь до этой встречи на счету «Гронингена» было всего три гола.

А Дониэлл Мален из ПСВ лично забил 7, благодаря чему возглавляет список бомбардиров. На один гол меньше у Василиса Павлидиса из «Виллема Второго».