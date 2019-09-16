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Кононов попросил руководство «Спартака» об отставке

сегодня, 16:36

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов официально попросил руководство команды об отставке. Однако, владелец команды Леонид Федун ему отказал.

Решение об отставке Кононов принял после поражения красно-белых от «Урала» со счетом 1-2. Сперва он сообщил руководству о своем желании, а затем дело дошло до официальной просьбы.

При этом гендиректор «Спартака» Томас Цорн накануне на встрече с болельщиками сказал, что Кононов не просил об отставке.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   160 / 803
сегодня в 18:01
Правильно, бежать надо Олежа.
armeec_♞
armeec_♞ ответил drug01
   151 / 803
сегодня в 17:53
Значит надо убирать Федуна!!!!!
дыы))) Он там на долго, на радость болелам не Спама)))
SHMEL
SHMEL
   48 / 803
сегодня в 17:53
Молодец Федун,не повелся и мы еще какое-то время будем наслаждаться умопомрачительным свиноногомячом.
armeec_♞
armeec_♞ ответил тумба-юмба
   151 / 803
сегодня в 17:51
Соккер всё больше становится похож не на спортивный сайт,а на жёлтую прессу.Кто -то из журналистов присутствовал при разговоре Федуна и Кононова,вряд ли.Никто не слышал,а все всё знают.Бред какой то.
Цорн, не ты ли это?)))
тумба-юмба
тумба-юмба
   535 / 803
сегодня в 17:49
Соккер всё больше становится похож не на спортивный сайт,а на жёлтую прессу.Кто -то из журналистов присутствовал при разговоре Федуна и Кононова,вряд ли.Никто не слышал,а все всё знают.Бред какой то.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Константин Белых
   217 / 803
сегодня в 17:46
Если это правда то Федун идиот..Из Кононова тренер как из шоколадной пасты пуля..Тренер на то и тренер чтоб орать подсказывать и взбадривать-пинка давать. Но смотреть как он стоит молча с жалкой физиономией и ждать когда проиграет команда-это уже ни в какие ворота.. Дайте Каррере такой состав как у мямли- и финал лиги чемпионов не за горами.
Ну уж в ЛЕ явно пошумим.
Stalker-ato
Stalker-ato
   385 / 803
сегодня в 17:46
Я вот,что то сомневаюсь, во вменяемости Федуна!!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   154 / 803
сегодня в 17:46
Олежка хотел уйти по - хорошему, но не вышло...На все воля Лени Федуна! Теперь он будет специально всем подряд проигрывать, чтобы еврей все же уволил его)
тумба-юмба
тумба-юмба ответил FROLL 001
   535 / 803
сегодня в 17:44
Новость не заслуживающая моего интереса. Какой то физрук просит об отставке из клуба аутсайдера. Гыгыгы
Я не понял,если эта новость не заслуживает твоего интереса,то чего ты её читаешь и комментируешь здесь?Гы-гы-гы.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   274 / 803
сегодня в 17:43
а "по собств. желанию" не написать? или забухать на месяц?)
FROLL 001
FROLL 001
   140 / 803
сегодня в 17:37
Новость не заслуживающая моего интереса. Какой то физрук просит об отставке из клуба аутсайдера. Гыгыгы
Aniva
Aniva
   30 / 803
сегодня в 17:34
Большое свиное шоу в разгаре.
sihafazatron
sihafazatron
   23 / 803
сегодня в 17:23
молодец федун!! спартак еще из кубка не вылетел, и в фнл не попал!((( отставьте кононова!
drug01
drug01
   111 / 803
сегодня в 17:20
Значит надо убирать Федуна!!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   90 / 803
сегодня в 17:20
Федун пытается перевести огонь на себя. Уже не сработает, надо увольнять пока новички- легионеры совсем не скисли.
Константин Белых
Константин Белых
   334 / 803
сегодня в 17:17
Если это правда то Федун идиот..Из Кононова тренер как из шоколадной пасты пуля..Тренер на то и тренер чтоб орать подсказывать и взбадривать-пинка давать. Но смотреть как он стоит молча с жалкой физиономией и ждать когда проиграет команда-это уже ни в какие ворота.. Дайте Каррере такой состав как у мямли- и финал лиги чемпионов не за горами.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   40 / 803
сегодня в 17:15
Эта новость давно не новость.
за
за
   675 / 803
сегодня в 17:11
Санта-Барбара...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Footbolista
   115 / 803
сегодня в 17:08
Следующий матч если проиграет Спартак...вернутся к этому вопросу...
Хуже будет если выиграют ! Тогда эта деревня до конца у нас останется ! Видимо Федун дал Кононову ещё подзаработать перед ......увольнением ! )))
sashok52
sashok52
   681 / 803
сегодня в 17:07
Федун: Кононов не подавал в отставку. Он будет работать как минимум до декабря

Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов подавал в отставку.

— Появилась информация о том, что тренер подал в отставку, а вы ее не приняли? — вопрос Федуну.
— Нет, не было такого.

— Чушь?
— Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там в декабре будем смотреть.
112910415
112910415
   73 / 803
сегодня в 17:06
некоторые решения этого тренера - правильные !
VIPded
VIPded
   47 / 803
сегодня в 17:00
Нечего на пол-пути останавливаться...)))
valt134
valt134
   163 / 803
сегодня в 16:59
Вижу, что все беды Спартака исходят от Федуна.
cska plus
cska plus
   3 / 803
сегодня в 16:59
Федун за цорна, цорн против кононова, кононов против цорна, цорн тайно против федуна, блин это не клуб а мексиканский сериал.
iri13
iri13
   100 / 803
сегодня в 16:58
..ух ты, Кононову таки дали поработать
kolpankolpan
kolpankolpan ответил ДАША Д
   215 / 803
сегодня в 16:52
Наконец свершилось!
Сколько помнится ваша жажда выгнать тренера всегда бежала впереди.Любого тренера.
311
311
   44 / 803
сегодня в 16:51
Теперь назло Федуну сольет все матчи!)
25процентный клоун
25процентный клоун
   34 / 803
сегодня в 16:50
Ооег, держись, я с тобой
Армейская душа
Армейская душа
   19 / 803
сегодня в 16:49
Лёня - не соглашайся! Кононим!
Footbolista
Footbolista
   7 / 803
сегодня в 16:47
Следующий матч если проиграет Спартак...вернутся к этому вопросу...
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