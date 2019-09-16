Кононов попросил руководство «Спартака» об отставке

сегодня, 16:36

Главный тренер «Спартака» официально попросил руководство команды об отставке. Однако, владелец команды Леонид Федун ему отказал.

Решение об отставке Кононов принял после поражения красно-белых от «Урала» со счетом 1-2. Сперва он сообщил руководству о своем желании, а затем дело дошло до официальной просьбы.

При этом гендиректор «Спартака» Томас Цорн накануне на встрече с болельщиками сказал, что Кононов не просил об отставке.