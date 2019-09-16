Кононов попросил руководство «Спартака» об отставке

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов официально попросил руководство команды об отставке. Однако, владелец команды Леонид Федун ему отказал.
Решение об отставке Кононов принял после поражения красно-белых от «Урала» со счетом 1-2. Сперва он сообщил руководству о своем желании, а затем дело дошло до официальной просьбы.
При этом гендиректор «Спартака» Томас Цорн накануне на встрече с болельщиками сказал, что Кононов не просил об отставке.
Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов подавал в отставку.
— Появилась информация о том, что тренер подал в отставку, а вы ее не приняли? — вопрос Федуну.
— Нет, не было такого.
— Чушь?
— Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там в декабре будем смотреть.
Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов подавал в отставку.
— Появилась информация о том, что тренер подал в отставку, а вы ее не приняли? — вопрос Федуну.
— Нет, не было такого.
— Чушь?
— Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там в декабре будем смотреть.