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Разочарование первой трети сезона в РПЛ

вчера, 17:33

Тренерами по мотивации у «Динамо» стали фанаты, но эмоции – слабый козырь. «Соккер.ру» злится, что впустую тратят время. 

Одних стараний мало

Проиграли глупо, в матче, где трибуны гнали вперед, где зрители и часть футболистов могли заслужить камбэк и победу. Но Хохлов ее сегодня не заработал. Не во всем виноват лично, но «бей-беги» - «заслуга» тренера. Когда передачи в спину, каждый второй сложный пас – сопернику, а у «Сочи» на один точный удар в гостях больше – 5:6, то все понятно.

Хохлов уйдет в отставку, вариантов не осталось. «Динамовцы» с трибун сопоставили в кричалке фамилию тренера и слово «физрук», и у них было на это право. Ведь команда сама по себе. Если выпустить людей с опытом Шунича, Каборе, Юсупова, Жоаозиньо и Слая против последней команды РПЛ, то после проигранного первого тайма те проснутся, конечно. 

Но не выиграют, если нет поставленной тренером игры. А ее нет, что понятно по 10 турам нового сезона. В прошлом чемпионате «Динамо» Хохлова было раскусить сложнее всего. Каждая команда стала понятной – выработали алгоритмы, по которым действовали, и только «бело-голубые» дольше всех искали себя и мучили пытливого зрителя. 

Разница между созданными моментами и результатами тогда очень и сразу бросалась в глаза. Цифры не лгали, а специальная математическая модель позже доказывала, что в прошлом сезоне «Динамо» отчасти не повезло, как и «Ростову» Карпина.  

Но в этом все иначе. У «Динамо» есть отрезки матчей, когда смотреть их игру скучнее, чем наблюдать, как сохнет краска. Дальше часто идут не подкрепленные тактикой рывки и попытки эмоциями заместить отсутствие тренерской руки. А у Хохлова теперь новый состав за немалые деньги. А миллионы в футболе нужно использовать в свою пользу. 

Причем бьют битых – фанаты уже пережили вылет в ФНЛ. До этого было несколько масштабных трансферных кампаний с известным исходом. Научены опытом, лозунгам не верят, а смотрят футбол. И смотреть, если честно, нечего, четкой структуры в игре москвичей попросту нет. И вот в этом виноват как раз тренер. 

Нет причин тонуть в РПЛ

У других куда больше причин обитать у дна! «Ахмат» не усиливался и потерял интересного молодого плеймейкера из-за травмы. «Тамбов» низко, ведь бедный по составу, а взбрыкнул Гогуа – сразу забрали в ЦСКА. «Оренбург» около дна, ведь летом раздали ключевых исполнителей, а закупить новичков забыли. «Крылья Советов» сейчас в роли «Динамо» прошлого сезона, игра куда лучше, чем результаты. 

Наконец, у «Сочи» много стартовых поражений, ведь календарь был веселым, и команду на деньги Ротенберга собрали в последний момент. Это «Зенит-3», раз цифра «2» занята вторым составом. У многих середняков есть объяснения их пребывания рядом или в зоне вылета, а вот у «Динамо» нет никаких оправданий. Хохлов не новый тренер, соперники многие по зубам, футболисты - нормальные. 

Десяти туров хватает, чтобы сыгрались новички. Их ведь не вслепую приглашали, верно? Оценивали характеристики и выстраивали стратегию игры с ними на поле. Состав у команды для РПЛ крепкий, не хуже, чем у «Уфы», которая в этом сезоне обыграла «Зенит» и «Спартак». Напомнить результаты Хохлова в играх с теми же соперниками? «Красно-белых» почти обыграли, но с петербуржцами не справились. 

Ни в принципиальных матчах нет класса или хотя бы везения, ни в рядовых – с аутсайдером РПЛ дома, причем после двух нулевых ничьих подряд. Если главный тренер, играя с теми, кого клуб с бюджетом и составом «Динамо» должен обыгрывать, не показывает, как именно собирается лечить давние болячки команды, то зачем он на бровке? 

Хохлов не лучше Кононова

Тренер в той же западне, что и Кононов. Работал и со старым «Динамо», где у Панченко было сто ударов за матч, и с новым – где полно неплохих футболистов, пока не объединенных работающей тренерской идеей. И оба раза, как Кононов с двумя «Спартаками», провалился. Проблемы команды все на поверхности, а решить их Хохлов не сумел. Не получилось у человека. 

Сильный тренер должен знать, как исправить недочеты, а тут никакой домашней работы нет. У «Динамо» такой состав и такая игра, что вымучить 0:0 во многих случаях могут. Сегодня, если бы «Сочи» согласился, легко могли откатать нулевую. Но тут форвард Антон придумал красивый гол. В туре, где забивали легенды РПЛ – Мелкадзе, Сутормин и Заболотный, не отличился лишь легендарный Шейдаев, ведь остался на лавке. 

А если отложить напрашивающиеся шутки, то сохраняем сожаление как послевкусие. Жаль, что снова огорчают фанатов. С такой игрой аншлагов не будет. Рискуют выбросить огромные деньги на ветер. Можно зайти с той же стороны, что критики Цорна: мол, накупил Кононову всех, кого смог поймать, но Рассказов – не топ, форварда уровня Зе Луиша нет, про опорную зону подумал, но не до конца. 

Вот только «Спартак», как и «Динамо», был ограничен правилами УЕФА (покупая – продавай). К этим москвичам не всех и каждого легко заманить. Да, с центральным форвардом в «Динамо» затянули, а потом никого лучше, чем Слай, в атаку не поймали. Но его потенциал, что сегодня увидели четко, не до конца используют. Дайте Рэмбо реальные моменты – реализует. 

И состав «Спартака» имени Шюррле, и состав «Динамо» имени Филиппа достаточно мощные, чтобы при правильной тренерской работе работать совершенно иначе. А у «бело-голубых», если пересмотрите их поединки, в фазе, когда команда понимает, что от тренера толку мало и просто сбивается на штурм, линий не остается – пародия на тактику. 

Отдайте команду мастеру

Сами ребята в «Динамо» собраны не гнилые в большинстве своем. Например, резервный голкипер Лещук, который после возвращения Шунина останется на скамейке, в перерыве игры с «Сочи» с микрофоном общался с фанатами за воротами и просил поддержки, признавая, что сыграли, как «Спартак» в последних матчах.

Нет сомнений, что Шимански, если правильно подготовить и выбрать идеальную позицию, принесет пользу – шустрый малый, но пока действует быстрее, чем думает. Евгеньев – толковый парень, читает игру. Игбун не так уж плох. Филиппа можно прокачать до уровня звезды РПЛ. Паршивлюк и Жоаозиньо буквально в прошлом сезоне таковыми были. 

Никакой недооценки соперников со стороны «Динамо» нет. Не было желания «сливать» тренера – 0:5 не проигрывали. Но у Хохлова не получается ничего, причем не получается месяцами подряд. И скорее «бело-голубые», чем «красно-белые», являются главным разочарованием первой трети сезона. У «Спартака» были голы Жиго и выгодные им решения арбитров – не отстали от группы лидеров бесповоротно.

У «Динамо» подарков со стороны не было, как и везучих развязок против «Сочи». Теперь москвичи всего в двух пунктах от последней строчки в таблице, а до пятого места целых девять очков (а заработали 10 из 30 возможных). Против «Тамбова», «Крыльев Советов», «Уфы» и «Сочи» стоило набрать форму. Могли исправить тактические недочеты прошлого сезона, прибавить в реализации, не тронув защиту, и получить очки для рывка вверх.

Но не получили, ведь после победы против «Тамбова» две ничьи и поражение дома от «Сочи». Ротенберги, которым «Динамо» выплачивает миллиарды, что оказались не инвестициями, а кредитами, передали привет. Собранная наспех команда обыграла клуб с историей на глазах фанатов, которые такой футбол не заслужили. Следовательно, нет никаких причин оставлять Хохлова. Момент для смены тренера неудобный – на неделе игра против «Луча» в Кубке, но какой смысл продолжать сотрудничество? 

Если повезет, найдется человек, который поставит москвичам более успешный футбол. До шестой строчки лишь четыре очка, но Хохлов понимает – не справился. Хотя опасность для «Динамо» представляет не столько тренер, а неэффективность как клубный девиз. У москвичей годами многое шиворот-навыворот, и если вправду приглашают Карреру, то Массимо стоит предостеречь. Клуб очень сложный, скорее нужен опытный диктатор, а не любимчик фанатов «Спартака».

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   130 / 985
сегодня в 02:17
Tostao
Tostao
   130 / 985
сегодня в 01:55
"Например, резервный голкипер Лещук, который после возвращения Шунина останется на скамейке,"
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Не факт. Лещук уже три матча подряд признаётся лучшим по голосовалке болельщиков. Вообще: он лучше вечно подающего надежды и испуганного паникёра Шунина, который при любой опасности становится на колени.))
А Хохлов встанет в "почётный" ряд "великих тактиков" Силкинда и кобелева (именно с маленькой буквы).
Adepta
Adepta
   51 / 985
вчера в 19:43
Ничего не меняется.
112910415
112910415
   69 / 985
вчера в 18:50
неизбежного не избежать
post-navigator
post-navigator
   54 / 985
вчера в 17:46
Фото тренера хохлов говорит само за себя.
"Ребят, нам воооон туда!"
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