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Уродливая команда сломленного тренера

вчера, 21:09

Эти слова о тебе, «Спартак Москва»! «Соккер.ру» уверен, что дальнейшая вера в Кононова — чистое сумасшествие. Сколько можно это терпеть?

Леонид, проснись…

Вспомните, каким был Кононов в «Спартаке». Лучился энергией и сиял улыбками, сыпал мотивирующими лозунгами, подхваченными на модных тренингах, обещал вернуть футбол Бескова и Романцева, автоматы с газировкой, Аляску. Загляните сейчас в глаза Кононова. Там пустота. Глубокая, унылая, всепоглощающая пустота. Я уже даже не предлагаю оценивать тренерскую работу Олега Георгиевича, это лишнее, ведь Кононов по-человечески сломался. Можно злорадствовать или пожалеть его, но факт остается фактом: мужчина, который почти год назад бравировал своей энергичностью и идеями, принимая главный вызов в карьере, превратился в тряпичную куклу с пуговичными глазами.

Вам могут говорить всякое, но вы поверьте на слово: тряпичная кукла не может быть успешным футбольным тренером. Да она вообще не способна ничего делать хорошо и добиваться результатов, не важно, о какой работе идет речь. Потерявшие мотивацию, перегоревшие, утратившие веру в себя люди — это обуза для любого коллектива. И чем выше  в иерархии находится эта обуза, тем серьезнее ущерб. У «Спартака» в прострации ключевая фигура, и Кононов с этой болезнью не справится. Возможно, вообще никогда, не говоря о том, чтобы перенести недуг «на ногах». Предохранители сгорели, система обесточена, пахнет горелым. Спасать Олега уже поздно, достучаться бы до Леонида.

Планы и обстоятельства

Между двумя этими обстоятельствами нужно проводить четкие линии, чтобы не прослыть беспросветным идиотом. Допустим, вы распланировали всю следующую неделю: встречи по работе, поход на футбол, друзья в пятницу вечером, свидание с любимой женщиной. Если вы вдруг отмените все эти мероприятия и подведете людей из-за того, что нарвались на крутейший сериал, то вы ненадежный идиот. Но если вы вдруг подхватите какой-нибудь вирус, будете кашлять, чихать и пылать жаром и, тем не менее, будете четко следовать плану, который составлялся без учета этих обстоятельств, то вы тоже идиот, только безрассудный. Глупо срывать планы без уважительных причин. Глупо придерживаться плана, когда вмешиваются серьезные обстоятельства.

«Спартак» сейчас буквально идет наперекор судьбы и обстоятельствам, пытаясь реализовать уже заплесневевший план. Выполнить то ли назло кому-то, то ли потому, что раньше в похожих ситуациях поступали иначе и ошибались. Леонид Федун увольнял тренеров «Спартака» и за меньшее, а у Кононова четыре поражения подряд, пять в последних шести матчах. Сама судьба уже орет: «Хватит!», - ведь «красно-белые» проиграли «Уфе», когда противник не нанес ни единого удара в створ. И слова Олега Георгиевича о черной полосе и «том месте, на которое „Спартак“ рассчитывает» - всего лишь эхо его собственных давних обещаний, которые уже не сбылись. Кононов еще может вспомнить, что «Спартак» рассчитывал попасть на пьедестал по итогам прошлого чемпионата, выиграть Кубок, играть в Лиге Европы уже в нынешней кампании, отвечать победами на критику.

«Уфа» контролировала игру. «Спартак» был массой

Олег Кононов после матча:

«Мы владели преимуществом, но не удались завершающие фазы — точные передачи и завершение. Самый опасный момент был у Мельгарехо, который попал во вратаря с одного метра».

Да здравствует Олег Георгиевич и его нерушимый оптимизм! Спасибо, что напомнил о тех полумифических командах, которые владеют преимуществом и создают свой самый опасный  (и чуть ли не единственный момент за игру) в добавленное время второго тайма. Кононов рассказывает так, будто вся страна слушала репортаж по радио. Отнюдь. Очередную позорную игру «Спартака» видели от Калининграда до Дальнего Востока, а отъявленные мазохисты и маньяки благодаря современному уровню развития технологий могут пересмотреть снова.

Это правда, что «Уфа» не контролировала мяч, но это не мешало команде Вадима Евсеева контролировать игру с учетом раннего забитого мяча. «Уфа» не нападала? Так ей и не нужно было, «Спартак» ведь беззубый и безмозглый в позиционной атаке. Обученная команда напротив просто грамотно расставилась. Евсеев помогал своим парням поддерживать концентрацию на должном уровне, как итог - «Уфа» спокойно отработала в обороне, не позволив московским гостям никаких вольностей. И специально для мужчины в пиджаке из первого ряда: контроль мяча в современном футболе вовсе не означает владение преимуществом.

Странно слышать такое заявление от профессионального тренера, ведь даже дилетанты вроде нас с вами уже выучили назубок, что одно с другим не коррелирует. Это примерно то же самое, если я сейчас заявлю:

«Я быстро печатаю, поэтому мог бы написать роман круче „Доктора Живаго“ или „Великого Гэтсби“. Почему до сих пор не написал? Готов стараться, пока не получится!» 

Олег Кононов тоже готов тренировать «Спартак», пока не придут победы, но клуб и болельщики уже и так заплатили слишком большую цену за его старания. Это игра на повышение, в которой не будет победителей. Только что собранные футболисты теряют веру в проект, болельщики отворачиваются, потому что их не хотят слышать, и только Кононов во время этой чумы ходит и всем предлагает мятную конфетку. Спасибо, не нужно. Да и пора вам, Олег Георгиевич, засиделись вы что-то.

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Все комментарии
rawer
rawer
   898 / 989
сегодня в 05:51
Ровно год назад проигрывали Уралу и Уфе при Рианчо, и теперь проигрываем, наконец то появилась стабильность, которой не было при Каррере
mugik1973
mugik1973 ответил mangoх12
   397 / 989
сегодня в 05:17
Проснись, коней пять раз нагнули за тайм. Если для тебя Лудогорец суперклуб, тогда задумайся кто получается Ливерпуль? А ты все оправдываешься
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
   831 / 989
сегодня в 04:11
После того как тренер сам попросил об отставке, а его оставили, психологически уже трудно и команде , и самому тренеру, .т.к. подсознательно он будет возвращаться к своему решению, даже если он человек ответственный, себя не переделаешь. Возможно Федун , наконец понял, что рубить с плеча не нужно. Однако вероятно это не тот случай.
ilhom0566
ilhom0566
сегодня в 03:37
Поражение в этой игре для меня было ожидаемо. На мучения Спартака я уже смотрю как на мучения обречённого на смерть насекомого, которое ещё само не понимая своей обречённости бессмысленно борется за жизнь... И у меня ощущение, что Федун сам сейчас как Кононов: он тоже потух и не знает, что надо делать и не видит выход из этой ситуации... И уж совсем гипотетическая ситуация это то что мы все просто не видим, что триумвириат Федун-Цорн-Кононов знает что делает и чётко и ясно представляет свои цели и уверенно идёт к их достижению...
Mangur
Mangur
   303 / 989
сегодня в 03:31
у автора какие то комплексы?
Гавроша
Гавроша
   23 / 989
сегодня в 02:35
Сколько при федуне сменили тренеров - разве что изменилось? И про тех говорили точно так же. Может не тренеры виноваты? Может лучше вратаря поменять?

И я скажу свиньям одну вещь, которую они не замечают - в последних четырех матчах не было ни одной ошибки в пользу спартака. И все матчи проиграли. Но кто должен заказывать удаления да пенальти - кононов или федун?

А вспомните начало сезона - после каждого тура егоров признавал, что допущены результативные ошибки в пользу спартака. И так потихоньку свиньи до третьего места добрались. Если бы дальше продолжались пенальти да удаления, может уже и на 1 месте бы были. Только вот нету, но при чем тут тренер?
edubokom
edubokom
   570 / 989
сегодня в 02:16
Автор очень жёсткий тип. Браво
МКС
МКС
   169 / 989
сегодня в 01:56
висните когда цмк закончится
MikeSevas
MikeSevas
   694 / 989
сегодня в 01:12
Пора Кононову вернуться в ФК Севастополь, это его уровень.
Nikola45
Nikola45
   29 / 989
сегодня в 00:33
Оставьте пусть ведет Спартак в ФНЛ
Nikola45
Nikola45
   29 / 989
сегодня в 00:32
А я верю в гений Кононова и в Тарасовку
nik9373
nik9373 ответил andromend
   302 / 989
вчера в 23:51
Затравили мужика, как в свое время и остальных тренеров. Спаму кого не поставь, все не так. Год поработает и в зашей, а некоторым и года поработать не дают( Эмери).
Где ты мужика увидел?
mangoх12
mangoх12 ответил Уже Семь
   15 / 989
вчера в 23:04
Привет, пленный, я на наезды в инете смотрю как на повод поржать над их говорящими. А глумиться над ЦСКА можно всем, особенно, когда те крупно влетают неизвестному болгарскому клубу :)
когда ты несешь такое, я сомневаюсь что ты вообще о футболе говоришь)) , Лудогорец давно известный клуб , уже не первый год наводит фурор в Европе да и последние неск лет неизменный чемпион. Ну соглашусь, что это не повод так проигрывать. А так как ты всего лишь латентный спартач то тебе можно ))
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Уже Семь
   22 / 989
вчера в 22:59
А Спалетти? Да и Петржела у вас был весьма интересным тренером.
Петржела да, Спалетти физрук) У Спала единственное достижение в карьере - чемпионство с "Зенитом" и есть. Его типа знали за то, что он неплохо работал в "Роме", до этого, но он ушел из "Ромы", проиграв первые два матча, и Раньери боролся до конца с "Интером" за чемпионство в тот год, а Спал занял 5-е место с учетом отправленного в Серию Б "Юве" и лишенного очков "Милана".
Уже Семь
Уже Семь ответил Так Себе Аналитик 2
   567 / 989
вчера в 22:56
На самом деле у нас и не было особо иностранных тренеров топ-уровня. Имхо лучший иностранный тренер у нас был (да и работает до сих пор) - Божович.
А Спалетти? Да и Петржела у вас был весьма интересным тренером.
Уже Семь
Уже Семь ответил mangoх12
   567 / 989
вчера в 22:55
Привет сторож , я тя не узнал сразу в 7 из 9 )) наехал) хоть ты вчера и глумился над ЦСКА, но тебе можно))
Привет, пленный, я на наезды в инете смотрю как на повод поржать над их говорящими. А глумиться над ЦСКА можно всем, особенно, когда те крупно влетают неизвестному болгарскому клубу :)
mangoх12
mangoх12 ответил Уже Семь
   15 / 989
вчера в 22:51
Это всё хорошо, но на фоне критики хотелось бы услышать и предложения. Александр, кого Вы предлагаете в тренеры Спартака? Вы анализируете работу Кононова, подмечаете ошибки и выявляете слабые стороны его и особый стиль команды, под который не подходит этот тренер. Кто, на ваш взгляд, может успешно тренировать Спартак? У Вас есть мнение по этому вопросу? Имя какое-то? Глупо же предполагать, что алкоголик Шалимов покажет что-то лучше белоруса. Да и Карпин не пойдёт к Федуну, после всей их неприязни друг к другу.
Привет сторож , я тя не узнал сразу в 7 из 9 )) наехал) хоть ты вчера и глумился над ЦСКА, но тебе можно))
andromend
andromend
   376 / 989
вчера в 22:46
Затравили мужика, как в свое время и остальных тренеров. Спаму кого не поставь, все не так. Год поработает и в зашей, а некоторым и года поработать не дают( Эмери).
Belamor
Belamor
   947 / 989
вчера в 22:35
Кононов человек настроения. помню его еще в карпатах. 1 сезон всех рвали. другой на дне шатались. и такие качели все время.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Уже Семь
   22 / 989
вчера в 22:30
Ну, Карпин тоже в Спартаке не тянул, а в Ростове вон как получается. Проще же работать в клубе, который не ставит изначально себя в числе претендентов на что-либо весомое. Там не требуют так и не давят, вот и получается. А у Кононова и так не получается, раз Краснодар не смог потянуть. А вот с иностранными тренерами не всё так просто. Были они уже и в Спартаке, и в Зените, да и ЦСКА помнится чемпиона мира приглашал. Никто из них ничего не показал. Думаешь, условный Моуриньо что-то покажет, если заманить его в РПЛ баснословными деньгами? Я сильно сомневаюсь. По мне, так нужен кто-то типа Юрана или Евсеева - человек, пусть не особо высокого тренерского качества, зато который не прогнётся ни под футболистов, ни под руководство. Достанут - в морду даст. Вот такой тренер нужен.
На самом деле у нас и не было особо иностранных тренеров топ-уровня. Имхо лучший иностранный тренер у нас был (да и работает до сих пор) - Божович.
Leningrad 84
Leningrad 84
   94 / 989
вчера в 22:28
"Уродливая команда..."
Больше ничего не прибавить...
NYJ
NYJ
   81 / 989
вчера в 22:26
У меня вопрос, а Федун в тренировочный процесс случаем не влизает? У нас тетя Оля очень любила лезть не в свое дело
serh62
serh62
   165 / 989
вчера в 22:24
Никакой тпенер не научит эти дрова играть . Не тренера вина что ему подсунули деревянных сольат, да забыли посыпать порошком ,что бы те двигались.
NYJ
NYJ
   81 / 989
вчера в 22:22
Правильно сегодня на матч ТВ сказал Тихонов, что в Спартаке не привыкли ждать, результат ждут почти сразу, а это очень давит на команду и тренерский штаб
Уже Семь
Уже Семь ответил yasukuni
   567 / 989
вчера в 22:15
А нет в России тренеров, искать надо за границей. Кстати, с чего кто-то решил, что Спинджак в принципе тренер? Чего он добился? Что он выиграл? Я вот вижу, что Галицкий вышвырнул Спинджака - и быки на первом месте в таблице. Нет, понятно, что г-н Дюков свое золото никому не отдаст, но вдруг?! А игры Нольтрофеича с этим угрёбищем уже и комментировать как-то не хочется. Ни парламентарно, ни матерно. Только плюнуть и отвернуться.
Ну, Карпин тоже в Спартаке не тянул, а в Ростове вон как получается. Проще же работать в клубе, который не ставит изначально себя в числе претендентов на что-либо весомое. Там не требуют так и не давят, вот и получается. А у Кононова и так не получается, раз Краснодар не смог потянуть.
А вот с иностранными тренерами не всё так просто. Были они уже и в Спартаке, и в Зените, да и ЦСКА помнится чемпиона мира приглашал. Никто из них ничего не показал. Думаешь, условный Моуриньо что-то покажет, если заманить его в РПЛ баснословными деньгами? Я сильно сомневаюсь.
По мне, так нужен кто-то типа Юрана или Евсеева - человек, пусть не особо высокого тренерского качества, зато который не прогнётся ни под футболистов, ни под руководство. Достанут - в морду даст. Вот такой тренер нужен.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   22 / 989
вчера в 22:15
Какой-то детский лепет, а не статья.
kachan63
kachan63
   419 / 989
вчера в 22:14
"Карпаты" (Львов) - его уровень! И "быки" вовремя избавились от "пиджака". Нечего ждать до зимы, увольнять надо прямо сейчас. Другой вопрос, кто вместо него?

P.S. Кстати, "Доктор Живаго" та ещё жвачка.
yasukuni
yasukuni ответил Уже Семь
   368 / 989
вчера в 22:08
Это всё хорошо, но на фоне критики хотелось бы услышать и предложения. Александр, кого Вы предлагаете в тренеры Спартака? Вы анализируете работу Кононова, подмечаете ошибки и выявляете слабые стороны его и особый стиль команды, под который не подходит этот тренер. Кто, на ваш взгляд, может успешно тренировать Спартак? У Вас есть мнение по этому вопросу? Имя какое-то? Глупо же предполагать, что алкоголик Шалимов покажет что-то лучше белоруса. Да и Карпин не пойдёт к Федуну, после всей их неприязни друг к другу.
А нет в России тренеров, искать надо за границей. Кстати, с чего кто-то решил, что Спинджак в принципе тренер? Чего он добился? Что он выиграл? Я вот вижу, что Галицкий вышвырнул Спинджака - и быки на первом месте в таблице. Нет, понятно, что г-н Дюков свое золото никому не отдаст, но вдруг?!

А игры Нольтрофеича с этим угрёбищем уже и комментировать как-то не хочется. Ни парламентарно, ни матерно. Только плюнуть и отвернуться.
Уже Семь
Уже Семь
   567 / 989
вчера в 22:04
Это всё хорошо, но на фоне критики хотелось бы услышать и предложения. Александр, кого Вы предлагаете в тренеры Спартака? Вы анализируете работу Кононова, подмечаете ошибки и выявляете слабые стороны его и особый стиль команды, под который не подходит этот тренер. Кто, на ваш взгляд, может успешно тренировать Спартак? У Вас есть мнение по этому вопросу? Имя какое-то?
Глупо же предполагать, что алкоголик Шалимов покажет что-то лучше белоруса. Да и Карпин не пойдёт к Федуну, после всей их неприязни друг к другу.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   432 / 989
вчера в 21:57
Невежество, а не статья. У Литейного такта больше.
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