Уродливая команда сломленного тренера

вчера, 21:09

Эти слова о тебе, «Спартак Москва»! «Соккер.ру» уверен, что дальнейшая вера в Кононова — чистое сумасшествие. Сколько можно это терпеть?

Леонид, проснись…

Вспомните, каким был Кононов в «Спартаке». Лучился энергией и сиял улыбками, сыпал мотивирующими лозунгами, подхваченными на модных тренингах, обещал вернуть футбол Бескова и Романцева, автоматы с газировкой, Аляску. Загляните сейчас в глаза Кононова. Там пустота. Глубокая, унылая, всепоглощающая пустота. Я уже даже не предлагаю оценивать тренерскую работу Олега Георгиевича, это лишнее, ведь Кононов по-человечески сломался. Можно злорадствовать или пожалеть его, но факт остается фактом: мужчина, который почти год назад бравировал своей энергичностью и идеями, принимая главный вызов в карьере, превратился в тряпичную куклу с пуговичными глазами.

Вам могут говорить всякое, но вы поверьте на слово: тряпичная кукла не может быть успешным футбольным тренером. Да она вообще не способна ничего делать хорошо и добиваться результатов, не важно, о какой работе идет речь. Потерявшие мотивацию, перегоревшие, утратившие веру в себя люди — это обуза для любого коллектива. И чем выше в иерархии находится эта обуза, тем серьезнее ущерб. У «Спартака» в прострации ключевая фигура, и Кононов с этой болезнью не справится. Возможно, вообще никогда, не говоря о том, чтобы перенести недуг «на ногах». Предохранители сгорели, система обесточена, пахнет горелым. Спасать Олега уже поздно, достучаться бы до Леонида.

Планы и обстоятельства

Между двумя этими обстоятельствами нужно проводить четкие линии, чтобы не прослыть беспросветным идиотом. Допустим, вы распланировали всю следующую неделю: встречи по работе, поход на футбол, друзья в пятницу вечером, свидание с любимой женщиной. Если вы вдруг отмените все эти мероприятия и подведете людей из-за того, что нарвались на крутейший сериал, то вы ненадежный идиот. Но если вы вдруг подхватите какой-нибудь вирус, будете кашлять, чихать и пылать жаром и, тем не менее, будете четко следовать плану, который составлялся без учета этих обстоятельств, то вы тоже идиот, только безрассудный. Глупо срывать планы без уважительных причин. Глупо придерживаться плана, когда вмешиваются серьезные обстоятельства.

«Спартак» сейчас буквально идет наперекор судьбы и обстоятельствам, пытаясь реализовать уже заплесневевший план. Выполнить то ли назло кому-то, то ли потому, что раньше в похожих ситуациях поступали иначе и ошибались. Леонид Федун увольнял тренеров «Спартака» и за меньшее, а у Кононова четыре поражения подряд, пять в последних шести матчах. Сама судьба уже орет: «Хватит!», - ведь «красно-белые» проиграли «Уфе», когда противник не нанес ни единого удара в створ. И слова Олега Георгиевича о черной полосе и «том месте, на которое „Спартак“ рассчитывает» - всего лишь эхо его собственных давних обещаний, которые уже не сбылись. Кононов еще может вспомнить, что «Спартак» рассчитывал попасть на пьедестал по итогам прошлого чемпионата, выиграть Кубок, играть в Лиге Европы уже в нынешней кампании, отвечать победами на критику.

«Уфа» контролировала игру. «Спартак» был массой

Олег Кононов после матча:

«Мы владели преимуществом, но не удались завершающие фазы — точные передачи и завершение. Самый опасный момент был у Мельгарехо, который попал во вратаря с одного метра».

Да здравствует Олег Георгиевич и его нерушимый оптимизм! Спасибо, что напомнил о тех полумифических командах, которые владеют преимуществом и создают свой самый опасный (и чуть ли не единственный момент за игру) в добавленное время второго тайма. Кононов рассказывает так, будто вся страна слушала репортаж по радио. Отнюдь. Очередную позорную игру «Спартака» видели от Калининграда до Дальнего Востока, а отъявленные мазохисты и маньяки благодаря современному уровню развития технологий могут пересмотреть снова.

Это правда, что «Уфа» не контролировала мяч, но это не мешало команде Вадима Евсеева контролировать игру с учетом раннего забитого мяча. «Уфа» не нападала? Так ей и не нужно было, «Спартак» ведь беззубый и безмозглый в позиционной атаке. Обученная команда напротив просто грамотно расставилась. Евсеев помогал своим парням поддерживать концентрацию на должном уровне, как итог - «Уфа» спокойно отработала в обороне, не позволив московским гостям никаких вольностей. И специально для мужчины в пиджаке из первого ряда: контроль мяча в современном футболе вовсе не означает владение преимуществом.

Странно слышать такое заявление от профессионального тренера, ведь даже дилетанты вроде нас с вами уже выучили назубок, что одно с другим не коррелирует. Это примерно то же самое, если я сейчас заявлю:

«Я быстро печатаю, поэтому мог бы написать роман круче „Доктора Живаго“ или „Великого Гэтсби“. Почему до сих пор не написал? Готов стараться, пока не получится!»

Олег Кононов тоже готов тренировать «Спартак», пока не придут победы, но клуб и болельщики уже и так заплатили слишком большую цену за его старания. Это игра на повышение, в которой не будет победителей. Только что собранные футболисты теряют веру в проект, болельщики отворачиваются, потому что их не хотят слышать, и только Кононов во время этой чумы ходит и всем предлагает мятную конфетку. Спасибо, не нужно. Да и пора вам, Олег Георгиевич, засиделись вы что-то.