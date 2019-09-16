Каррера вновь предложил услуги «Оренбургу»

сегодня, 15:33

, ранее возглавлявший московский «Спартак», вновь предложил свои услуги «Оренбург», однако получил отказ от команды.

В данный момент итальянский специалист находится в Москве. С момент увольнения из «Спартака» он пребывает без работы.

Ранее Карреру сватали в «Оренбург» в конце 2018 года.