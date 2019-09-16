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Каррера вновь предложил услуги «Оренбургу»

сегодня, 15:33

Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», вновь предложил свои услуги «Оренбург», однако получил отказ от команды.

В данный момент итальянский специалист находится в Москве. С момент увольнения из «Спартака» он пребывает без работы.

Ранее Карреру сватали в «Оренбург» в конце 2018 года.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   48 / 803
сегодня в 17:55
Каррера немного спешит,еще пара туров и свиноболелы сами выгонят Кононова из Тарасовки и возведут на престол опального Массимку...
dino-hsv
dino-hsv
   155 / 803
сегодня в 17:51
да, конечно, сам приполз к безнадежному аутсайдеру, чтобы вылететь в фнл и испортить репутацию. ага, да, ага :)
Nekit92
Nekit92 ответил Правдин Семён
   214 / 803
сегодня в 17:50
Просто вброс. Но люди во все верят.
Ага так же как и вы верите в слухи вокруг зенита это нормально. А тут вброс ухаха))
Санчо Панса
Санчо Панса
   154 / 803
сегодня в 17:48
Макароннику даже Оренбург отказывает! Вот хохма, конечно:) Хотя чего тут удивляться? Наверняка руководство горожан смотрело тот позорный матч на Энфилде в декабре 2017 года, когда пупсики проиграли Ливерпулю 7-0!
FROLL 001
FROLL 001
   140 / 803
сегодня в 17:20
Мечется физрук. Второй год никто не берет на работу после свиней. Никому стал не нужен. Замарал себе карьеру. Гыгыгы
Sunny.
Sunny. ответил Faustello
   354 / 803
сегодня в 17:17
Это очень точное определение.
значит в Краснодаре окажется .. Галицуий не жадный ахаха
112910415
112910415
   73 / 803
сегодня в 17:10
примитивный фейк
25процентный клоун
25процентный клоун
   34 / 803
сегодня в 17:02
Массимо бы возглавил зенит, но тот не играет ни с испанскими ни с английскими командами((
RomzesRZN
RomzesRZN
   398 / 803
сегодня в 16:52
Ха-ха, ну и фантазия. После лучшего клуба России все так и рвутся в зенитовский дубль, который в этом сезоне вылетит в фнл со своим сочинским братишкой!!! Нет уж, Массимо нам в «Спартаке» нужен!
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 803
сегодня в 16:50
клоун который никому не нужен.
trimetil
trimetil
   356 / 803
сегодня в 16:49
Надо Спартаку свои услуги предлагать, там Кононов уже увольняется.
Faustello
Faustello ответил valt134
   6 / 803
сегодня в 16:43
Понравилось звонкую деньгу в России рубить.
Это очень точное определение.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   92 / 803
сегодня в 16:41
Глупость от автора.... 😁
Don trambon
Don trambon ответил тумба-юмба
   50 / 803
сегодня в 16:36
Этот неликвид стал лучшим тренером и чемпионом России.И для примера,головин.Вот уж неликвид,так неликвид.
ахахах. чемпион? что же чемпион никому не нужен? У симоняна надо спросить, бугага.

на промеску посмотри ахаха
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Don trambon
   535 / 803
сегодня в 16:30
Стыдно за спам, один неликвид после себя выпускает(
Этот неликвид стал лучшим тренером и чемпионом России.И для примера,головин.Вот уж неликвид,так неликвид.
Aerobniy
Aerobniy
   141 / 803
сегодня в 16:29
И хаатает наглости при существующем тренере предлагать свои услуги, беспардонное свинство
Aniva
Aniva
   30 / 803
сегодня в 16:24
Команда Оренбург правильно послала свиного гуся бездарного.
Армейская душа
Армейская душа ответил mihaluch
   19 / 803
сегодня в 16:22
А что в "Оренбурге" вакантное место тренера?
Просто свиной архистратиг, который якобы послал шейхов куда по-дальше, вдруг обнаружил, что кроме любительских клубов Италии его "талант физрука" никому и даром не нужен
Сп62
Сп62 ответил Правдин Семён
   94 / 803
сегодня в 16:21
Согласен. Вброс для около футбольных людей. Они, как раз, сейчас на ветке.
Adepta
Adepta
   25 / 803
сегодня в 16:21
В Оренбурге отличный квалифицированный тренер не нужно туда физруков.
Don trambon
Don trambon
   50 / 803
сегодня в 16:18
Стыдно за спам, один неликвид после себя выпускает(
mihaluch
mihaluch
   81 / 803
сегодня в 16:15
А что в "Оренбурге" вакантное место тренера?
valt134
valt134
   163 / 803
сегодня в 16:14
Понравилось звонкую деньгу в России рубить.
Правдин Семён
Правдин Семён
   158 / 803
сегодня в 16:13
Просто вброс. Но люди во все верят.
311
311
   44 / 803
сегодня в 16:12
И это объект поклонения свиней? Ужас!)
berda2003
berda2003
   391 / 803
сегодня в 16:03
пусть тренируем фанатов спартака - они его так любят, что даже закусывать не могут.
Т34
Т34
   69 / 803
сегодня в 16:01
    Samuelsen
    Samuelsen
       692 / 803
    сегодня в 15:59
    Чемпионство было. Теперь цель - газпром!
    cska plus
    cska plus
       3 / 803
    сегодня в 15:54
    Федун привёл физрука в страну, купил ему чемпионство потом вытурил а теперь покоя нет от него.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       13 / 803
    сегодня в 15:53
    16 сентября 2019
    10:00
    - Вокруг известных тренеров всегда масса слухов, прежде всего эти слухи касаются трудоустройства. Могли бы прояснить, что из этих слухов — в частности, применительно к России, речь о «Динамо» и «Оренбурге» — правда, а что — нет?
    — Все конкретные предложения, которые мне поступали — не из России, так что с теми клубами, которые вы назвали, меня связывают только слухи.
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