Каррера вновь предложил услуги «Оренбургу»

Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», вновь предложил свои услуги «Оренбург», однако получил отказ от команды.
В данный момент итальянский специалист находится в Москве. С момент увольнения из «Спартака» он пребывает без работы.
Ранее Карреру сватали в «Оренбург» в конце 2018 года.
на промеску посмотри ахаха
на промеску посмотри ахаха
10:00
- Вокруг известных тренеров всегда масса слухов, прежде всего эти слухи касаются трудоустройства. Могли бы прояснить, что из этих слухов — в частности, применительно к России, речь о «Динамо» и «Оренбурге» — правда, а что — нет?
— Все конкретные предложения, которые мне поступали — не из России, так что с теми клубами, которые вы назвали, меня связывают только слухи.
10:00
- Вокруг известных тренеров всегда масса слухов, прежде всего эти слухи касаются трудоустройства. Могли бы прояснить, что из этих слухов — в частности, применительно к России, речь о «Динамо» и «Оренбурге» — правда, а что — нет?
— Все конкретные предложения, которые мне поступали — не из России, так что с теми клубами, которые вы назвали, меня связывают только слухи.