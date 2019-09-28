Как Эррера стал «Магом»

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В преддверии мадридского дерби и матча «Атлетико» с «Локомотивом», «Соккер.ру» вспоминает славные страницы истории «матрасников».

Я не волшебник, я только учусь

Не так давно вы могли прочитать, как молодой тренер Эленио Эррера возглавил «Атлетико» и сделал столичный клуб чемпионом Испании. «Матрасники», провалив первый круг, вдруг разбежались и опередили на финише всех. «Да вы маг, сеньор Эррера», - писала испанская пресса летом 1950. Сам же НН скромно возразил: «Да какой я маг. Вот если выиграю второй чемпионат подряд, это будет чудом». Прямо, как мальчик-паж из фильма «Золушка»: «Я не волшебник, я только учусь».

Эррера проявила несвойственную себе скромность вовсе не случайно. Победа «Атлетико» вызвала неоднозначную реакцию в Испании. Мадридцев называли баловнями судьбы, умело воспользовавшимися неудачами соперников. Чемпиону сулили провал в новом сезоне. Очень многим хотелось наказать выскочек. Эленио знал об этом. Поэтому и не лукавил, когда говорил, что подтвердить полномочия будет сложнее, чем стать чемпионами.

Мадридцы сохранили почти всех героев чемпионского сезона. Только Кальсита, недовольный статусом игрока ротации, ушел в «Мурсию». Из «Реал Сосьедад» был приглашен Хосе Луис Перес-Пайя. Помните это имя? Один из обладателей двух первых Кубков чемпионов в составе «Реала». Но сезон 50-51 баск отыграл в футболке «Атлетико». В «Мальорке» нашли еще одного форварда – Педро Маскаро. Также были приняты в команду второй вратарь Висенте Даудер («Химнастик»), полузащитник Франсиско Поло («Лусенсе») и нападающий Никасио Пио («Реал» Хихон).

Еще весной Эррера отказался от схемы с четырьмя защитниками и перевел Хенри Карлссона в среднюю линию. И эти меры принесли результат на финише. Поэтому Эррера не стал отказываться от схемы 3-3-4, а только усовершенствовал ее. При желании ее можно было трансформировать – 3-2-5 или в 3-4-3.

Ворота по-прежнему защищал Марсель Доминго. Мастерство французского каталонца не вызывало вопросов, порой не хватало стабильности. Висенте Даудеру, как было сказано в предыдущем абзаце, отводилась роль второго голкипера. Основная тройка защитников – Тинте, он же Рафаэль Гарсия Репульо, Рафаэль Мухика и Диего Лосано. При необходимости к ним мог присоединиться четвертый товарищ – Альфонсо Апарисио. Реже выходили Хуан Менсия и Хосе Риера. В средней линии оборонительные функции выполнял Альфонсо Сильва, а два любимца тренера швед Хенри Карлссон и тогда еще француз, а не марокканец Ларби Бен-Барек занимались творчеством. Помогали забивать нападающим, да и сами нередко огорчали вратарей соперника. Если Сильва не справлялся, то ему на помощь отряжался либо Хосе Эрнандес, либо Мануэль Фариас. Антонио Дюран и Франсиско Поло выходили на поле по большим праздникам.

Три нападающих – Хосе Луис Перес-Пайя, Андре Эскудеро и Хосе Хункоса выходили на поле всегда, когда были здоровы. За место четвертого форварда спорили Сальвадор Эструч и Хосе Маскаро. Мигель Гонсалес и Никасио Пио пребывали в глубоком резерве.

Говорят, чемпион – не настоящий

Испанская лига тем временем увеличилась с 14 команд до 16. Таким образом, участникам предстояло сыграть 30 встреч. И на старте было еще неясно, поможет ли расширение лиги чемпионам в защите полномочий или напротив, сделает миссию Эрреры трудновыполнимой.

«Атлетико» начал чемпионат с фиаско в Бильбао – 0:4. Причём одноклубники забили лишь два мяча из четырех. Еще два раза огорчили Марселя Доминго собственные защитники. Сразу поползли разговоры, что чемпион не настоящий. Подтвердить или опровергнуть сомнения должна была встреча с «Барселоной» на столичном стадионе «Метрополитано».

Жесткой и результативной получилась игра. Десять мячей на двоих пропустили лучшие вратари испанского чемпионата Марсель Доминго и Антонио Рамальетс. Гости добились успеха уже на третьей минуте, чем разъярили мадридцев. Пять следующих мячей влетели в ворота «Барсы». Но «сине-гранатовые» отыграли два гола и поставили победу чемпиона под сомнение. Даже после того, как Хункоса за две минуты до конца забил шестой мяч, барселонцы не прекратили сопротивления и снова сократили отставание. В итоге 6:4. Чемпион похоже был настоящим.

Выдав две результативные ничьи с «Мурсией» (2:2) и «Вальядолидом» (3:3), «Атлетико» обрушил всю мощь на несчастный «Расинг» – 9:1. В Виго «матрасники» наконец-то сохранили ворота нетронутыми, выиграв 2:0. Затем новички Перес Пайя и Маскаро славно потрудились в домашней игре с «Малагой». Первый открыл счёт, второй добавил парочку. И все в первые полчаса игры. «Атлетико» уже второй.

И на подъеме проигрыш «Эспаньолу» 3:4. Пришлось спуститься на две строчки вниз. Лидировал же и это сенсация «Вальядолид», клуб, откуда, собственно, и пришел Эррера. Ничья с «Реалом Сосьедад» и «матрасники» пятые. Как раз между «Барселоной» и провалившим старт мадридским «Реалом». Вот с ним-то, именитым соседом «Атлетико» предстояло сыграть в следующем туре на принадлежавшем «сливочным» стадионе «Чамартин».

«Реал», чьи болельщики всегда свысока смотрели на соседей, начал степенно. Но первая потеря мяча обернулась голом в ворота хозяев – это Карлссон постарался. Затем он же удвоил счет, а Бен-Барек не дал «королевскому клубу» опомниться – 0:3 на 15 минуте. Потом «Реал» вспомнил, что он «Реал» и постарался все исправить. Да какое там. «Атлетико» положил надменного соседа на обе лопатки – 6:3.

Игра с «Валенсией» показала, что у «матрасников» есть воля. К 15 минуте они проигрывали 0:2. Долгое время характер матча не менялся, счет тоже, что вполне устраивало Los Ches. Но Бен Барек помог Эскудеро забить два мяча, потом заработал пенальти и сам же его реализовал – 3:2. Эта победа придала мадридцам энергии, и через несколько туров они поднялись на первое место. Но не успели насладиться, как проиграли в Ла-Корунье 0:3.

Мы с «Севильей» ходим парой

После первого круга – двоевластие. По 21 очку у «Севильи» и «Атлетико». Андалусийцы выше благодаря разнице мячей. Ближайший из преследователей - «Вальядолид» в двух очках.

Полностью рассчитаться с «Атлетико» из Бильбао не получилось 2:0 против 0:4 в первом круге. Зато «Севилья» оступилась в Мурсии, и мадридский «Атлетико» - единоличный лидер. Однако «Барселона» отомстила за проигрыш в первом круге тремя безответными голами. Снова двоевластие. И «Вальядолид», с которым «матрасникам» предстояло встретиться в скором времени, приклеился рядышком.

Чемпион указал «Вальядолиду» его место, разгромив «бело-фиолетовых» 7:0. По два раза отличились Хункоса, Эскудеро и Карлссон, только Бен Барек ограничился одним голом. «Севилья», сыгравшая вничью, отставала на очко. Но «Атлетико» угораздило проиграть в Сантандере тому самому «Расингу», что был раздавлен со счетом 9:1. Мадридцы держались на вершине, но потом потеряли очко в игре с «Эспаньолом». «Севилья» же, разбив невнятный в том сезоне «Реал» с результатом 4:0, снова выскочила вперёд. Ненадолго. На два тура. Но претендентов разделяло всего одно очко, поэтому каждый игровой день сулил сюрпризы.

Вот и «Атлетико» не стал церемониться с соседом. Но счет 4:0 не должен вводить в заблуждение. «Сливочные» оказали достойное сопротивление и развалились только в конце, когда устремились всей командой к чужим воротам. «Матрасники» тоже изрядно устали, что сказалось в игре с «Валенсией» – 0:1. «Севилья» снова впереди, за четыре тура до финиша. Но по разнице мячей. Плюс 30 у андалусийцев, +27 у мадридцев. Очная встреча претендентов была запланирована на последний, тридцатый тур.

В 27 туре «Севилья» убедительно обыграла крепкий «Депортиво» 3:1. А «Атлетико» разнёс в пух и прах слабенькую «Лериду» 7:1 и обошел конкурента по дополнительному показателю - +33 и +32. Через неделю «Севилья» разгромила «Барселону» 4:0, а «Атлетико» довольствовался минимальной победой над «Алькояно» 2:1. Претенденты на чемпионство снова поменялись местами.

И тут сказал веское слово «Атлетико» из Бильбао, трижды заставивший «Севилью» начинать с центра поля – 3:0. Мадридский же «Атлетико» крупно выиграл у «Депортиво» 5:2. Теперь мадридцев устраивала и ничья в последнем туре. «Севилье» же надо было просто победить на своём поле.

Нервный вечер на «Нервьоне»

Наверное, в этой нервной игре, проходившей на стадионе с соответствующим названием «Нервьон», и родился оборонительный стиль, который прославил Эрреру в будущем. Любивший атаковать, порою безрассудно «Атлетико» на этот раз ощетинился, как ёж. Четыре защитника, выпущенные Эррерой, были предельно собраны. И все же андалусийцы сумели продырявить эту непробиваемую стену. На 20 минуте отличился Мануэль Доменек. Хозяева ждали, что «Атлетико» очертя голову помчится в атаку. Но Эррера сдерживал своих футболистов. Был риск раскрыться и получить ещё несколько ударов.

«Ёжик» развернулся за две минуты до перерыва. Стремительный выпад гостей, и темнокожий сын сенегальца и марокканки Ларби Бен Барек заставил «Нервьон» затихнуть – 1:1. У «Севильи» оставался целый тайм, но все атаки южан упирались в железобетонные редуты, выстроенные Эррерой. Ничья 1:1. «Атлетико» во второй раз подряд выиграл чемпионат Испании. «Севилья» вторая. «Барселона» – четвертая, а «Реал» и вовсе девятый. Но «сливочные» взяли у «матрасников» реванш, выбив их из Кубка генералиссимуса в одной четвертой финала.

Эленио Эррера заметно вырос в глазах испанской футбольной общественности. Если первое чемпионство называли счастливым стечением обстоятельств, то вторая победы была что ни есть тренерской. Есть версия, что именно тогда в испанской прессе проскочило прозвище «Маг», которое приклеилось к НН в будущем. А главное он доказал, что футбол – это не только мощная атака. Это еще и крепкая оборона.

Выиграв два чемпионата подряд, Эррера отработал в Мадриде еще один год. Выиграть чемпионство в третий раз не получилось. Тем временем сменился президент. Сесарио Галиндес полностью доверял НН, а Маркос де ла Флорида тренера не особо жаловал. Эррера быстро почувствовал, что с новым руководством все будет иначе. После домашнего поражения от «Малаги» рассерженный де ла Флорида высказал тренеру претензии. Эррера промолчал, а потом неожиданно покинул «Атлетико» и отправился в … «Малагу». Там он пробыл несколько месяцев. Недолгим было пребывание «Мага» и в «Депортиво». Эленио всегда обладал несносным характером, кроме того он не любил, когда ему дают советы. Зато президент «Севильи» Рамон Санчес Писхуан, приютивший Эрреру в Андалусии, дал ему полную свободу действий. Однако выиграть чемпионат с «Севильей» у Эленио не получилось.

Мы еще вернемся к этой незаурядной личности, когда будем вспоминать «Барселону» конца 50-х. Как Эррера вернулся в Испанию и оказался в «Барсе» вы уже читали. Скоро предстоит узнать, как его команда умудрилась участвовать в розыгрыше сразу двух еврокубков.