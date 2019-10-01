Потянули друг друга вниз

сегодня, 11:15

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» очень хотели выиграть. Им очень нужна была победа. Но не срослось. «Соккер.ру» - о матче, который не устроил никого.

Классика жанра. Когда обеим командам с турнирной точки зрения крайне необходимо побеждать, они расписывают ничью. Не от хорошей жизни и от большого желания – так получается. Матч на «Олд Траффорд» оставил больше вопросов. Хотя на один из важных глобальных вопросов он даже дал ответ. Правда, вопрос не касается непосредственно игры команд, а заключается в необходимости ВАР. Но давайте по порядку.

А начиналось все не очень радужно. Команды долго мучили зрителей осторожным футболом без ворот. Причем это даже не красивое штампованное выражение. Натурально – без ворот. Почти полчаса матча команды с именами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» не могли нанести по воротам друг друга ни одного удара. Только на 28-й минуте это событие произошло. Наверняка к тому времени большое число нейтральных зрителей переключились куда-то на игру «Пармы» с «Торино», где разворачивался триллер с голевым изобилием. Но самые терпеливые были вознаграждены. Под занавес первого тайма МакТоминэй с передачи Маркуса Рэшфорда вывел МЮ вперед и подарил надежду на то, что хозяева смогут догнать «канониров» в турнирной таблице.

Такой счет уже заставлял «Арсенал» действовать более смело и открыто. Поэтому второй тайм получился более напряженным и насыщенным интересными событиями, ударами, опасными моментами. На 58-й минуте матча провалом в защите МЮ воспользовался молодой Букайо Сака, который вывел на ворота Пьера-Эмерика Обамеянга, и тот счет сравнял. И вот тут настало время ВАР. Ведь для чего вводились видеоповторы? Чтобы избежать судейских ошибок. Здесь грубейшую ошибку совершил боковой арбитр, который поднял флажок, когда Обамеянг получил мяч.

На этот его взмах отреагировали Виктор Линделеф и Эшли Янг, которые боролись с габонцем менее активно, чем следовало. Но важно, что сам Обамеянг не отреагировал и продолжил играть, забивать. Плюс главный судья не стал торопиться и полностью следовал букве закона. Ведь в связи с введением ВАР судьям рекомендовано в пограничных и спорных ситуациях не фиксировать офсайд, а дожидаться завершения эпизода. Ведь гол потом можно отменить после просмотра повтора.

А если загубить атаку несправедливым решением, то новую не проведешь. Лайнсмен попытался нарушить это правило, тогда как главный арбитр позволил случиться голу. Затем и он показал офсайд, но тут же прилетела подсказка от ВАР – положения «вне игры» не было. И гол засчитан. В такие моменты, когда исключительно благодаря ВАР принимаются судьбоносные решения, и понимаешь, что вводилась технология не зря. До эпохи ВАР матч вполне мог закончиться победой МЮ , а это совсем другое дело.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 10 (5)

«Юнайтед» более торопливо и отчаянно действовал в атаке, нанося удары. Поэтому их больше, но точность пониже, чем у «Арсенала». Большая часть ударов «канониров» компактно уложилась на период с конца первого тайма до начала второго – до гола. Первые полчаса они не били и последние полчаса проходили почти без ударов гостей. Только на самых последних минутах соперники обменялись сериями ударов.

Владение мячом (точность передач): 55,4% (80%) – 44,6% (77%)

Достаточно низкий показатель точности передач для команд уровня МЮ и «Арсенала». Тоже подчеркивает некую суетливость и неуверенность, которая местами проскакивала с обеих сторон. МЮ больше владел мячом, что вкупе с большим числом ударов подчеркивает, что ничья все-таки в меньшей степени устраивала хозяев, чем гостей. Поэтому «Юнайтед» активнее проводил вторую часть матча, стараясь вырвать победу и поправить турнирное положение. «Арсеналу» же ничья позволила остаться в четверке.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Сколько раз мы вели в счете 1:0, но не забивали второй мяч? Нам многому нужно научиться, мы продолжим усердно работать и, получив больше опыта, будем принимать верные решения. Думаю, в начале второго тайма мы действовали недостаточно быстро. «Арсенал» казался активнее до своего гола. Чувствовал, что мы можем забить в концовке, мы отправляли игроков в атаку. Я был в таких ситуациях, когда сам был футболистом. Ты вступаешь в игру и думаешь, что можешь добиться большего, но мы сделаем выводы после этого.

Унаи Эмери (главный тренер «Арсенала»):

Не лучший результат матча. В первом тайме соперник много прессинговал, но мы контролировали ход матча. В перерыве поговорили о том, что нужно успокоиться и найти возможность победить. После этого наша игра немного улучшилась. У них были моменты забить в конце матча. Думаю, что ничья – заслуженный результат для обеих команд. Мы хотим лучше защищаться, но в то же время иногда надо быть агрессивнее в атаке. Я хочу больше владеть мячом, создавать хорошие голевые моменты.