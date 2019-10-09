Шипы и розы для Марко Розе

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» рассказывает о новом лидере Бундеслиги.

Очень причудливо выглядит таблица Бундеслиги после семи туров. Из общего строя выбивается только один участник. И это не «Бавария», привыкшая мчаться впереди всех, а «Падерборн», расположившийся в самом низу. Если честно, то непонятно, зачем этот клуб вообще шёл на повышение.

«Бавария» и ещё четыре коллектива набрали по 14 очков. Весь этот тесный коллектив толпится недалеко от лидера. На втором месте разместился «Вольфсбург», который, о чудо, ещё ни разу не проиграл. А с высоты в данный момент на всех взирает «Боруссия». Только не дортмундская, а мёнхенгладбахская.

Конечно, в Мюнхене могут произнести слегка переделанную фразу Семёна Семёновича Горбункова «на их месте должны быть мы». Так кто же мешал выиграть на «Альянц-Арене» у «Хоффенхайма»? Вообще основным достижением братьев Нико и Роберта Ковачей в Мюнхене стала потеря «Баварией» некоей сакральности. При Юппе Хайнкесе баварцы из просто сильнейшей команды Германии превратились в неких небожителей, бороться с которыми нет смысла. Это превосходство поддерживалось и при Хосепе Гвардиоле, и при Карло Анчелотти, снова при Хайнкесе. А уже в прошлом году барьер этот стал проседать. Нынче он и вовсе рассыпался. Конечно, «Бавария» – чемпион, суперклуб, потенциально сильнейший клуб Германии, а может и не только Германии, поглотитель и уничтожитель всего и вся. Это никуда не исчезло. Но при этом к мюнхенцам вернулась уязвимость. С ними ещё в прошлом сезоне стали бороться. В новом же чемпионате баварцев не очень-то и боятся. И соперники, пока не все правда, уже не выходят на матч с командой Ковачей «без памперсов». Есть ощущение, что гегемония Мюнхена может закончиться. Точнее взять паузу.

Всё, хватит про «Баварию». Поговорим лучше о команде, которая выскочила вперёд. Конечно, гладбахская «Боруссия» пережила тяжёлые девяностые и нулевые. «Жеребцы» регулярно играют в еврокубках, занимают высокие места, но при этом котировались ниже не только «Баварии», но и команды из Дортмунда. Однако в новом сезоне «Боруссия» избавилась (надолго ли, - время покажет) от некоего налёта несерьёзности. И в этом заслуга нового тренера Марко Розе, возглавившего команду летом.

Розе, Розе. Кто такой Розе? Сразу не вспомнишь. А точно, был такой защитник в «Майнце» времён Юргена Клоппа. А закончил карьеру и отошёл куда-то в тень. Оказывается, Марко вернулся в родной Лейпциг, пытался оживить родной «Локомотив», но после года Сизифова (или мартышкина, кому как больше нравится) труда оказался в одном не слишком любимом в Германии новоделе. Оттуда Марко командировали в австрийский Зальцбург, где Розе прошёл хорошую тренерскую школу. В 2017 году уроженец Лейпцига возглавил «Ред Булл» с родины Моцарта, с которым дважды выиграл чемпионат, Кубок Австрии и достойно выступал в Европе. Довольно быстро Розе вырос из Бундеслиги австрийской и был готов к работе с Бундеслигой немецкой.

Пребывание в австрийском «Ред Булле» располагало к переходу в наиболее успешное предприятие холдинга. Но «РБ Лейпциг» пригласил на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна, и «наследный принц» оказался в подвешенном состоянии. Но последовал звонок из Мёнхенгладбаха. Тренер «Боруссии» Дитер Хекинг отправился в «Гамбург», стало быть в пятой команде Бундеслиги появилась вакансия. Которую предложили заполнить 43-летнему Розе.

«Жеребцы» летом продали одноклубникам своего лидера Торгана Азара. Устоять перед 25 миллионами евро не представлялось возможным. Новички как-то не очень впечатляли. Темнокожий швейцарец Брель Эмболо заработал в «Шальке» репутацию «создайте мне все условия, тогда я может быть забью». Правый защитник «Ред Булла» Штефан Лайнер. А так ли он был нужен? Нападающий Маркус Тюрам (сын Лилиана) и полузащитник Рами Бенсабайни виделись котами в мешке.

Начали «жеребцы» ниже среднего. Нулевая ничья с «Шальке» дома. Затем «Боруссия» обыграла в Майнце бывшую команду своего тренера 3:1. После чего с таким же счётом проиграла на стадионе «Боруссия Парк» лейпцигским «красным быкам». Тут-то Розе получил на орехи. Уступил клубу из родного города и прямому конкуренту. Кроме того, за два года работы в Австрии, Марко не потерпел ни одного домашнего поражения. А тут уже во втором матче такой пассаж.

Но четыре следующих матча «Боруссия» выиграла – сначала скромно – у «Кёльна» 1:0 и «Фортуны» 2:1. А потом и крупно. «Хоффенхайму» в гостях выписали три безответных гола, а «Аугсбург» был разбит со счётом 5:1. После этой серии «жеребцы» обнаружили себя на первом месте. Что вполне законно и логично.

Новички пришлись ко двору. Два темнокожих француза – Маркус Тюрам и Алассан Плеа быстро нашли общий язык. Маркус успел забить три, а Алассан даже четыре, после чего был вызван в сборную Францию вместо травмированного Килиана Мбаппе. Три мяча в семи встречах забил Брёль Эмболо. За весь прошлый сезон он отличился лишь пять раз. Штефан Лайнер закрыл правый фланг и тоже успел записать на свой счёт один гол.

В средней линии не вызывают сомнений места в основе Денниса Закарии, Флориана Нейхауса и молодого словака Ласло Бенеша. Кристоф Крамер и Патрик Херманн вынуждены доказывать своё право выходить в стартовом составе. Однако скамейка коротковата. Очень много травмированных, среди которых чемпион мира 2014 года Маттиас Гинтер, капитан Ларс Штиндль, основной опорник Тобиас Штробль, ещё два хавбека Йонас Гофманн, Фабиан Джонсон и фланговый полузащитник Ибраима Траоре. После матча с «Аугсбургом» лазарет пополнил Лайнер.

Надолго ли «Боруссия» вырвалась вперёд? Сложно сказать. Нынешний чемпионат Германии пока интересен и непредсказуем. Серьёзность лидера можно будет оценить в матче двух «Боруссий», который пройдёт в Дортмунде 19 октября. Встреча обещает быть жаркой.