А он, мятежный, просит бури

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«Соккер.ру» рассказывает о новом тренере генуэзской «Сампдории»

«Сампдория» определилась с кандидатурой нового тренера, который будет вытаскивать генуэзцев со дна Серии А. Им стал 67-летний Клаудио Раньери. Все детали контракта улажены, и вскоре о назначении будет объявлено официально. Тренировавший 14 клубов и одну национальную сборную, Раньери в «Сампдории» ещё не работал.

Второй раз за календарный год синьор спасатель спешит на помощь. Любопытно, но второй раз подряд Раньери приходит на смену Эусебио Ди Франческо. Так было в «Роме», так будет в «Сампе». Для самого же Клаудио «Сампдория» третий клуб в этом году. В феврале его самого попросили из «Фулхэма».

Реанимация для «Сампы»

Клаудио Раньери – один самых из востребованных и в то же время, один из самых несчастных тренеров современности. Его зовут туда, где всё плохо, где нужно срочно решать проблемы. Пожилой итальянец редко кому отказывает. Но его же и безжалостно увольняют, если реанимационные мероприятия оказываются неэффективны. Или просто увольняют, после того, как пациент вышел из комы и пошёл на поправку. Иногда просто меняют на специалиста, который, по мнению руководства клубов, видится более квалифицированным. Некоторые отставки итальянца выглядели некрасивыми, несправедливыми. Раньери молча уходил, не забыв получить денежную компенсацию. Так и живёт в футбольном мире.

Спасёт ли пожилой тренер генуэзский клуб от вылета из Серии А? Этого сейчас никто не скажет. С одной стороны, подбор игроков у «блучеркьяти» хороший, а провал на старте можно объяснить тем, что футболисты не сработались с тренером. Впереди ещё 31 тур, а стало быть вагон времени для того, чтоб выбраться из ямы. Поэтому и позвали Раньери, который многих вытаскивал из болота. Многих, но не всех. Были случаи, когда и он был бессилен. А если не поможет Клаудио, то уже не поможет никто.

Хотите, не хотите ли, спасу вас обязательно

Пусть вам не покажется утомительным экскурс в биографию нового тренера генуэзцев. Она очень яркая, достойная рассмотрения. На заре своей тренерской карьеры Раньери вытащил некогда славный «Кальяри» сначала в Серию В, а потом и в элиту. Тут то его заметил президент «Наполи» Коррадо Ферлайно, чей клуб погрузился в кризис. Двукратный чемпион Италии лишился дисквалифицированного Диего Марадоны и был готов рухнуть. Слишком велика была роль аргентинца в команде. Но под руководством нового тренера раскрылся Джанфранко Дзола. «Наполи» пришёл на финиш четвёртым и вернулся в еврокубки. Но следующий сезон не задался, и Ферлайно без особого сожаления расстался с тренером в начале сезона. Поводом стал вылет из Кубка УЕФА от ПСЖ и разгром, учинённый «Миланом» на стадионе «Сан-Паоло».

Немного отдохнув, Раньери отправился спасать «Фиорентину», выбывшую в Серию В. Всего год понадобился Клаудио, чтобы вернуть «фиалок» в компанию сильнейших. И не просто вернуть. Команда, в которой играли Габриэль Батистута, Руй Кошта и Франческо Тольдо, стала одной из самых ярких в итальянском футболе середины девяностых. «Фиорентина» выигрывала Кубок страны, играла в еврокубках, даже доходила до полуфинала, а Клаудио продержался тут четыре года, что стало его личным рекордом. Благодаря работе во Флоренции Раньери получил международную известность. В 1997 году его пригласили в испанскую «Валенсию».

За два года, проведенных на «Месталье» итальянский тренер не только выиграл с «летучими мышами» Кубок короля и вывел их в Лигу чемпионов. Он ещё и оставил превосходное наследство преемникам – Эктору Куперу и Рафе Бенитесу, а именно создал ту прекрасную «Валенсию», что блистала в первые годы XXI века. Итальянец засеял поле, а урожай собирали уже его последователи.

В 1999 году итальянец оставил «Валенсию» и согласился принять «Атлетико». И тут его ждал провал, причём на ровном месте. Неплохо укомплектованная команда тяжело стартовала, а потом и вовсе начала валиться. Взбалмошный президент мадридцев Хесус Хиль посчитал, что ошибся с приглашением итальянца и уволил тренера в феврале. Что не спасло «матрасников» от вылета. А останься Клаудио, глядишь бы вырулил.

В сентябре Раньери снова позвали в дорогу. На этот раз в Лондон, на выручку «Челси», уволившему другого итальянца – Джанлуку Виалли. Не говоривший по-английски тренер казался фигурой временной. Однако он пробыл на «Стэмфорд Бридж» почти четыре года, чуть-чуть не дотянув до своего рекорда в «Фиорентине». В Лондоне было всякое. И хорошее - «синие» занимали высокие места, однажды приходили на финиш вторыми, добирались до полуфинала Лиги чемпионов. И не очень. Отсутствие каких-либо трофеев, к которым стали приучать Руд Гуллит и Джанлука Виалли, трения с капитаном Деннисом Уайзом. Как и предшественник, Раньери жаловал в составе соотечественников. А собственная молодёжь с трудом пробивалась в основу. Джон Терри всё же заиграл, а не менее талантливый Джон Харли спился.

В 2003 владельцем «Челси» стал Роман Абрамович, который не то, чтоб невзлюбил итальянца, просто счёл его недостаточно соответствующим амбициям лондонского клуба. Всё лето искали нового тренера, но, когда не получилось вытащить Свена-Горана Эрикссона из сборной Англии, Абрамович оставил Раньери ещё на сезон. Как раз именно тогда «Челси» занял второе место и бился в полуфинале Лиги чемпионов. Но летом Раньери поблагодарили за работу, а его место занял Жозе Моуриньо.

Клаудио не сильно огорчился своему уходу из «Челси». Лондон ему успел наскучить за без малого четыре года. Тем более, что его позвали в «Валенсию». Рафа Бенитес принял «Ливерпуль» и на «Месталье» возникла вакансия. Вот и вспомнили Los Ches о том, кто раскрутил всю эту команду. Многие лидеры покинули команду, в состав влились немало новых игроков. Но итальянец на этот раз не справился с управлением и не продержался и сезона.

Два года он никого не тренировал, только опровергал слухи о скором приходе в тот или иной клуб. А зимой 2007 Клаудио во второй раз выступил в роли спасателя – отправился на выручку «Парме». Принял пармезанцев в зоне вылета. Первые шаги не впечатляли. Но в итоге Раньери вытащил команду на двенадцатое место. Заодно и свою репутацию подправил. Получил предложение от «Манчестер Сити» и даже обсудил его до завершения сезона. Чем разозлил руководство «Пармы», которая не стал продлевать контракт с тренером. В Манчестере тоже как-то остыли. Зато возник на горизонте «Ювентус». А какой итальянский тренер не мечтает поработать со «старой синьорой»? Даже если она сослана в Серию В.

Контракт с «Юве» был рассчитан на три года, но главная миссия нового тренера состояла в скорейшем возвращении в элиту. С ней Клаудио справился. Через год «Ювентус» снова играл в Серии А. Более того, занял третье место и вернулся в Лигу чемпионов. В третьем сезоне под руководством Клаудио «бьянконери» поднялись на вторую ступеньку. В Лиге чемпионов дальше одной восьмой не прошли. Дорогу перешёл бывший клуб Клаудио – «Челси». Но «Юве» не дал доработать Раньери до завершения контракта всего месяц. Туринцы завершали сезон с Чиро Феррарой. Который впоследствии не оправдал доверия.

В сентябре 2009 Раньери позвали в «Рому», которая решила расстаться с Лучано Спаллетти. Как результат второе место (римляне на равных бились с «Интером») и беспроигрышная серия в 23 матча. Но в следующем чемпионате Клаудио продержался до февраля. Во многом из-за непростых отношений с лидерами римлян Франческо Тотти и Даниэле Де Росси.

И снова без работы. И снова в ожидании сигнала SOS. Который пришёл … из «Интера». Миланцы ошиблись с назначением Джан Пьеро Гасперини и довольно быстро в этом убедились. А кто может устранить последствия неудачного старта. Конечно, Клаудио. Вот его, ещё недавно возглавлявшего борьбу «Ромы» с миланцами, и позвали на помощь «нерадзурри». Ничего путного из этой затеи не вышло, хотя в ноябре-декабре «Интер» смотрелся очень неплохо и в Италии, и в Лиге чемпионов. Но в январе начался затяжной спад, из которого миланцы вышли с новым тренером – Андреа Страмаччони. Опытному Раньери снова публично дали по рукам и оправили отдыхать.

Пенсия подождёт

Но жить на неустойку скучно. Раньери не тот человек, чтобы сидеть без дела. Он с энтузиазмом принял предложение Дмитрия Рыболовлева вытащить «Монако» из Лиги 2. Вскоре итальянец уже принимал дела в Монте-Карло. Через год монегаски вернулись в элиту французского футбола, а ещё через год заняли второе место. Выше только «Пари Сен-Жермен». Но и в Монако посчитали, что тренер достиг потолка. Раньери передал настроенную им машину в руки Леонарду Жардима и решил впервые себя попробовать в роли тренера национальной сборной. Возглавил греков. Но его хватило только на четыре матча, которые завершились поражениями. Из хорошего – только компенсация в 800 тысяч евро. «Я совершил глупейшую ошибку, заняв пост тренера сборной Греции. Такого позора я ещё не испытывал», - написал потом Клаудио.

Казалось, что всё. Здравствуй пенсия. Но летом 2016 года «Лестер» уволил тренера Найджела Пирсона незадолго до старта английской премьер-лиги. «Лисицы» и при Пирсоне рассматривались как потенциальные «ушельцы», а без него и подавно. Кандидатура Раньери возникла случайно. Искали свободного тренера и ткнули пальцем. Опыт хороший, опять же в Англии работал. Умеет оживлять почти безнадёжных. Может и с «Лестером» что-нибудь придумает.

Сезон 2016-17 заслуживает особого рассказа. «Лестер» вдруг взял, да и выиграл чемпионат Англии. Впервые в истории, не располагая звёздами первой величины. Это был венец творения Раньери. Ничего подобного он раньше не добивался нигде и ни с кем. А менее чем через год после триумфа Клаудио уволили из «Лестера». Мутная история. С душком. Но Раньери не привыкать к несправедливости.

В «Нанте», наверное, думали, что итальянец сотворит с некогда великим клубом то же, что с «Лестером». Или с «Монако». «Канарейки» долгое время держались в пятёрке, но после весеннего спада опустились на девятую позицию. Клуб расторг контракт с итальянцем. «По обоюдному согласию», - говорилось в официальной версии.

В «Фулхэме» уже знали, кому надо звонить, если у Славиши Йокановича не получится в Премьер-лиги. Третье пришествие Раньери в Англию обернулось провалом. Собрать команду из сильных игроков у него не вышло. При нём «дачники» выиграли три матча из 17. Клаудио – спасатель, но не волшебник. В конце февраля он оставил терпящий бедствие лондонский клуб. А уже через неделю принимал дела в «Роме», уволившей Ди Франческо. Римляне проиграли в двух из трёх первых матчах нового старого тренера, но потом набрали ход и заняли шестое место. Но в новый в сезон «джаллоросси» вступили с португальцем Паулу Фонсекой.

А Раньери остался ждать, пока про него вспомнят те, у кого что-то прохудилось, что-то пошло не так. Клаудио всегда готов прийти на помощь. Сделает своё дело и уйдёт, порою не услышав благодарности от спасённых. И будет ждать новой просьбы о помощи. Ему некогда стареть.