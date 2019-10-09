20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения

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Многие в России пережили гол Шевченко-Филимонова как личную трагедию. «Соккер.ру» интересуется судьбой тех команд.

Не исключено, что если жребий набросит, а сборные тренеров Шевченко и Черчесова справятся с игровыми задачами, то Россия сыграет против Украины в футбол на Евро-2020. Изначально команды будут разведены по группам, если пробьются в финальную часть. Но если окажутся в одном четвертьфинале – сыграют.

Заочно сложно сказать, кто лучше. Украинцы серьезнее воспринимают вызовы в сборную, у них агрессивнее прессинг, выше командная скорость и они явно техничнее. Но поскольку Черчесов тоже заставил своих ребят пахать, добавил физически не слабой команде России упрямства, и игра вторым номером часто получается, то в целом прибавили с лета 2018-го.

Украина не прошла отбор на ЧМ , но не факт, что российская команда справилась бы в групповом этапе с Исландией и Хорватией – хотя бы потому, что слабо выглядели в спаррингах до начала домашнего турнира. В Лиге Наций украинцы, опять же, свою группу выиграли, россияне – не смогли. Команда Шевченко живее работает, выше по рейтингу, но в целом это сборные примерно одного уровня.

Трудно выбрать победителя, а двадцать лет назад ничья стала для российской сборной поражением. Но где сейчас герои и участники той исторической встречи?

Где сейчас игроки и тренер той сборной России?

Большинство на виду! Олег Романцев, как знаете, на пенсии, хотя всегда обновляет тренерскую лицензию Pro. Появляется на матчах «Спартака». Заявлял, что если на стадионе – не проиграют, но магия не работает. «Зениту» впервые за много лет уступили дома, хотя Олег Иванович был на домашнем стадионе.

Александр Филимонов – тренер вратарей в футбольном клубе «Родина» из Москвы, середняке ПФЛ зоны «Запад». Все забыли, как вратарь выручал в отборе к Евро, сэйвы тогда еще так внимательно не считали, а вот то, как выпустил мяч из рук, не забудут еще долго. А ведь прошло уже двадцать лет!

Дмитрий Хлестов завершил карьеру в 46 лет в клубе «Одинцово», а сейчас на три года старше, ездит открывать футбольные школы «Спартака». Дмитрий Хохлов на днях уволился из «Динамо», Дмитрий Аленичев в 46 лет тоже ищет тренерскую работу, ведь был уволен из «Спартака» и «Енисея». 44-летний Алексей Смертин с августа – советник Дюкова в РФС .

Все эти люди на виду, а вот многие помнят, что лучшим игроком того матча назвали Юрия Дроздова? Бывший защитник «Локомотива» сейчас работает тренером «Сахалина». Кстати, его дочь Анастасия занимается футболом. Виктор Онопко – тоже занимается, хотя и не дочь Дроздова. Зато речь о тренере ЦСКА , как все знают. Капитан той сборной переметнулся в состав врагов «Спартака».

Карпин успел стать «сбитым летчиком» для Федуна. Бывшему хавбеку уже 50 лет, но речь о моложавом и кучерявом блондине с молодой женой и крошкой-дочуркой. У Валерия Георгиевича дела идут отлично, ему комфортно в Ростове-на-Дону. Егор Титов был уволен с Аленичевым из «Спартака», а потом из «Енисея». У Андрея Тихонова тренерская карьера тоже не самая удачная – не задержался в «Крыльях Советов».

Наконец, одиннадцатый игрок той основы – Александр Панов, успел прославиться после голов в ворота Франции и завершения карьеры, ведь воспитанник «Зенита» болеет за «Спартак». Также на замену вышли Бесчастных – тренер, ищущий себе работу, и Семак – Сергея Богданович в 43 года уже чемпион России как тренер, а вчера сыграл свадьбу в Италии. Романтической подарок жене Анне, с которой воспитывают восьмерых детей – развелись, чтобы жениться во второй раз спустя 17 лет.

А если резюмировать судьбы участников того матча, то можно отметить, что 8 игроков той основы стали тренерами. Большинство – слабые наставники низкого уровня, хотя учтите фактор возраста. Карпин был самым возрастным, а ему всего 50 лет – тренер среднего возраста, можно работать еще лет 15-20, если нервов хватит.

Как поживают победители в том отборе из Украины?

Кто в России весной 1999 года не смотрел матчи «Динамо» в полуфинале Лиги чемпионов? Это к тому, что осенью в Москву приехали не случайные ребята, а «Аякс» своего времени. Костяк сборной составляли футболисты из команды Лобановского. У всех 11 был опыт игры именно за «Динамо» в разное время.

Не все на момент матча представляли киевлян, но прошли одну школу. Шовковский и Шевченко сейчас – тренеры сборной Украины. Сергей Ребров – наставник «Ференцвароша», с которым ЦСКА будет играть в ЛЕ , и оба клуба стартовали ужасно. Андрей Гусин, к сожалению, погиб – на автодроме разбился его мотоцикл, 17 сентября была пятая годовщина.

Капитан команды Украины – Олег Лужный, выигрывал с «Арсеналом» АПЛ , а после завершения карьеры был в основном в «Динамо» на разных должностях. Хавбек Сергей Мизин работает заместителем директора в клубе из Ахтырки, но его расформировали. Головко был тренером молодежной сборной до прошлого года, Ващук пережил депрессию после ухода из футбола, а сейчас занялся внедрением передовых технологий в спорт.

Защитник Дмитрулин много лет работает в «Динамо», Юрий Максимов даже тренировал «Мордовию» недолго, а позже работал в Казахстане и Азербайджане, и всё неудачно. Скаченко, который забивал России в Киеве, занимается недвижимостью, так что выпускников тех состав объединяет фактор неустроенности как главных тренеров при попытках справиться с трудной работой.

Тренер той сборной Украины - Йожеф Сабо, работает экспертом на украинском футбольном канале, давно не на бровке, как и Романцев. Вообще, судьбы отчасти похожие. Футболисты школы Лобановского тоже не стали сильными тренерами, хотя Шевченко переходит в ряд перспективных под крылом у Тассотти в сборной Украины, хотя решающие матчи у него буквально на днях.

Хотите увидеть еще одну игру России и Украины?

Заявления, что сборные соседних стран совсем не играют между собой в футбол с 2014 года, не совсем верны. Играли на студенческом Евро чемпионы двух стран в финале. В пляжном футболе встречались, в футзале женском делили бронзовую медаль Евро. Зафиксировали три победы сборной России, хотя это слабая сатисфакция за тот матч в «Лужниках».

От большого футбола различные менее заметные поединки отличаются количеством фанатов вокруг поля и у экранов. Проблема ведь в том, как мастера провокации, сознательный результат работы которых увидели в Марселе в 2016-м, используют подобный матч. Если захотят начать войну фанатов – справятся без проблем, а поводы искать не нужно.

Достаточно одного заряда украинской или российской стороны – будет бойня у стадиона. Поэтому в УЕФА правильно делают, что разводят клубы в еврокубках. Мхитаряна в Баку не пустили, хотя военному конфликту между Арменией и Азербайджаном не пять лет отроду. Спорт не бывает вне политики, и в данном случае она заменит футбол с легкостью.

А вот что точно: кто был в 1999 году ребенком, подростком или просто очень сильно переживает за сборную России и верил в ее успех именно против сборной Украины, ровно 20 лет назад получил серьезный удар. Такие развороты в футболе всегда помнят, а поскольку тот матч – последний в истории противостояния, то гештальт не закрыли.

Украина обыграла соперника дома 3:2, а на призыв к Хохлову бить и спасать Россию футболисты Сабо ответили ничьей, которая оставила команду Романцева за бортом плей-офф Евро-2020. Украинцы позже сенсационно уступили Словении – ответом на ошибку Филимонова стал дикий ляп Шовковского. Много воды утекло, но тот гол перед глазами каждый раз, когда приходит повод вспомнить.

Странно, что за пятнадцать лет – до 2014 года, Украина и Россия никогда не играли в большой футбол. Одна из загадок европейского спорта: какая сборная сильнее? Украинцы не были в полуфинале Евро, хотя тоже играли в четвертьфинале чемпионата мира. Но здесь и сейчас вопрос открыт. Удар Шевченко стал шоком для миллионов детей по всей России, которые смотрели матч. Но они выросли и точно не пропустят четвертьфинал против Украины на Евро-2020, если ему будет суждено состоятся.

Хотя в УЕФА будут рады, если матч не состоится. Когда сборная Украины в 1999 году оказалась в Москве, то футболистов поселили в посольство, а на крыше здания охраняли снайперы. Ажиотаж и тогда был раздут сильно, плюс угрозу теракта расценивали высоко. А сейчас найти повод для конфликта будет куда проще, как и для провокации в целях совсем не футбольных.

Украину и Россию жребий оберегает от матчей между собой с 1999 года, но увидеть такой поединок в будущем хотелось бы. А вы помните ту знаменитую игру? Тренер Сабо насчитал по ходу игры поводов для 3:0 в пользу России, так что сюжет был крутым, и судьбу матча решила ошибка хозяев. Где вы смотрели легендарный поединок, какие эмоции переживали, когда Шевченко пробил со штрафного, Филимонов уронил мяч, и Украина получила в Москве победную ничью?