Вратарская династия Михайловых

сегодня, 18:00

«Соккер.ру» рассказывает о славном вратарском прошлом президента Болгарского футбольного союза.

В 1994 году сборная Болгарии добилась прекрасного результата на чемпионате мира. Команда Димитара Пенева обыграла сборную Аргентины, досрочно отправила домой чемпионов мира немцев и дошла до полуфинала, где уступила дорогу итальянцам. Четвёртое место - так высоко болгары не поднимались ни до, ни после.

И если до чемпионата мира 1994 на слуху было имя только Христо Стоичкова, то теперь мир узнал и его товарищей – Эмила Костадинова, Йордана Лечкова, Трифона Иванова и, конечно же, вратаря Борислава Михайлова. Страж ворот сборной Болгарии надёжно отыграл на американских полях, неоднократно спасал свою команду и помог ей добраться столь высоко. Правда, в матче за третье место Боби расслабился и пропустил от шведов четыре штуки. Причём все в первом тайме. Но в утешительном финале вся команда играла так себе и не стоит укорять только голкипера.

Однако советские любители футбола могли видеть Михайлова и раньше. Осенью 1984 днепропетровский «Днепр» , о котором вы могли прочитать ранее, играл в Кубке чемпионов с сильнейшим клубом Болгарии «Левски» (он тогда назывался «Левски Спартак»). В Софии сильней были хозяева 3:1. Этот счёт поставил нашего чемпиона на грань вылета из турнира. Но в Кривом Роге (Днепропетровск был закрытым городом и не мог принимать международные матчи) подопечные Владимира Емца владели большим преимуществом. Два столь необходимых гола были забиты ещё в первом тайме – отличились Олег Таран и Виктор Кузнецов. «Днепр» мог забить и больше. Но прекрасно играл в воротах «Левски» молодой вратарь с такой русской фамилией Михайлов. Тем более что в нашей стране тоже был вратарь Михаил Михайлов, двукратный чемпион и победитель Кубка кубков в составе киевского «Динамо». Болгарский однофамилец Михаила Леонидовича Борислав спас свою команду от нескольких неминуемых голов. Но главным героем стал другой голкипер – наш Сергей Краковский, отбивший пенальти в исполнении Пламена Спасова. «Днепр» выиграл и прошёл в четвертьфинал. Но болгарский вратарь запомнился. Лёгкий, подвижный, бесстрашный.

Но карьера талантливого голкипера могла оборваться менее чем через год. Финал Кубка Болгарии между сильнейшими клубами страны «Левски Спартак» и « ЦСКА Септемврийско Знаме» завершился массовой потасовкой игроков, а потом и болельщиков. Они и раньше враждовали, но драка 19 июня 1985 года перешла все границы. Вердикт был жёстким. Оба клуба были расформированы. На их месте в срочном порядке организовали «Витошу» и «Средец» (бывшие «Левски» и ЦСКА соответственно). Четверо игроков «Левски» были пожизненно дисквалифицированы. А именно Борислав Михайлов. Пламен Николов, Эмил Велев и Эмил Спасов. Аналогично был наказан и армеец Христо Стоичков. И если б не футболистов не помиловали через год, Болгария могла бы лишиться своих звёзд. И не было б блестящей команды 1994 года, которую нельзя представить без Стоичкова и Михайлова.

Надо сказать, что амнистии удалось добиться во многом благодаря отцу Борислава, также известному голкиперу Бисеру Михайлову. Бывший вратарь «Левски» и сборной Болгарии добился приёма у руководителя страны Тодора Живкова. Уговорил, не губить ребят, не ломать им жизнь. Тем более, чемпионат мира на носу. Просьба Михайлова-старшего была услышана. Уже весной все вернулись на поле. Боби обосновался в воротах «Витоши», которая потом стала «Левски», а также вернулся в ворота сборной Болгарии. В Мексику он поехал под первым номером и сыграл во всех четырёх встречах своей команды. Участвовал в матче-открытии с чемпионами мира - итальянцами. Бился с будущими чемпионами - аргентинцами. Проявил себя неплохо, - болгары, не выиграв ни одной встречи в группе, вышли в 1/8 финала. Но запомнился как участник игрового эпизода, в котором его команда выступила в роли пострадавшей. Это ему мексиканец Мануэль Негрете забил самый красивый гол того чемпионата.

В конце восьмидесятых болгарские футболисты стали выезжать за рубеж. Не усидел дома и Михайлов. Борислав обосновался в португальском «Белененсеше», потом играл во втором французском дивизионе за «Мюлуз». На большой публике появлялся лишь в воротах сборной Болгарии. Запомнился в первую очередь переменой внешности.

Михайлов рано начал лысеть. Уже на чемпионате мира в Мексике 23-летний вратарь сборной Болгарии сверкал своими залысинами. В начале девяностых волосы на голове почти исчезли.

Зато на чемпионат мира 1994 Боби отправился с пышной шевелюрой. Оказывается, он рискнул сделать пересадку волос. И сразу помолодел на несколько лет. На операцию Борислав решился ради своей возлюбленной - трёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Марии Петровой.

После чемпионата мира 1994 года Михайлов стал задумываться о завершении карьеры. Вернулся родину, сыграл сезон за «Ботев» из Пловдива и собрался было объявить. Но пришло приглашение из Англии. «Рединг» продал «Ньюкаслу» Шаку Хислопа и срочно нуждался во вратаре. Вот и вспомнили про болгарина. Но в Англии Боби играл не столь часто, как бы ему хотелось. За два года он выходил на поле раз тридцать. Зато на чемпионате Европы Борислав был не только первым номером, но и капитаном своей команды. Он дотерпел до чемпионата мира 1998 года, съездил в хорошо знакомую Францию, но уже в качестве запасного. После мирового первенства Михайлов закончил карьеру и стал спортивным чиновником. Довольно быстро дослужился до вице-президента Болгарского футбольного союза (того самого, что когда-то выписал молодому голкиперу пожизненную дисквалификацию), а с 2005 руководит болгарским футболом. Насколько успешно, - судить болгарам. Но вратарём он был отличным, лучшим в истории страны. Сто с лишним матчей в воротах сборной, больше половины которых с капитанской повязкой, тому подтверждение.

Старший сын Борислава Николай Михайлов тоже стал вратарём, как отец и дедушка. Начинал в «Левски», потом уехал в «Ливерпуль», но там не заиграл. Зато в «Твенте» был основным, когда клуб из Энсхеде выиграл чемпионат Голландии. Потом в карьере Михайлова-младшего что-то сломалось. Николай сменил несколько клубов, а потом вернулся в родной «Левски». Где тренером вратарей трудится ещё один представитель вратарской семьи, дядя футболиста Руслан Михайлов. Несмотря на не самую простую биографию Николай Михайлов сыграл около сорока встреч в воротах сборной Болгарии. Меньше, чем отец. Но больше, чем дед.

Основатель вратарской династии Бисер Михайлов лишь пять раз защищал ворота национальной команды, однако голкипером был известным. Четыре раза выигрывал чемпионат страны в составе «Левски», трижды брал Кубок Болгарии. Стал первым болгарским голкипером, сменившим традиционный чёрный свитер на жёлтый. Но, пропустив пять мячей от «Милана» в Кубке чемпионов, Бисер снова переоделся в чёрное. И «Левски» обыграл итальянцев в ответной встрече 2:0. Михайлов-старший прославился и как специалист по пенальти. Причём он не только часто отражал удары с точки, но и пробивал сам.

30 июня Бисеру Михайлову исполнилось 77 лет. Но свой день рождения он давно не празднует. Дело в том, что 30 июня 1971 года в автокатастрофе погиб лучший друг Бисера, величайший болгарский футболист Георгий Аспарухов. С тех пор для Михайлова 30 июня день памяти Гунди (прозвище Аспарухова) и больше ничего.