Есть только два Энди Горама

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Перед матчем сборных России и Шотландии «Соккер.ру» рассказывает о знаменитом вратаре и не менее знаменитом пьянице.

Изначально кричалка болельщиков «Рейнджерс» звучала, как «есть только один Энди Горам». Но после того, как кумиру стадиона «Айброкс» был поставлен диагноз «шизофрения», фанаты внесли коррективы, намекая на раздвоение личности у лучшего вратаря в истории клуба. Сам Энди отнёсся с юмором и даже распевал её при встрече с поклонниками. Распевал, но не распивал. После вердикта психиатров, Энди завязал с алкоголем. Не пьёт уже восемь лет. «Всё, что мне было отпущено, я уже выпил», - шутит Энди.

А раньше Горам был известен не только своей игрой, а ещё и обильными возлияниями. Пил он много, с кем попало и часто попадал в разные истории. Мог поехать с супругой в отпуск в Испанию, культурно отдохнуть от болельщиков в том числе. Продержался первый день. А на следующий встретился с фанатами своего бывшего клуба «Олдхэма» и понеслась душа в рай… Когда Энди после нескольких дней гулянки вернулся в номер, то обнаружил его запертым. Жена собрала вещи и вернулась домой. Горам остался с 40 фунтами в кармане. Агент футболиста выслал ему немножко денег на обратную дорогу. Но Энди пропил и их, потом подрался с другим шотландцем, сломал ему челюсть и угодил в полицию.

Или история уже с другой женой, а Горам был женат четыре раза. Сначала всё складывалось хорошо. Семья ждала пополнения, и в один прекрасный день Энди стал отцом. Горам отправился забирать жену с младенцем из роддома. Он принял от радости для храбрости разок-другой. И в самый ответственный момент еле стоял на ногах. А в самый торжественный момент Энди стошнило прямо на супругу и новорожденного. Так рухнула ещё одна семья.

Одна из жён помогла вратарю в деликатной ситуации. Однажды в доме зазвонил телефон. Трубку снял Энди. Звонивший представился Алексом Фергюсоном и спросил, не хочет ли Горам поиграть в «Манчестер Юнайтед». Вратарь подумал, что его разыгрывает одноклубник Аллистер Маккойст и послал собеседника в известном направлении и бросил трубку. Телефон зазвонил снова. Трубку взяла супруга, которая выяснила, что это действительно звонил Фергюсон. У МЮ возникли проблемы с вратарями, и тренер «красных дьяволов» решил пригласить Горама. Энди извинился и принял предложение.

Рассказывать о похождениях Энди Горама можно долго. Но прежде всего он был вратарём, а не пьяницей. И вратарём отличным. В истории «Рейнджерс» он номер один. В сборной Шотландии есть конкурент в лице Джима Лейтона. Но всё же Горам выиграл у Лейтона борьбу за пост номер один в девяностые. Джим вернулся в ворота «тартановой армии» в сорок лет, когда Энди психанул и покинул команду накануне чемпионата мира 1998 года. В печальной для сборной СНГ встрече с шотландцами на Евро-92 ворота островитян защищал именно Горам.

Энди родился в Англии, в городе Бёри. Но всегда считал себя шотландцем, а не англичанином. Равно, как и его отец по имени Льюис, игравший сначала в «Хибёрниане», а потом уже в «Бёри». Поэтому Горам тщательно избегал приглашений в разные английские сборные. Однажды отказал тренеру молодёжной сборной Англии Говарду Уилкинсону. Зато в «Олдхэм» пошёл с радостью и уже в 16 лет играл за основу «филинов», а через пару-тройку сезонов был признан лучшим голкипером второго дивизиона Англии. И напомнил тем самым Шотландии о своём существовании. Энди вызвали сначала в молодёжку, а в 1986 Алекс Фергюсон привлёк Горама в первую сборную. В качестве дублёра уже упомянутого Джима Лейтона. В том же году Энди побывал на чемпионате мира в Мексике. В той же роли.

В 1987 Горам перебрался из Англии в Шотландию. Наконец-то. Впрочем, после отстранения английских клубов от еврокубков на север потянулись многие. Но «Олдхэму» эта дисквалификация вряд ли чем-то могла повредить, поэтому переезд Энди на родину предков был обусловлен желанием быть ближе к сборной. Отцовский «Хибёрниан» он рассматривал, как трамплин в «Рейнджерс», ворота которого защищал англичанин Крис Вудс. Горам, ярый, даже порою чересчур протестант, отыграл четыре года в воротах католического «Хибз» и только в 1991 оказался на «Айброксе». Здесь Энди провёл семь самых ярких, самых урожайных (6 чемпионских титулов и по три Кубка – Шотландии и Лиги) и самых пьяных сезона. Жёсткий график – чемпионат Шотландии игрался в четыре круга и состоял более, чем из сорока туров, и разгульный образ жизни не мешал Гораму играть на профессиональном уровне в крикет. Успевал как-то. И в футбол играть, и в крикет, и выпивать.

Энди играл красиво, не без пижонства, но надёжно. Был очень хорош в ближнем бою, прыгал по углам и выскакивал на перехваты. А ещё материл нещадно защитников, чем выгодно отличался от других шотландских вратарей, по большей части молчунов. Эта страсть, неравнодушие к результату и наслаждение самим процессом игры сделали Горама любимцем болельщиков. Будучи простым и компанейским парнем, он мог спокойно завернуть в паб с малознакомыми фанатами «Джерс», собрать вокруг себя компанию таких же, а потом искать приключения. Тренер Уолтер Смит несколько раз хотел выставить разгильдяя вон, но прощал вратаря. Ибо и фигурой он был культовой, и вратарём хорошим. Даром, что пил по-чёрному.

Но сменивший Смита Дик Адвокат был иного мнения. Он привёз в Глазго немца Штефана Клоса, который смог влюбить в себя «Айброкс». Энди ушёл тихо, без хлопанья дверями. Поиграл немножко в Англии, после чего обосновался в «Мазервелле». Где по сути доигрывал. Как раз в это время его и застиг уже упоминавшийся выше звонок Алекса Фергюсона.

Весной 2001 года «Манчестер Юнайтед» потерял и Фабьена Бартеза, и Раймонда ван дер Гаува. Ситуация аховая, вот Смит, помогавший тогда сэру Алексу, и указал пальцем на Энди. Горам приехал на «Олд Траффорд», помог на финише, а потом ушёл. Разругался с капитаном «красных дьяволов» Роем Кином.

Энди ещё помотался по Англии и Шотландии. «Я, словно сессионный музыкант. Прихожу не на долго». В сорок лет он закончил свою славную карьеру, которая могла быть ещё более успешной, будь вратарь более осмотрительным в быту. Но иначе он не был тем Энди Горамом. Который по мнению фанатов «Джерс» – один на свете, уникальный. Или двое, в свете диагноза самого голкипера.