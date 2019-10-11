Унесённые ветром перемен

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«Соккер.ру» рассказывает о последнем турнире сборной СССР .

Чемпионат мира 1990 года оказался неудачным для советской сборной. Вице-чемпионы Европы не смогли выйти из группы. Команда Валерия Лобановского проиграла сначала румынам, потом чемпионам мира аргентинцам с одинаковым счётом 0:2, и разгром камерунцев с результатом 4:0 уже ничем не мог ей помочь.

Не обошлось без судейских ошибок. В игре со сборной Румынии сборную СССР наказали пенальти за нарушение правил вне штрафной площадки. В матче со сборной Аргентины наш «старый друг» шведский судья Фредрикссон не заметил, как Диего Марадона рукой отбил мяч, летевший в ворота южноамериканцев. Но были и другие причины провала. Противоречия между легионерами и футболистами, выступавшими в Союзе, споры за премиальные. К тому же сборная СССР оказалась одной из самых возрастных на чемпионате.

Лобановский ушёл из сборной. Оставили национальную команду Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Сергей Алейников. А тут ещё политика. Союз стал трещать. Клубы из Литвы, а потом Грузии вышли из единого чемпионата. Создавать новую сборную пришлось уже без представителей этих республик. Хотя были и исключения.

Перестройка и обновление

Сборную СССР возглавил Анатолий Бышовец, что было вполне логично и ожидаемо. Двумя годами ранее Анатолий Фёдорович привёл наших олимпийцев к победе в Сеуле. Олимпийские чемпионы должны были сменить в первой сборной ушедших ветеранов. Кроме того, в стране подрастала группа отличных футболистов, составлявших основу молодёжной сборной. Наша молодёжка вышла в финал чемпионата Европы среди сверстников и ждала решающих матчей с югославами. В 1987 году наши юноши выиграли чемпионат мира. Выбор молодых, сильных и амбициозных игроков был большим, поэтому перспективы команды Бышовца выглядели вполне радужными.

Но для начала нужно было пробиться на чемпионат Европы. В финальной стадии, которая должна была пройти в Швеции, участвовали восемь команд. Из семи квалификационных групп выходило по одной команде, поэтому отборочный турнир обещал быть жарким. Сборная СССР угодила в группу 3 с командами Италии, Венгрии, Норвегии и Кипра. С итальянцами предстоял бой не на жизнь, а на смерть.

Бышовец начал свою работу в первой сборной с поездки в Италию на товарищеские матчи с «Моденой» и «Сампдорией» – как выяснилось, будущим чемпионом Италии. Анатолий Фёдорович вызвал в команду следующих игроков. Вратари: Валерий Клеймёнов («Ротор»), Александр Уваров («Динамо» Москва), Михаил Ерёмин ( ЦСКА ). Защитники: Олег Кузнецов («Динамо» Киев), Евгений Долгов («Динамо» Москва), Василий Кульков («Спартак»), Ерванд Сукиасян («Арарат»), Андрей Юдин, Андрей Сидельников (оба «Днепр»). Полузащитники: Алексей Михайличенко («Динамо» Киев), Валерий Брошин, Владимир Татарчук (оба ЦСКА ), Игорь Шалимов («Спартак»), Вадим Тищенко («Днепр»). Нападающие: Валерий Шмаров («Спартак»), Юрий Савичев («Торпедо»), Эдуард Сон («Днепр»), Олег Протасов («Динамо» Киев). Не было игроков молодёжки (за исключением Ерёмина и Сидельникова) – Андрея Чернышова, Андрея Канчельскиса, Игоря Добровольского, Игоря Колыванова, Сергея Юрана, Сергея Кирьякова. У «Модены» выиграли 2:0, с «Сампдорией» сыграли вничью 1:1, а Анатолий Фёдорович сделал первые выводы.

На товарищеский матч с румынами уже были вызваны Чернышов, Канчельскис, Колыванов, Добровольский. Первый блин вышел комом - снова проиграли недавним обидчикам. На этот раз в «Лужниках» 1:2. Но Бышовец не драматизировал ситуацию. Команда взяла хороший старт в отборочном турнире – победила сборную Норвегии 2:0. Отличились Канчельскис и Олег Кузнецов. Вернулся в состав команды Сергей Горлукович, а также дебютировал форвард «Черноморца» Иван Гецко.

Бышовец продолжал свои опыты, искал нужный состав. В товарищеской встрече со сборной Израиля появились Сергей Юран, Ахрик Цвейба, Дмитрий Кузнецов, Альберт Саркисян. Даже Вальдас Иванаускас сыграл. Наша команда выиграла 3:0. Из новичков наибольшее впечатление произвёл Сергей Юран. Нападающий, проводивший первый сезон в основе киевлян, забил два мяча.

Вскоре сборной СССР предстояло сыграть главный матч осени, а то и всего отборочного цикла. В Риме с итальянцами. Бышовец использовал схему с тремя защитниками, и она себя полностью оправдала. Блестяще сыграли Чернышов, Цвейба и Кульков. Василий Кульков намертво закрыл лидера «голубой эскадры» Роберто Баджо. Ничья 0:0 была больше выгодна нашей сборной.

Молодёжка тем временем выиграла чемпионат Европы. «Соккер.ру» писал об этом. В состав первой команды влились ещё несколько футболистов, которые уже могли сосредоточиться на игре за нее. Тем более что главные матчи предстояли в 1991 году, роковом для нашей общей страны.

Анатолий Фёдорович собирал команду несколько раз за зиму. Возил сборную за океан, в Германию, в Шотландию, снова в Италию. Каждый раз в команду вызывалось несколько новичков. Кто-то подходил, кого-то просто благодарили за участие в турне. Сборная достойно выглядела в контрольных матчах. Та же сборная Шотландии, которой в нашей истории отведена роль ружья, висящего на стене, была обыграна в Глазго 1:0. Чемпионам мира немцам уступили в равной борьбе 1:2. В результате сборная сыгралась, окрепла и обыграла в Будапеште венгров за счёт гола Алексея Михайличенко.

Всё ради путёвки

В мае команда с пользой для дела провела турнир в Лондоне. Правда, проиграли англичанам 1:3, а с аргентинцами разошлись миром - 1:1. Добровольский не забил пенальти. Но никакой трагедии из поражения от родоначальников футбола Бышовец не делал. Наоборот, эти игры позволили выявить слабые места. Зато киприотов разнесли играючи – 4:0. Один из голов на счету вернувшегося в сборную Алейникова.

В июне сборная СССР отправилась в Швецию, на место будущего чемпионата Европы. Помимо нашей команды в турнире участвовали хозяева, датчане и наши соперники по отборочному турниру итальянцы. Команда Бышовца заняла четвёртое место – проиграла в дополнительное время шведам, а в матче за третье место команде Италии по пенальти. Но и эти неудачи имели лечебный характер. Бышовец наигрывал костяк - Александр Мостовой, Игорь Добровольский, Сергей Юран, капитан команды Андрей Чернышов, Андрей Канчельскис. Получил возможность сыграть в воротах спартаковец Станислав Черчесов.

Летом трагически погиб вратарь ЦСКА Михаил Ерёмин. Необычайно одарённый парень навсегда остался 23-летним. Накалялась обстановка на родине. После августовского путча страна пошла в разнос. Когда сборная СССР приехала на отборочный матч в Норвегию, принимающая сторона даже не знала, какой флаг вывешивать. Было неясно, жив СССР или уже нет.

Тогда ещё был жив. Наша команда вышла в Осло под красным флагом и в красных же футболках. И выиграла благодаря голу Александра Мостового. До завоевания заветной путёвки оставалось сделать три шага.

Венгры едва не подсунули нашим свинью. Встреча в «Лужниках» завершилась вничью 2:2. У сборной СССР 10 очков и две игры в запасе. По 7 у венгров и норвежцев. Венграм оставалось сыграть ещё одну встречу, они не могли бы догнать советскую команду. Но оставались итальянцы – 6 очков после 5 встреч. Шансы на путёвку у бронзовых призёров чемпионата мира сохранялись.

Всё решал матч в Москве. 87 тысяч пришли поддержать сборную СССР в этот октябрьский вечер. Снова наши сыграли предельно грамотно. Кульков не дал развернуться Баджо, да и другие итальянские звёзды не смогли ничего поделать. А сборная СССР была близка к успеху, Чернышов не реализовал выход один на один с Вальтером Дзенгой, пробил во вратаря. Но ничья 0:0 устроила советскую сторону. Чтобы стать первыми в итоговой таблице, нашей команде нужно было выиграть у сборной Кипра в Ларнаке. Что она и сделала – Протасов, Юран и Канчельскис забили по мячу. Есть первое место и причитающаяся к нему путёвка в Швецию.

Тогда ещё никто не знал, что менее чем через месяц Союз распадётся. А этот матч окажется последним в истории сборной СССР .

Несмотря на распад страны, её сборную удалось на время сохранить. Под другой вывеской – сборная СНГ , под белым флагом, с непонятным гимном. Но команда была жива и продолжала готовиться к турниру в Швеции.

Состав тоже менялся. Залечил колено и вернулся в строй олимпийский чемпион Дмитрий Харин. Более того, стал основным вратарём. Добавилось сразу несколько новобранцев из «Спартака» – Виктор Онопко, Андрей Пятницкий, Кахабер Цхададзе. Последний шёл на риск, отдав предпочтение единой команде, а не новорожденной сборной Грузии. Юран, Кульков, Канчельскис, Шалимов уже уехали в сильные чемпионаты и были там на виду.

Несъедобный десерт

Жребий был безжалостен к сборной СНГ . В соперники достались чемпион мира сборная уже объединившийся Германии, чемпионы Европы голландцы и команда Шотландии. В процессе подготовки сборная СНГ сыграла вничью с англичанами 2:2, а потом с командой Дании 1:1. Тогда ещё никто не видел в датчанах будущих чемпионов.

Анатолий Бышовец взял в Швецию такой состав. Вратари: Дмитрий Харин ( ЦСКА ) и Станислав Черчесов («Спартак»). Защитники: Андрей Чернышов, Кахабер Цхададзе, Андрей Иванов (все «Спартак»), Ахрик Цвейба («Динамо» Киев), Олег Кузнецов («Рейнджерс»). Полузащитники: Игорь Ледяхов, Виктор Онопко (оба «Спартак»), Игорь Шалимов (Фоджа»), Алексей Михайличенко («Рейнджерс»), Сергей Алейников («Лечче»), Андрей Канчельскис (Манчестер Юнайтед»), Игорь Корнеев, Дмитрий Кузнецов (оба «Эспаньол»), Игорь Добровольский («Серветт»). Нападающие: Сергей Юран («Бенфика»), Сергей Кирьяков («Динамо» Москва), Владимир Лютый («Днепр»), Игорь Колыванов («Фоджа). Травмы не позволили сыграть Александру Мостовому, Василию Кулькову, Дмитрию Галямину.

Незадолго до начала чемпионата УЕФА под внешним давлением исключил из числа участников сборную Югославии. Её в срочном порядке заменила сборная Дании. Тренеру Рихарду Мёллеру-Нильсену пришлось вытаскивать игроков из отпусков. Как оказалось, не напрасно.

Сборная СНГ начинала турнир матчем с командой Германии. Немцы, что западные, что восточные, всегда были крайне неудобным соперником. Объединённая команда тоже обещала быть непростым оппонентом.

Но матч в Норчёпинге показал, что сборная бывшего СССР очень грамотно подготовилась к игре с чемпионами мира. Выдержали первый тайм, даже навязали свой футбол. Великолепно вписался в игру Виктор Онопко, который не только выжигал центр поля, но и начинал большинство наших атак. В том числе и ту, что привела к голу. Виктор отдал Канчельскису, Андрей нашёл Добровольского, а Игоря сбили в штрафной. Сам же пострадавший пробил 11-метровый, не оставив шансов Бодо Илгнеру.

Но до победы сборной СНГ не хватило какой-то минуты. В ворота нашей команды был назначен штрафной. Немцы долго совещались, кому бить, пока не отважился маленький Томас Хёсслер. И пробил в обвод стенки в самый уголок - 1:1. А счастье было так близко. Но ничья с чемпионами мира была хорошим результатом.

Атака, приведшая к штрафному, а стало быть, и к голу, началась после потери Онопко в центре поля. Виктор очень переживал по этому поводу. Но никто не ругал его. Более того, и тренерский штаб, и товарищи выразили поддержку. В матче с голландцами Онопко вышел с первых минут. И „съел“ Руда Гуллита. Блестяще провёл матч Дмитрий Харин, отразивший несколько сложных ударов. Наши могли и выиграть, реализуй Сергей Юран выход один на один с Хансом ван Брёкеленом. И судья Петер Микельсен „зажал“ штрафной за снос Канчельскиса. Но и ничья 0:0 была хорошим исходом.

После двух туров у немцев с голландцами по три очка. Оба гранда обыграли шотландцев. Сборная Германии забила на мяч больше и шла первой. У сборной СНГ два очка и игра с командой Шотландии. Которой уже ничего не было надо. Выход из группы не грозил команде Энди Роксбурга ни при каких обстоятельствах. В то же время любая победа команды Бышовца гарантировала нашим выход в полуфинал и, как минимум, бронзовые медали. После немцев и голландцев шотландская команда выглядела своего рода десертом. Тем более что после поражения от команды Германии они всем составом опустошали местные бары.

Но эта видимая лёгкость сыграла со сборной СНГ злую шутку. Наши футболисты, конечно, гнали от себя мысли, что их пьяных, одной левой. Но как тут настроишься, когда от соперника „перегар на гектар“. Но вот на шестой минуте Пол Макстей пробил метров с 20. И никто не накрыл. А мяч, задев стойку, скользнул в наши ворота. А потом Брайан Макклэр приложился. Рикошет от ноги Цхададзе и 2:0.

Впереди вагон времени. Можно забить и два, и три. Но, как говорится, не в этот раз. Что-то сломалось внутри нашей команды. И ничего не получилось у Анатолия Фёдоровича. Впервые его команда (олимпийская и первая сборная) проиграла в официальном матче. Но как. Под конец ещё Гари Макаллистер реализовал пенальти – 3:0. Жёстко и несправедливо. Ни полуфинала, ни медалей. И нет сборной. В истории единой команды была поставлена точка, похожая на кляксу.