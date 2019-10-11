Ария варяжского гостя

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«Соккер.ру» рассказывает, как Свен-Горан Эрикссон создал очень сильную сборную Англии.

Все девяностые годы для болельщиков сборной Англии - время ожиданий и разочарований. Каждый раз от «трёх львов» ждали не то чтобы чуда, а хотя бы просто адекватного выступления на крупном турнире. Тем более что выступление команды располагало к оптимизму.

Но в 1992 году на чемпионате Европы англичане не вышли из группы. На чемпионат мира 1994 года они вовсе не отобрались. На домашнем первенстве континента хозяева стали третьими, а на чемпионате мира во Франции сборная Англии споткнулась в 1/8 финала. И там, и там - чёртовы пенальти, ставшие бичом «трёх львов». Евро-2000 английская сборная провалила. На пару с немцами, но от этого не легче. , Терри Венейблс, , - все эти хорошие тренеры приходили в сборную со своими планами и взглядами на футбол, но были вынуждены оставить штурвал в силу разных причин. Тогда на Туманном Альбионе и заговорили о целесообразности приглашения зарубежного специалиста.

Эрикссон. За и против.

Противников оказалось не меньше, чем сторонников. Как же так, нам, родоначальникам футбола, отдавать сборную Англию в чужие руки. При этом шли переговоры со шведом , чьи успехи в «Лацио» не могли не впечатлить.

Но назначение шведа откладывалось, и командой продолжал руководить Кевин Киган. «Могучий мышонок» получил второй шанс, а именно возможность вывести «трёх львов» в финальную стадию чемпионата мира. Сделать это было непросто, ведь английская команда угодила в одну группу с Германией. Также в группе 9 собрались команды Финляндии, Греции и Албании. Занять минимум второе место было несложно, но в этом случае приходилось бы играть в стыковых матчах, и не факт, что этот барьер оказался бы преодолимым.

Англичане начинали отборочную кампанию домашним матчем со сборной Германии. Эта встреча должна была стать последней в истории старого «Уэмбли». Хотелось проститься с ареной хорошо, да не вышло. Редко забивавший в «Ливерпуле» взял да поразил ворота хозяев поля, а тем оказалось нечем возразить. На этом Киган счёл свою миссию в национальной сборной и ушёл. Исполняющим обязанности стал .

Может быть Уилкинсона бы и утвердили, но англичане не смогли обыграть в гостях финнов и ушли на зимние каникулы на предпоследнем месте, с одним очком и без единого гола. Сборная закончила календарный год проигрышем итальянцам в товарищеской встрече. Уилкинсон и сам был не рад, а число сторонников приглашения Эрикссона заметно возросло.

И вот в январе прибыл из Рима шведский мессия. И сразу всё зашевелилось - пресса ежедневно оценивала шансы англичан с новым тренером. Букмекеры принимали ставки - выйдет ли сборная Англии на чемпионат мира в Японии и Южной Корее, пранкеры названивали Эрикссону. Все ждали первого матча под командованием скандинава.

И вот этот день настал. В Бирмингем приехала сборная Испании. Товарищеский матч принёс колоссальное внимание. «Вилла Парк» с трудом вместил всех желающих увидеть премьеру Эрикссона.

Англичане выдали отличный матч. На 38 минуте огорчил . Во втором тайме молодой испанский вратарь капитулировал перед . Третий мяч (уже в ворота ) отправил , редкий в те годы футболист африканского происхождения в составе англичан. Скептики замолчали, фан-клуб Эрикссона торжествовал. И те, и другие ждали отборочной встречи с финнами на «Энфилде».

Показательной порки не получилось, более того - англичане пропустили первыми. Но голы двух самых ярких звёзд той команды и перевернули сценарий. Не самая ярка победа, не переставшая от этого быть полновесной.

В столице Албании Тиране тоже было непросто. Вплоть до 75 минуты на табло светились два нуля, и маятник мог коснуться в любую сторону. Но Майкл Оуэн забил первый, второй гол. В добавленное время соперники обменялись забитыми мячами - 3:1. Англичане с 7 очками вышли на второе место. Впереди с 12 очками из 12 возможных неслась сборная Германии.

Сборная Англии забила грекам два мяча в очной встрече. Немцы не досчитались двух очков в матче с командой Финляндии, и лидерство Манншафт выглядело уже не таким безоговорочным.

Истребители немцев

Матч в Мюнхене стал лучшим для английской сборной при Эрикссоне. Да что там при Эрикссоне, пожалуй после золотого чемпионата мира 1966 англичане не достигали такого совершенства. Разгромить немцев в Мюнхене со счётом 5:1 - дорогого стоит.

Правда, начиналось всё не так хорошо. В начале встречи оборона англичан проворонила , который не промахнулся. Потом ещё раз, но на этот раз нападающий сборной Германии не попал в ворота . Потом всё резко изменилось - навес Бекхэма со штрафного, вынос, снова заброс. не добрался до мяча, а Майкл Оуэн был тут как тут. Немцы сигнализировал Пьерлуиджи Коллине, что сразу четверо англичан залезли в офсайд, но лысый итальянский судья указал на центр. Потом зарядил из-за штрафной, закрытый игроками Кан прыгнул слишком поздно. Во втором тайме Оуэн забил ещё парочку, а подвёл итог Эмил Хески. Конечно, Кан провёл один из худших матчей в своей карьеры, но это уже проблемы его команды. Англичане выиграли 5:1, существенно поправили своё турнирное положение, а заодно на время сделали неактуальной надоевшую всем фразу Гари Линекера.

И хотя после мюнхенского избиения немцы остались первыми в таблице, все понимали - это временно. Ведь у англичан оставалось в запасе две встречи, а не одна, как у Манншафт. У албанцев команда Эрикссона выиграла 2:0. Обыграть греков не получилось. Более того, хозяева находились на грани провала, уступая по ходу встречи 0:1 и 1:2. Бекхэм сравнял счёт на третьей из добавленных минут - ничья 2:2. Сборные Англии и Германии набрали по 17 очков. Но 5:1 в Мюнхене вывели на первое место британцев. Немцы тоже пробились на чемпионат мира, как же без них. Но им пришлось добывать путёвку в стыках с командой Украины.

Пресса, которая год назад полоскала английскую сборную на чём свет стоит, вознесла команду Эрикссона до небес. Фавориты чемпионата мира, не меньше. Правда, после жеребьёвки градус славословия несколько снизился. Англичане угодили в группу F, она же «группа смерти» - Англия, Аргентина, Швеция, Нигерия. Выйти в одну восьмую финала могли две любых сборных, пролететь тоже кто угодно.

А Дэвид выйдет?

Весной, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» играл с испанским «Депортиво». Игроки «Депора» словно сговорились сломать Дэвида Бекхэма - колотили капитана английской сборной по ногам, а в самом конце Диего Тристан грубо подкатился под Дэвида, так что полузащитника пришлось заменить. К счастью травма оказалась несерьёзной, и к ответной встрече Дэвид поправился (но лучше б он полечился ещё). На «Олд Траффорд» полузащитник «Депортиво», причём аргентинец Альдо Душер наступил на ногу Бекхэму. В итоге перелом костей стопы. Аргентинец не испытывал особых угрызений совести, более того, были подозрения, что аргентинец сделал это специально - с прицелом на чемпионат мира.

Шансы Бекхэма поехать в Японию виделись мизерными. Вся Англия следила за сводками о здоровье своего капитана. И надо же, через месяц Дэвид приступил к тренировкам. Более того, Эрикссон включил его список отъезжающих на чемпионат мира. Зато не успел поправиться Стивен Джеррард.

Полностью состав англичан следующим образом:

Вратари: Дэвид Симэн («Арсенал»), Найджел Мартин («Лидс») и Дэвид Джеймс («Вест Хэм»);

Защитники: Дэнни Миллз («Лидс»), Эшли Коул, Сол Кэмпбелл, Мартин Киоун (все «Арсенал»), Рио Фердинанд, Уэс Браун (оба «Манчестер Юнайтед»), Уэйн Бридж («Саутгемптон»), Гарет Саутгейт («Мидлсбро»);

Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Никки Батт (все «Манчестер Юнайтед»), Джо Коул, Тревор Синклэйр (оба «Вест Хэм»), Оуэн Харгривз («Бавария»), Кирон Дайер («Ньюкасл»);

Нападающие: Майкл Оуэн, Эмил Хески (оба «Ливерпуль»), Тедди Шерингем («Тоттенхэм»), Робби Фаулер («Лидс»), Дариус Васселл («Астон Вилла»).

Обращает на себя внимание отсутствие , который в отличие от Джеррарда был здоров. Не нашлось места в составе и братьям Невиллам.

Оптимальный состав выглядел так. Вратарь Дэвид Симэн. Справа в обороне Дэнни Миллз, слева - Эшли Коул. В центре Рио Фердинанд и Сол Кэмпбелл. В опорной зоне Оуэн Харгривз и Никки Батт. Плеймейкер, играющий ближе к правому флангу - Дэвид Бекхэм. Ближе к атаке Пол Скоулз, Впереди дуэт из «Ливерпуля» - Майкл Оуэн и Эмил Хески. По ходу турнира Харгривз присел на лавку, а на левом фланге полузащиты появился Тревор Синклэйр.

Драма Дэвида Симэна

Англичане открывали чемпионат матчем с соотечественниками своего тренера - шведами. В середине первого тайма Кэмпбелл после углового, поданного Бекхэмом, точно пробил головой. Шведы отыгрались во втором тайме после ошибки Миллза. Ворота Симэна расстрелял Никлас Александерссон. Обе команды могли забить ещё, но в итоге соперникам пришлось довольствоваться ничьей 1:1. Аргентинцы в параллельном матче скромно победили команду Нигерии 1:0.

Нигерийцы проиграли и шведам во втором туре. Тем самым африканская команда утратила шансы на выход из группы. Но и англичане в случае проигрыша команде Аргентины загоняли бы себя в угол. На предыдущем чемпионате мира именно аргентинцы перебежали дорогу «трём львам».

На этот раз сборная Англии выиграла. Тяжело, забив единственный мяч с пенальти, назначенного за снос Оуэна. Бекхэм был точен. Англичане могли забить и ещё, но для победы им оказалось достаточно одного гола. Команда Эрикссона одержала важнейшую победу. Но ситуация оставалась запутанной.

В заключительном туре обе встречи завершились вничью - шведы обменялись голами с аргентинцами, англичане и нигерийцы обошлись без забитых мячей. Третьими лишними оказались аргентинцы. Сборные Швеции и Англии вышли в 1/8 финала. Шведы вскоре проиграли команде Сенегала и отправились домой, англичанам же выпало сыграть со сборной Дании, которая обыграла в групповом турнире уже бывших чемпионов мира французов.

Играй в воротах датчан , всё могло сложиться иначе. Но его преемник к перерыву пропустил три мяча. Первый - Фердинанда и третий Хески не были обязательными. Второй гол на счету Оуэна, реализовавшего выход один на один. Во втором тайме зарядил ливень, и особого желания продолжать борьбу у футболистов не наблюдалось. Матч закончился победой англичан 3:0. В четвертьфинале сборной Англии предстояла встреча с бразильцами, которые были очень и очень сильны.

В первом тайме команды создали немало острых моментов, особенно бразильцы. Но первыми успеха добились англичане. Длинный пас Хески, небрежная скидка Лусио, и выход Оуэна один на один с вратарём Маркусом. Есть первый гол.

Казалось, что этот гол останется единственным в первом тайме. Шла 47 минута, когда Роналдиньо подхватил мяч в центре поля и помчался к воротам Симена. Слева открывался Роналдо, справа - Ривалдо. Роналдиньо отдал направо и не прогадал. Мяч влетел в дальний угол ворот, счёт после первого тайма - 1:1. Развязка наступила через пять минут после перерыва.

Дэвид Симен, такой спокойный и надёжный, один из лучших вратарей девяностых, надолго запомнил этот матч в Сидзуоке. Опытнейший голкипер выстроил мощную стенку, даром что штрафной был назначен в почти сорока метрах. Но Дэвид зачем-то сделал пару шагов вперёд, и это не осталось незамеченным со стороны Роналдиньо. Вместо навеса он взял и пробил. Мяч, облетев Симэна, влетел в ворота.

У англичан оставалось сорок минут, чтоб бы исправить ошибку своего вратаря. Вскоре они получили численное преимущество. Был удалён с поля Роналдиньо. Но скорее бразильцы могли развить успех, нежели англичане спастись. Сборная Бразилии продолжила своё победное шествие. Англичане же вернулись домой раньше, чем собирались.

Однако неудача объяснялась досадной ошибкой Симена. В целом курс, избранный Эрикссоном, казался правильным. Англичане продолжали верить в свою команду и ждали от неё успехов на чемпионате Европы.