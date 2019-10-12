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Ташаев: «С „Оренбургом“ всегда неприятно играть»

вчера, 22:39

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев прокомментировал ничью с «Оренбургом» в контрольном матче.

С «Оренбургом» всегда неприятно играть. В первом тайме мяч медленно переходил в атаку. Мало моментов создавали, во втором тайме больше получалось проникающих передач делать, и больше моментов было. Хорошо, что удалось отыграться, но хотелось бы выиграть.

Меня ребята хорошо приняли в «Рубине». Я понимаю, чего от меня хочет тренерский штаб. В коллективе дела обстоят нормально, надеюсь, сможем добиваться положительного результата, и тогда еще лучше настроение у команды будет.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   173 / 867
сегодня в 00:21
Оренбург играл вполсилы.
andromend
andromend ответил cska plus
   292 / 867
вчера в 23:54
Ташаев разве не в спартаке играет?
Как то и я не понял.Он же из Динамо за трофеями уходил...в Спартак!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   185 / 867
вчера в 23:54
Команды равные ничья хороший результат для обеих команд
cska plus
cska plus
   2 / 867
вчера в 23:37
Ташаев разве не в спартаке играет?
drug01
drug01
   57 / 867
вчера в 23:12
Надо играть на победу!
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