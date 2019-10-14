Две медали и ни одной золотой

сегодня, 16:15

«Соккер.ру» рассказывает о сборной Чехословакии начала шестидесятых.

До Второй мировой войны сборная Чехословакии считалась одной из сильнейших команд Европы. В 1934 году команда дошла до финала чемпионата мира, где только в дополнительное время уступила хозяевам турнира итальянцам. Через четыре года чехословаки на равных сражались в четвертьфинале со сборной Бразилии. В историю эти матчи вошли как «битва при Бордо». 120 минут не выявили победителя – ничья 1:1. Уже после матча выяснилось, что у звёздного вратаря чехословаков Франтишека Планички сломана рука. Планичка не смог выступить в переигровке, и это обстоятельство склонило чашу весов в пользу бразильцев.

Европейская бронза

А вскоре не стало ни Чехословакии, ни её сборной. Команда возродилась только после разгрома третьего рейха. Восстановление шло тяжело. На ЧМ -1950 чехи и словаки не участвовали, а на первенстве мира 1954 года провалились, проиграв обе встречи с результатом 0:7. В 1958 году команда, которой руководил Карел Кольский, выступила лучше. Проиграли только сборной Северной Ирландии в стартовой встрече – 0:1. Дали бой чемпионам мира – западным немцам. Вели 2:0, но не удержали победный счёт – 2:2. С аргентинцами чехословацкая сборная беспощадно расправилась 6:1, но выйти из группы не получилось. Однако было видно, что команда растёт и способна на многое.

К первому Кубку Европы многие национальные сборные отнеслись скептически и отказались от участия. Набралось только 17 смельчаков. Среди них сборная Чехословакии, которой теперь командовал Рудольф Вытлачил. Чех по национальности, но уроженец Вены, Вытлачил остался после распада Австро-Венгерской империи в Австрии. Играл за разные венские клубы, в том числе и за «Рапид». Но Рудольф никогда не забывал о своих славянских корнях и в 1936 году успел сыграть один матч за сборную. После войны он перебрался на историческую родину, где стал одним из самых успешных тренеров в истории чехословацкого футбола.

Свою европейскую кампанию чехословаки начали неудачно – с поражения в Дублине от сборной Ирландии 0:2. Но в Праге хозяева забили в два раза больше и пробились в 1/8 финала. С командой Дании проблем не возникло – 2:2 и 5:1. Довольно легко были пройдены румыны – 2:0 и 3:0. Вот так сборная Чехословакии достигла финального турнира, который проходил во Франции.

Рудольф Вытлачил пригласил следующих футболистов. Вратари: Вильям Шройф («Слован»), Юстин Яворек («Братислава»). Защитники: Ян Поплухар («Слован»), Франтишек Шафранек («Дукла»), Ладислав Новак («Дукла»), Иржи Тихи («Братислава»). Полузащитники: Титус Буберник («Братислава»), Йозеф Масопуст («Дукла»), Святоплук Плускал («Дукла»), Антон Моравчик («Слован»). Нападающие: Властимил Бубник («Брно»), Милан Долинский («Братислава»), Андрей Квашняк («Спартак» Прага), Павол Мольнар («Братислава»), Ладислав Павлович («Татран»), Йозеф Войта («Спартак» Прага), Йозеф Ваценовский («Дукла»).

При Вытлачиле основным вратарём стал Вильям Шройф по прозвищу Чёрная Кошка. Именно так, отчего-то в женском роде, – Čierna mačka. Чех, всю жизнь проживший в Братиславе, по праву считался одним из лучших голкиперов в Европе. Тройку защитников составляли Ян Поплухар, капитан команды Ладислав Новак и Франтишек Шафранек. Тройку полузащитников формировали Титус Буберник, Святоплук Плускал и Йозеф Масопуст. И квартет нападающих: Павол Мольнар, Властимил Бубник, Йозеф Войта и Ладислав Павлович.

Первую пару полуфиналистов составили сборные Франции и Югославии. Соперником команды Чехословакии была сборная СССР . То была третья встреча команд за два года. Две предыдущих наши выиграли 2:1 и 3:1. Но это были товарищеские матчи. Однако и в официальной встрече советская команда довольно легко добилась победы и прошла в финал. За 10 минут до перерыва Валентин Иванов с подачи Виктора Понедельника забил первый мяч. Второй гол Валентина Козьмича стал одним из самых красивых в карьере знаменитого торпедовца. Иванов совершил рывок едва ли не от средней линии, убежал от Йозефа Масопуста, выманил из ворот Вильяма Шройфа, сместился в центр и точно пробил. А потом Виктор Понедельник в третий раз заставил Шройфа вытащить мяч из сетки. Чехословаки ещё и пенальти не забили, Йозеф Войта запустил мяч выше ворот.

Но в утешительном финале чехословацкая команда уверенно обыграла хозяев турнира 2:0. Оба гола были забиты во вором тайме. Бубник отличился на 59-й минуте, а Павлович – на 88-й. Сборная Чехословакии вернулась из Франции с бронзовыми медалями. Но эта команда была способна на большее, что и подтвердил чемпионат мира в Чили.

Дорога в Чили

Правда, в Чили надо было ещё попасть. Сборная Ирландии не доставила особых хлопот - её чехословаки обыграли дважды (3:1 в Дублине и 7:1 в Праге). А вот с шотландцами пришлось помучиться. Дома команда Вытлачила разнесла «тартановую армию» 4:0. В Глазго сборная ЧССР вела 1:0 и 2:1. Но два гола Денниса Лоу в конце встречи всё испортили. Команды завершили групповой турнир с одинаковым количеством очков. Пришлось встретиться ещё раз – на нейтральном поле, в Брюсселе. Дважды британцы вели в счёте после ударов Иана Сент-Джона. Но Иржи Гледик и Адольф Шерер восстанавливали равновесие. Ничья 2:2. Пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Тут-то всё и решилось. Андрей Квашняк и Томаш Поспишал забили по мячу, обеспечив победу 4:2. Путь в Чили был открыт.

С жеребьёвкой чехам и словакам откровенно не повезло. Чемпионы мира бразильцы, стремительно растущая команда Испании с семью игроками «Реала» и крепкие мексиканцы. Но Рудольф Вытлачил попросил не «хоронить» команду раньше времени.

В Чили поехали следующие футболисты. Вратари: 1.Вильям Шройф («Слован»), 13. Франтишек Шмуккер («Брно»), 22. Павел Коуба («Дукла»). Защитники: 2.Ян Лала («Динамо» Прага), 3. Ян Поплухар («Слован»), 4. Ладислав Новак («Дукла»), 12. Ян Тихи («Братислава»), 16. Титус Буберник («Братислава»), 21. Йозеф Бомба («Татран»). Полузащитники: 5. Святоплук Плускал («Дукла»), 6. Йозеф Масопуст («Дукла»), 7. Йожеф Штибраны («Спартак» Трнава), 14. Вацлав Машек («Спартак» Прага). Нападающие: 8. Адольф Шерер («Братислава»), 9. Павол Мольнар («Слован» Б), 10. Йозеф Адамец («Дукла»), 11. Йозеф Йелинек («Дукла»), 15. Владимир Коиш (СКД Прага), 17. Томаш Поспишал («Баник» Острава), 18. Йозеф Кадраба (СОНП Польди), 19. Андрей Квашняк («Спартак» Прага), 20. Ярослав Боровичка («Дукла»).

Расстановка претерпела изменения. Ворота по-прежнему находились под присмотром Вильяма Шройфа. Правый защитник Ян Лала, левый – Ладислав Новак. В центре Ян Поплухар. При необходимости Святоплук Плускал или Титус Буберник могли отойти назад, тогда число защитников возрастало до четырёх. Правый полузащитник Йожеф Штибраны, центральный Святоплук Плускал, левый – Йозеф Масопуст. И четыре нападающих – Томаш Поспишал, Адольф Шерер, Андрей Квашняк и Йозеф Йелинек.

Турнир начался тяжелейшим матчем со сборной Испании. Игра, как говорится, шла до первого гола. Который забил Штибраны за десять минут до финального свистка. Не менее тяжёлой получилась игра с бразильцами. В этой игре получил травму Король Футбола Пеле. Главным же героем стал Шройф, тащивший «мёртвые мячи». Встреча в Винья-дель-Мар завершилась нулевой ничьёй. Мексиканцам чехословаки проиграли 1:3, но это поражение не помешало им выйти в четвертьфинал.

Встреча с венграми оказалась не менее тяжёлой, чем с испанцами. Но завершилась победой команды Вытлачила над соседями 1:0. Адольф Шерер постарался. Тот же Шерер забил два в полуфинале югославам. Чехи со словаками выиграли 3:1 и после перерыва в 28 лет снова вышла в финал чемпионата мира. А там снова бразильцы. Без Пеле, но с Амарилдо, успешно заменившим лидера чемпионов мира.

Ослеплённый солнцем

Ещё до финала оргкомитет назвал самых отличившихся игроков чемпионата. Лучшим вратарём был признан Вильям Шройф. Может, поспешили с наградой. Ибо герой всего первенства оказался антигероем главного матча.

Сборная Чехословакии начала без тени робости. На 17-й минуте Йозеф Масопуст поразил ворота Жилмара. Этот столь приятный для чехов и словаков счет оставался в силе менее минуты, пока Амарилдо не ответил точным ударом. Гол, по большому счёту, был необязательным. Вильям Шройф ожидал от бразильца передачи в штрафную, а тот возьми да пробей. После этого эпизода преимущество бразильцев стало полным и безоговорочным. За весь первый тайм они нанесли по воротам Шройфа 39 (!) ударов. Однако на перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Начался второй тайм. Яркое чилийское солнце нещадно палило прямо в глаза Шройфу и однажды ослепило его. Чем не преминул воспользоваться Вава. Это был третий гол, закрепивший победу сборной Бразилии. Во втором голе, а его авторство принадлежит Зито, вратарь не был виноват. Бразильцы выиграли 3:1 и подтвердили свои чемпионские полномочия.

Представляете, что творилось в душе у Вильяма Шройфа? Выручить команду в десятках сложнейших эпизодов и совершить при этом две обидные ошибки. Разумеется, и второе место стало огромным успехом сборной Чехословакии. Но когда Золотая богиня была так близко… Как тут не расстроиться.

Золотой мяч лучшего футболиста Европы, присужденный Йозефу Масопусту, стал лишь частичной компенсацией. Однако Масопуст по праву победил в опросе «Франс футбол». Левый полузащитник сборной Чехословакии в те годы был сильнейшим игроком своего амплуа. Необычайно быстрый и техничный, умеющий пробить и отдать пас. Кто-то из чешских журналистов обнаружил, что Йозеф полностью соответствует своей фамилии. Масопуст – это праздник, отмечаемый чехами в феврале. В этот день можно делать все, что заблагорассудится. Вот лидер чехословацкой сборной умел делать на поле все. Масопуста активно приглашали в «Реал», но он оставался верен своей «Дукле». Во-первых, в те годы чехов со словаками за границу не пускали, а во-вторых, убеждённый коммунист Масопуст сам не горел желанием ехать во франкистскую Испанию. Лишь на закате своей карьеры, в 1967 году Йозеф перешел из «Дуклы» в бельгийский «Моленбек».

Шестидесятые в целом были успешным периодом для сборной Чехословакии. Но команда не остановилась и в следующем десятилетии достигла еще больших высот. О главном триумфе в истории чехословацкого футбола, победе на Евро-1976, «Соккер.ру» рассказывал отдельно.