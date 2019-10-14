Решающие шаги сборной России на крупные турниры

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Победа со счетом 5:0 над сборной Кипра вывела сборную России на Евро-2020, а «Соккер.ру» вспоминает другие приятные мгновения из истории нашего футбола.

Евро-2020 станет десятым крупным турниром, на котором сыграет сборная России. В девяти случаях из десяти наша команда успешно прошла квалификационные испытания, а сейчас мы фокусируемся на конкретных отборочных матчах — тех самых, после которых задача официально становилась выполненной, как после вчерашней встречи с Кипром.

Чемпионат мира 1994. За два тура до окончания отборочного цикла.

Исландия — Россия — 1:1 (Сверриссон 27 — Кирьяков 39)

ЧМ -1994 — первый международный турнир, на котором сыграла команда под названием «сборная России». Подопечные решили задачу по выходу в финальную часть чемпионата мира за год до старта турнира в США , 2-го июня 1993 года. В группе с Грецией, Исландией, Венгрией и Люксембургом сборной России хватило шести матчей (4 победы, 2 ничьи), чтобы оформить выход на чемпионат мира. Осенью 1993-го россияне провели еще две встречи на выезде: обыграли венгров и проиграли грекам. Поражение в Афинах стоило первого места, которое отошло к эллинам, но это стало всего лишь ложкой дегтя в успешном отборочном цикле.

Чемпионат Европы 1996. За один тур до окончания отборочного цикла.

Россия — Греция — 2:1 (Узунидис 38 — автогол; Онопко 71 — Цалухидис 64)

По ходу отборочного турнира Евро-1996 сборная России под руководством выглядела уверенно и мощно, тогда было установлено несколько рекордов результативности (финальное соотношение голов — 34:5). Группу с Шотландией, Грецией, Финляндией, Фарерскими островами и Сан-Марино россияне выиграли легко, и хотя на старте дважды сыграли вничью с Шотландией, затем выдали серию из семи побед подряд — этот рекорд повторила команда , обыграв Кипр. Решающий шаг на Евро в том цикле был сделан в «Лужниках», где при стечении 40 тысяч зрителей в вязкой игре пали неудобные греки.

Чемпионат мира 1998. Не квалифицировались.

Чемпионат Европы 2000. Не квалифицировались.

Чемпионат мира 2002. В последнем туре отбора.

Россия — Швейцария — 4:0 (Бесчастных 14 — с пенальти, 19, 38; Титов 82)

После двух провалов в отборочных циклах в следующий раз сборная России попала на крупный турнир, преодолев квалификацию снова под руководством Олега Романцев. Могли мы попасть на ЧМ -2002 и раньше, если бы не убийственное судейство англичанина Грэма Полла в Словении, где сборная России потерпела единственное поражение в отборе. Но и так вышло солидно: в последнем туре наша команда не оставила камня на камне от швейцарцев и напрямик вышла на мундиаль с первой строчки в отборочной группе.

Чемпионат Европы 2004. По итогам стыковых матчей.

Уэльс — Россия — 0:1 (Евсеев 22)

Отборочный турнир сборная России начинала с Валерием Газзаевым у руля, которого по ходу пьесы заменил . На старте были яркие победы, а в середине удручающие поражения от Албании и Грузии. К счастью, на финише удалось выправить ситуацию и запрыгнуть в стыковые матчи, где нам выпал Уэльс с Райаном Гиггзом. Матч в Москве завершился со счетом 0:0, а в Кардиффе главным героем стал , который и победный гол забил, и по-своему расшифровал для валлийцев аббревиатуру ХВ.

Чемпионат мира 2006. Не квалифицировались.

Чемпионат Европы 2008. В последнем туре отбора.

Андорра — Россия — 0:1 (Сычев 39)

Это был лихой 2007-й, сборная России развлекалась, как могла. Обыграли Англию в «Лужниках», чтобы потом слить Израилю и вновь оказаться на грани провала. На самом деле, в тот памятный день 21 ноября 2007-го матч, решивший судьбу сборной России, был сыгран на «Уэмбли», где хорваты одолели англичан, но ведь и без победы над Андоррой ничего бы не случилось. Победа эта получилась тяжелой, вымученной, но такой важной.

Чемпионат мира 2010. Не квалифицировались.

Чемпионат Европы 2012. В последнем туре отбора.

Россия — Андорра — 6:0 (Дзагоев 5, 44; Игнашевич 26; Павлюченко 30; Глушаков 59; Билялетдинов 78)

Перед заключительным туром сборная России опережала Ирландию на два очка, то есть теоретически были шансы потерять первое место, а ведь только оно давало прямую путевку на в финальную часть Евро. Впрочем, в соперниках у нас была сборная Андорры, так что де-факто выход на чемпионат Европы был оформлен за несколько дней до этого в Словакии. Но победа над Андоррой была необходима, чтобы стать недосягаемыми в турнирной таблице для ирландцев. Сборная России на этот раз катком прошлась по «карлику», второй раз подряд мы попали на крупный турнир после победы над Андоррой.

Чемпионат мира 2014. В последнем туре отбора.

Азербайджан — Россия — 1:1 (Джавадов 90 — Широков 15)

Команда под руководством уверенно прошла отборочный цикл, опередив в своей группе не только Азербайджан, Люксембург, Северную Ирландию и Израиль, но и Португалию с Криштиану Роналду. В последнем туре отбора нам нужна была хотя бы ничья в Баку, чтобы гарантированно остаться на первой строчке. Сборная России уверенно действовала в матче с Азербайджаном, мы вели в счете с 15-й минуты, и хотя поздний гол Джавадова отнял у нас победу и немного подпортил вечер, глобальная задача была решена: сборная России впервые за 12 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира.

Чемпионат Европы 2016. В последнем туре отбора.

Россия — Черногория — 2:0 (Кузьмин 33; Кокорин 37 — пенальти)

По ходу отборочного цикла на Евро-2016 сборная России оказалась в тяжелейшей турнирной ситуации, а Фабио Капелло перестал контролировать ситуацию в команде. Мы дважды проиграли австрийцам, и после второго поражения итальянец отправился в отставку, а спасать сборную позвали . Благодаря ему были одержаны четыре подряд победы на финише отбора, и сборная России все-таки сумела протиснуться на Евро-2016, отодвинув на третью строчку Швецию. Финальным аккордом стала домашняя победа над Черногорией. Обратите внимание на авторов голов: первый в 34 года проводил третий матч за главную команду страны, а на данный момент уже закончил футбольную карьеру, а второй уже два года не играет за сборную, половину этого срока провел в тюрьме.

Чемпионат мира 2018. Не проходили отбор как хозяева турнира.

Чемпионат Европы 2020. За два тура до финиша отбора.

Кипр — Россия — 0:5 (Черышев 9, 90+2; Оздоев 23; Дзюба 79; Головин 89)

Проиграв в первом туре Бельгии, сборная России в дальнейшем не дала поводов усомниться в своем превосходстве над Казахстаном, Шотландией, Кипром и Сан-Марино. Семь побед подряд с общим счетом 26:1 — это действительно круто! Мы третьими квалифицировались на Евро-2020 после сборных Бельгии и Италии. Что ж, в ноябре попробуем замахнуться на первую строчку, будем болеть за сборную России в матче против «красных дьяволов», но вне зависимости от его результата отбор на Евро-2020 получился славным. Спасибо, Команда!