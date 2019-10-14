Баскский Тополь

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«Соккер.ру» рассказывает о легендарном испанском вратаре Хосе Анхеле Ирибаре.

Обычно испанцы не слишком изобретательны в выборе прозвищ для своих голкиперов. El Gato – Кот, и достаточно. Котов среди испанских вратарей с десяток наберётся. Зато El Chopo – Тополь всего один. И это чемпион Европы Хосе Анхель Ирибар, один из сильнейших вратарей в истории испанского и не только испанского футбола.

В шестидесятые годы Ирибара сравнивали с великим Львом Яшиным, в семидесятые называли преемником советского вратаря. Вот только сам Хосе Анхель избегал подобных сравнений и всегда считал Льва Ивановича номером один. И был счастлив, когда в финал Кубка Европы 1964 года вышли сборные СССР и Испании. У 21-летнего Ирибара появилась возможность познакомиться со своим кумиром, сойтись на футбольном поле.

Оба вратаря блестяще провели ту встречу на «Сантьяго Бернабеу». Обе команды были достойны победы. Но испанцы взяли верх, а Лев Иванович пропустил на один мяч больше своего оппонента. После игры Ирибар подошёл к Яшину и что-то ему сказал. Лев Иванович не знал испанского языка, эускади и подавно, но всё понял без слов. Два голкипера обнялись и пожали друг другу руки. Как рассказывал потом Хосе Анхель, что он сказал: «Лев – ты всё равно великий. И останешься им, несмотря на проигрыш твоей команды».

Своё прозвище Тополь – Хосе получил из-за своего роста, он был всегда выше сверстников. Поэтому и оказался в воротах детской команды родного городка Сарауса. Выбирал между футболом, баскетболом, плаванием и бегом на средние дистанции. Выбрал футбол. Хотя о какой-то серьёзной подготовке говорить было сложно. Учёба, потом работа на кукурузном поле. Если оставались силы, то можно было и поиграть.

Сараус расположен на берегу Бискайского залива. Пляж тянется на 3 километра. Там на гальке и играли ребятишки. После падений на острые камушки Тополь уже не боялся ничего. Поэтому на травяном газоне мог прыгать, как хотел, не боясь приземления. Больнее, чем на гальке уже не будет. Была ещё одна забава. Юному вратарю приходилось ловить не только мячи, но и камни. Что и труднее, и больнее. Зато, с каким удовольствием, потом он ловил мяч. И футбольный, и теннисный. Всё это потом пригодилось Ирибару.

Будучи подростком, Хосе вытащил счастливый билет. Кто-то из селекционеров «Басконии» – фарм клуба «Атлетико» (Бильбао) присмотрел рослого паренька во время баталий на пляже. Долго уговаривать не пришлось. Хосе отправился в Басаури, в настоящую футбольную школу, занятия в которой он совмещал с учёбой в ремесленном училище. Овладел профессией токаря и получил приглашение в «Реал Сосьедад». Но продолжения не последовало. Забраковали при просмотре. Но Хосе особенно не расстроился. Душа не лежала к «Сосьедаду». Иное дело «Атлетико» из Бильбао. Но «львы» не обращали на юношу внимания. Тем более их ворота защищал Кармело Седрун, входивший в сборную страны.

В сезоне 1961-62 18-летний Тополь оказался в составе «Басконии», выступавшей тогда в северной зоне Сегунды. Игравшей неважно. По итогам сезона команда из Басаури заняла предпоследнее место. Но Хосе получил столь необходимую молодому футболисту практику. При этом баски устроили сенсацию в Кубке генералиссимуса - выбили из розыгрыша столичный «Атлетико». В Мадриде «Баскония» проиграла 0:3. Могло быть хуже, если б не юный вратарь. «Матрасники» прибыли в Басаури изрядно расслабленными. Вот и получили те же 0:3. Согласно регламенту была назначена переигровка, в которой преуспели младшие по рангу - 2:1. Говорят, Тополь творил в воротах чудеса. И именно тогда его заметили посланцы другого «Атлетико».

В следующем раунде «Баскония» нарвалась на «Барселону». Та отнеслась к баскам куда более серьёзно, выиграв в гостях 2:0. На «Камп Ноу» хозяева откровенно издевались над приезжей командой - 10:1. Все десять мячей пропустил Ирибар.

После этого кошмара Тополь был готов всю жизнь простоять у станка или снова выращивать кукурузу. 19-летний вратарь уверовал в собственную профнепригодность. Но в это время его позвали в «Атлетико» из Бильбао. «Львы» платили за юношу миллион песет. Ни один вратарь Испании так не оценивался. А тут какой-то токарь, пропустивший десять штук и приглашённый на роль дублёра Седруна. «Баскония» одобрила сделку и лишь потом сообщила Хосе, что он теперь игрок «Атлетико». Вот так, нежданно-негаданно сбылась одна мечта.

В первом сезоне в Бильбао Хосе Анхель сидел на лавочке и любовался игрой Седруна. Только на финише ему дали сыграть несколько матчей. Не провалил, но и не блеснул. А до победного для испанцев финала Кубка Европы оставался всего год. Ни о какой сборной Испании Тополь и мечтать не смел.

Но начался новый чемпионат. Отыграв четыре тура, получил травму Седрун. Хосе Анхелю пришлось становиться в ворота «Атлетико». И вдруг выяснилось, что 20-летний Ирибар играет не хуже, чем 33-летний Седрун. Даже лучше, только не все осмеливались признать это вслух. Столь велик был в Бильбао авторитет Кармело.

Но тренер сборной Испании Хосе Вильялонга был не из робкого десятка. И с кандидатурой основного вратаря он никак не мог определиться. И Кармело Седрун, и барселонец Сальватор Садурни, и Висенте Трайн из «Реала» были сильными стражами ворот, но Вильялонга был ими недоволен. Особенно после того, как испанцы проиграли в Мадриде шотландцам 2:6. Кармело и Висенте получили по три мяча на брата. Вильялонга просмотрел несколько встреч с участием «львов» из Бильбао, прежде чем позвал в команду молодого баска. И четвертьфиналы со сборной Ирландии, и полуфинал с венграми, и финал с нашими отыграл Ирибар. Вчерашний мальчишка, пропустивший десять штук, превратился в мужчину. Тополь надолго занял место в основе и в сборной, и в клубе. Его многократно звали в «Реал», «Барселону», мадридский «Атлетико», но он остался верен клубу из Бильбао. Выиграл с ним два Кубка генералиссимуса, ещё трижды сыграл в финале. Доходил со «львами» до финала Кубка УЕФА , где «львы» дали бой «Ювентусу», но всё же остались без трофея.

За сборную Испании Тополь отыграл 12 лет. Побывал на чемпионате мира 1966 года. Приезжал в Москву летом 1971, тогда сборная СССР взяла реванш за проигрыш в финале первенства континента с тем же счётом 2:1. После того громкого успеха испанская сборная долго искала свою игру. Но её вратарь всегда был безупречен.

Уже после смерти самого генералиссимуса «Атлетико» разрешили вернуть исконное имя - «Атлетик». Более того, 5 декабря 1976 года во время баскского дерби «Реал Сосьедад» - «Атлетик» капитаны двух команд Инасио Кортабаррия и Хосе Анхель Иррибар вышли на поле с красно-бело-зелёным флагом Страны Басков - Икурриньей. Во времена Франко за это можно было оказаться за решёткой. Но генералиссимус отошёл в мир иной, а никто из полицейских не рискнул подойти к нарушителю порядка. Ведь это был сам Ирибар. Тот, что 12 лет назад принёс всей Испании Кубок Европы, выиграв дуэль у самого Льва Яшина.

Под занавес карьеры Тополь сыграл и за сборную Эускари. Естественно, в неофициальном матче. Завершив карьеру в 37 лет и передав перчатки молодому Андони Субисаррете, Хосе Анхель стал тренером. Работал с «Басконией», сборной Страны Басков, один сезон возглавлял «Атлетик». Занимался политикой, - избирался в органы власти, где боролся за большую самостоятельность своей малой родины - Эускари. Земли, подарившей миру много замечательных футболистов. А вратарей - подавно.

Хосе Анхелю Ирибару далеко за 70, но он бодр, активен и следит за футболом. Семь лет назад он приезжал в Москву на матч «Атлетика» с «Локомотивом». Бросив вещи в гостинице и купив букет красных и белых роз (цвета клуба из Бильбао), он сел на метро и отправился на Ваганьковское кладбище, где нашёл могилу Льва Ивановича. Сидел возле неё, счищал снег с памятника и что-то говорил. Не то по-испански, не то на родном эускади. Но Лев Иванович бы понял.