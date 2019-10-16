Всюду вторые

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«Соккер.ру» рассказывает о ярком, но бесплодном для «Барселоны» сезоне 1985-86.

В предыдущем рассказе о «Барселоне» Терри Венейблса вы могли прочитать, как английский тренер вернул «сине-гранатовым» чемпионский титул. Даже уход такого выдающегося футболиста как не помешал этому, а скорее пошёл на пользу. Но одного чемпионства болельщикам «Барсы» было мало.

Сорвавшийся с крючка Санчес

Мечта о Кубке чемпионов никуда не исчезла - она всегда жила среди жителей Каталонии. А шесть (на тот момент) Кубков чемпионов, выигранных «Реалом», только дразнили барселонцев. Два Кубка Кубков было, три Кубка ярмарок тоже, но главный трофей европейского футбола в Барселоне ещё не видели. Да и между двумя чемпионствами пролегала дистанция в 11 лет. Но «Барсе» хотелось всё и сразу.

Однако изменений в составе практически не произошло. Один человек ушёл, им был знаменитый баск Перико Алонсо. 32-летний полузащитник отправился доигрывать в «Сабадель». Единственный новичок - парагвайский нападающий Рауль Амарилья - был приглашён из «Сарагосы». За пять лет выступлений в Испании южноамериканец обзавёлся паспортом и легионером не считался.

Главным событием на летнем трансферном рынке стал спор с «Реалом» за форварда «Атлетико» . Мексиканец, уже присматривавший себе жильё в Барселоне, передумал и принял предложение мадридцев. Это обстоятельство во многом повлияло на ход событий в чемпионатах Испании второй половины восьмидесятых.

Теперь об игроках, имевшихся в распоряжении Венейблса.

Ворота по-прежнему защищал Уррути, так для краткости называли баска Франсиско Хавьера Уррутикоэчеа - запасного голкипера сборной Испании. На лавочке сидел Амадор Лоренсо.

Херардо Миранда охранял правый фланг, а Хулио Альберто Морено - левый. Мигель и Хосе Рамон Алешанко составляли пару центральных защитников. Любого из них мог подменить Хосеп Мораталья. Также в число резервистов входили Сальвадор Гарсия, Эстеве Фрадера, Анхель Педраса и ветеран «Барселоны» Эстебан Виго.

Бернд Шустер оставался главной фигурой в полузащите и не только. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Отборы, перехваты, пасы, продвижение - всё находилось в ведении светловолосого немца. Помогали ему Виктор Муньос и Рамон Кальдере. Запасные Урбано, Маноло и Роберто Фернандес Бонильо и ветеран Тенте (Хосе Висенте Санчес).

Терри Венейблс использовал трёх нападающих. На левом фланге уже много лет бегал Франсиско Карраско по прозвищу Лобо (Волк), справа - Маркос Алонсо. На роль центрального нападающего претендовали Стив Арчибальд, Рауль Амарилья и Пичи - Анхель Алонсо. Также усилить атаку могли Пако Клос и Хуан Карлос Рохо.

Гонка за «Реалом»

«Барселона» начинала сезон матчем в Сантандере. От чемпиона ожидали большего, нежели ничьи с «Расингом». Первый домашний матч у «Сарагосы» был выигран 2:0 благодаря голам Шустера и Арчибальда. В трёх следующих встречах удалось набрать лишь очко - проигрыши на выезде «Атлетико» и «Атлетику» с одинаковым счётом 1:2, а между ними домашняя ничья с «Осасуной». Потом ещё один мирный исход на «Камп Ноу» с «Севильей». В этот момент многие болельщики почувствовали, что с защитой чемпионского титула могут возникнуть сложности, ещё и первый матч за Суперкубок проиграли мадридскому «Атлетику» со счётом 1:3.

В Кубке чемпионов «Барселона» не без сложностей и преодолела первый барьер в лице пражской «Спарты». Дубль Клоса принёс «сине-гранатовым» победу в гостях, но на «Камп Ноу» чемпионы Испании сожгли немало нервных клеток своим поклонникам. Станислав Грига на 9 минуте вывел гостей вперёд - этот гол остался единственным. Забей чехи второй и всё, прощай мечта. Но они не забили, и «Барселона» прошла в одну восьмую, где ей встретился «Порту». Маркос Алонсо и Шустер забили по мячу в ворота «драконов», обеспечив хороший задел перед поездкой в Португалии. А там пришлось несладко - во втором тайме выступавший за «Порту» бразилец Жуари дважды поразил ворота гостей. Нависла перспектива дополнительного времени, но Стив Арчибальд её быстренько перечеркнул ответным голом. Жуари не унимался и забил третий. Мог и четвёртый, но не попал в ворота. Победа со счётом 3:1 принесла «Порту» разве что моральное удовлетворение. В четвертьфинал прошла «Барселона».

Суперкубок Испании взять не получилось. Одного гола Алешанко не хватило для полноценного реванша, трофей отправился в Мадрид. Зато «Реал» был обыгран убедительно - 2:0 благодаря ударам Маркоса Алонсо и Рамона Кальдере. И вообще дела в чемпионате пошли на лад. «Барса» поднялась на второе место и устремилась в погоню за «Реалом», но догнать не смогла. Сначала отставала на одно очко, потом просвет увеличивался. К Новому году «сине-гранатовые» отставали на четыре очка, к концу февраля - на шесть.

5 марта «Барселона» проводила первый четвертьфинал против действующего клубного чемпиона Европы «Ювентуса». Тяжелейший матч на «Камп Ноу» принёс победу хозяевам - незадолго до финального свистка отличился левый защитник Хулио Альберто. Команда выложилась полностью и ничего не смогла противопоставить «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» - 1:3. «Сине-гранатовые» первыми добились успеха, но потом получили три штуки, да ещё Арчибальд некстати удалился. Отрыв вырос до 8 очков, и исход чемпионской гонки был предрешён.

Арчибальд исправился в Турине, забил такой нужный гол в ворота «старой синьоры». Мишель Платини ответил точным ударом. Но ничья 1:1 была равносильна победе. «Барселона» в полуфинале, где её соперником стал весьма крепкий в ту пору шведский «Гётеборг».

В чемпионате всё плохо - две ничьи и домашний проигрыш «Сосьедаду» 2:3. Может быть Венейблс махнул рукой на чемпионат и сосредоточился на Кубке чемпионов, но визит в Швецию оказался провальным. В первом тайме два мяча в ворота Уррути отправил Торбьёрн Нильссон, а после перерыва младший из братьев Хольмгрёнов Томас в третий раз заставил чемпионов Испании начать с центра поля. Кубок УЕФА «Гётеборг» уже брал, но теперь была сделана заявка на Кубок чемпионов.

Но Пичи Алонсо был иного мнения - его быстрый гол в ответной встрече придал сил одноклубникам, заставил их поверить в свои силы. Во втором тайме Пичи забил ещё два. Потребовалось дополнительное время, которое победителя не выявило. Героем серии пенальти стал Уррути. Сначала забил сам, а потом не позволил Перу Мордту реализовать пятый удар. Виктор Муньос бы точен и вывел «Барсу» в финал - 5:4. Вторым финалистом стала румынская «Стяуа». С учётом того, что финал проводился в Испании, «Барселону» заранее назвали не простым фаворитом решающего матча, а безоговорочным.

Надежды и разочарования

Но перед тем, как сыграть в финале Кубка чемпионов, «Барселоне» предстоял ещё один решающий матч - Кубка короля (он же Кубок Испании). По дороге «сине-гранатовые» обыграли «Лериду», «Атлетико» и «Атлетик». И, конечно, каталонцы должны были обыгрывать следом «Сарагосу». Но не тут то было - гол Рубена Сосы принёс арагонцам победу и Кубок в придачу. Таким образом, «Барселона» вслед за Суперкубком упустили из рук второй трофей. Да и в чемпионате страны они вели борьбу за вторую позицию с «Атлетиком» и «Сарагосой», но вышли в итоге победителями. К сожалению, второе место - всё же не первое.

В заключительном туре «Барселона» играла с «Эспаньолом» и проиграла 3:5. Венейблс выставил на игру с соседями резервный состав. Основа готовилась побеждать «Стяуа». О другом исходе встречи в Севилье даже мысли не допускали. Для румын сам выход в финал был уже счастьем.

Однако крепкой оказалась эта бухарестская «Звезда». Ничего у «Барсы» не вышло ни в 90 минут основного времени, ни в дополнительные полчаса. Два нуля на табло «Рамон Санчес Писхуан» - настало время пробивать 11-метровые. И тут взошла звезда немолодого вратаря румын Гельмута Дукадама. Он не позволил забить себе никому - ни Алешанико, ни Анхелю Педраcе, ни сразу двум Алонсо. Уррути держался молодцом, но два удара всё же пропустил. Вот так Кубок чемпионов уплыл в Бухарест, а «Барселона» оказалась второй в четвёртом турнире сезона.

Слабым утешением стал выигрыш Кубка лиги - в финале был обыгран «Бетис» (0:1 и 2:0). Но этот успех даже не был замечен, настолько не престижен был этот турнир, где команды играли резервными составами.

Конечно, Терри Венейблс был разочарован таким исходом сезона, но англичанин не унывал. Тем более, что к нему на помощь спешил соотечественник - герой чемпионата мира Гари Линекер. Да и на посту номер один постаревшего Уррути должен был другой баск, новый вратарь сборной Испании . Что из этого вышло - узнаете в другой раз.