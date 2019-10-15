Витору Байе - пятьдесят

сегодня, 16:30

«Соккер.ру» вспоминает вратаря-юбиляра.

Казалось, вот только вчера Витор Байя держал над головой Кубок чемпионов, выигранный его родным «Порту». А сегодня знаменитому португальскому голкиперу исполнилось пятьдесят лет. Уже двенадцать лет, как Витор завершил карьеру. Однако оставил о себе хорошую память. Постарайтесь назвать португальских вратарей. Имя Витор Байя будет одним из первых в этом списке.

На родине его считают одним из сильнейших вратарей в истории португальского футбола. При том, не только болельщики «Порту», им по статусу положено почитать свою легенду. Его уважают и поклонники остальных португальских клубов. Даже те, кто поддерживают «Бенфику» и «Спортинг».

Нет, он не сбрасывал перчаток во время серии послематчевых пенальти, как Рикарду на серебряном для португальцев Евро-2004. И не выигрывал чемпионат континента, как Руй Патрисиу. Но именно с Витором Байей в воротах сборная Португалии окончательно превратилась из вечного (почти вечного) неудачника в одну из сильнейших сборных Европы и завсегдатая крупных турниров. И это произошло во многом «золотому поколению» 90-х: Луиш Фигу, Жоау Пинту, Руй Кошта, Фернанду Коуту. И Витор Байя, естественно. Куда же без него.

Лёгкий, худой, элегантный, а ещё эффектно игравший на линии. На выходах получалось несколько хуже. Витору иной раз не хватало веса, чтобы выигрывать воздушные единоборства у рослых и мощных соперников. Его, бывало, просто оттирали от мяча. Байя это знал и старался руководить обороной так, чтобы свести воздушные дуэли к минимуму. Но в остальном он был хорош. Он превосходно выбирал позицию в воротах и ждал мячи там, куда они прилетали. Не было проблем с фиксацией мяча, ловил, как правило, намертво. Не забывал и о публике, любящей красивые броски в углы ворот. Поэтому болельщики «Порту» до сих пор боготворят Байю и распевают про него кричалки.

Витор начал заниматься в спортшколе «Порту» с 13 лет и мог наблюдать, как клуб становился сильнейшим в стране и одним из ведущих в Европе. Он был счастлив познакомиться со своим кумиром Зе Бету, подавал мячи легендарному Юзефу Млынарчику. Его приняли в команду вскоре после победы «драконов» в Кубке чемпионов. Восемнадцатилетний юноша сразу запомнился своим трудолюбием и целеустремлённостью. Роль третьего стража ворот - после Млынарчика и Зе Бету ему была явно не по душе.

Сезон 88-89 Витор начинал третьим, а заканчивал первым. Заменил травмированного Млынарчика и утратившего стабильность Зе Бету. В 15 матчах юный вратарь пропустил 7 мячей. Дебют оказался столь ярким, что Витора признали лучшим футболистом страны. С тех пор он стал основным. Ради того, чтобы не потерять завоёванное в воротах место Витор игнорировал вызовы в юношеские сборные. «Я хочу играть в первой сборной. Там я принесу больше пользы своей стране. А для этого нужно иметь постоянную практику в своём клубе». В 1990 «Порту» вернул себе чемпионский титул, а Байя дебютировал в сборной страны. В декабре он вышел на поле в товарищеском матче против команды США и отыграл на ноль.

Португальские клубы были на хорошем, даже очень хорошем счету в Европе. Сборная же лишь дважды сумела преодолеть рамки отборочного турнира. Оба выхода в свет оказались более, чем удачными. Третье место и серебряные медали чемпионата мира 1966, потом также третье место и бронзовые награды первенства континента в 1984 году. Но остальные крупные турниры проходили без участия сборной самой западной страны Европы.

Поколение, названное золотым, тоже не сразу смогло преодолеть планку. Чемпионат Европы 1992 и чемпионат мира 1994 прошли без участия сборной Португалии. Да и в 1998 году португальцы могли посетить только в качестве туристов. Но сборная прогрессировала, становилась не только сильней. Слабой она никогда не была. Португальцы стали смелее. Во многом из-за того, что безопасность тылов обеспечивал Витор Байя.

А он выигрывал один чемпионат Португалии за другим. В 1991 он во второй раз стал лучшим футболистом страны. Через год ещё раз. Были и предложения от зарубежных клубов, но Байя их даже не рассматривал. Однако, когда Бобби Робсон, хорошо знакомый по работе в «Порту», пригласил в «Барселону», Байя не устоял.

Андони Субисаррета в 1994 году покинул «Барсу». Приглашённый из «Логроньоса» Юлен Лопетеги доверия не оправдал, а из второго вратаря Карлеса Бускетса основной страж ворот не получился. Как следствие - неудачи на всех фронтах. В 1996 году Бобби Робсон привёл португальца, и проблема на последнем рубеже перестала быть актуальной. «Барса» стала второй, выиграла Королевский кубок и Кубок Кубков. «Соккер.ру» писал об этом удивительном сезоне.

Однако пребывание Робсона на «Камп Ноу» ограничилось одним сезоном - 1996-97. Летом девяносто седьмого «сине-гранатовых» возглавил голландец Луи ван Гал, который привёз голкипера «Роды» и сборной Нидерландов Руда Хеспа. Естественно, что не для сидения на лавочке. А португалец оказался даже не вторым, а третьим.

Но ван Гал редко давал шанс Витору. Ставил при острой необходимости. Например, в ответном матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Хесп был удалён в Киеве и играть не мог. Растренированный Байя получил четыре безответных мяча в свои ворота. «Динамо» одержало одну из самых ярких побед в истории. Витор же производил впечатление доигрывающего футболиста.

Но сам Байя был категорически не согласен с подобной постановкой вопроса. Он расторг контракт с «Барсой» и вернулся в «Порту». Там отвоевал место в воротах у Руя Корреа и черногорца Ивицы Краля. А заодно снова стал основным в сборной Португалии, которая блестяще выступила на чемпионате Европы 2000 года - завоевала бронзовые медали. Португальский вратарь был одним из лучших на турнире. Но тогда всех затмил итальянец Франческо Тольдо.

Но простой в «Барселоне» всё же дал знать о себе. Витор оказался подвержен травмам. Одно повреждение колена и полгода на больничном. Рецидив и из карьеры выпал целый год. Витор, перешагнувший к тому времени рубеж в тридцать лет, стал задумываться об уходе.

Но Жозе Моуриньо, возглавивший «Порту», переубедил вратаря. «Витор, я хорошо помню тебя и по „Порту“, и по „Барсе“. У тебя огромный потенциал. И если ты уйдёшь сейчас, то потом будешь сожалеть. Останься. Ты ещё не сказал последнего слова».

И он заиграл. Побывал на чемпионате мира 2002. Не слишком удачно. Португальцы не вышли из группы. После чего пришёл новый тренер бразилец Луис Фелипе Сколари, который перестал вызывать в команду опытного вратаря. Зато в «Порту» Витор Байя пережил едва ли не ярчайший отрезок своей карьеры. Кубок Португалии, чемпионат страны, Кубок УЕФА - первый в истории «драконов». Снова победа в чемпионате и венец творения - триумф в Лиге чемпионов. Витор блестяще провёл европейскую кампанию. Жозе Моуриньо хотел взять голкипера в «Челси», но 35-летний Байя посчитал, что староват для АПЛ .

В 2004 Витор Байя был признал лучшим вратарём Лиги чемпионов, а потом и вовсе сильнейшим голкипером Европы. Повторил достижение итальянца Стефано Таккони и стал вторым голкипером, выигравшим три европейских кубка. Однако на домашнем чемпионате Европы он не сыграл. Ворота защищал Рикарду. Неплохо, иной раз героически. Вытянул серию пенальти с англичанами, не дрогнул с голландцами. Возможно, что опыта и мастерства Байи не хватило сборной Португалии, чтобы выиграть первенство континента.

Он задержался ещё на три года, выиграл ещё два чемпионских титула (всего 11), Межконтинентальный кубок, довёл число официальных матчей до красивого показателя 700 и только тогда закончил. Оставшись при этом одним из величайших вратарей Португалии.