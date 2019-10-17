Стена непонимания

сегодня, 17:10

«Соккер.ру» рассказывает, как знаменитый итальянский тренер согласился тренировать «Баварию» и что из этого получилось.

, вне всяких сомнений, один из самых выдающихся тренеров в истории футбола. Он и игроком был сильным - когда-то самого Пеле нейтрализовал так, что Король Футбола и не пикнул. Но наибольшей славы итальянец добился, в первую очередь, как тренер.

Гастроль маэстро Траппа

В родном «Милане» у Трапаттони не получилось - во многом из-за того, что руководство клуба не предоставило бывшему защитнику достаточно доверия. В «Ювентусе» Трапаттони стал именно тем самым Маэстро, выигравшим с туринцами не только шесть скудетто, но и вообще всё, что только может выиграть в клубном футболе. Затем был удачный опыт работы в довольно сложном «Интере» - после ухода Трапаттони «сине-чёрные» ещё долго не могли выиграть чемпионский титул. Затем - снова «Ювентус» и Кубок УЕФА , добытый в противостоянии с дортмундской «Боруссией». А потом итальянский специалист получил приглашение возглавить мюнхенскую «Баварию».

Инициатива приглашения Трапаттони в Мюнхен принадлежала , сменившему тренерскую скамью на президентский кабинет. Кайзеру Францу нужен был быстрый успех в новой роли, и обеспечить его должен был один из лучших тренеров современности. У самого Маэстро тоже наметился некий застой, грозивший перейти в кризис. Наскучила ему Серия А, а тренировать сборную Италии его не приглашали. Поэтому на приглашение из Мюнхена итальянец откликнулся быстро и охотно. Тогда наметилась тенденция по возвращению немецких игроков из Серии А в Бундеслигу. Вот и Трап, решив, что чемпионат Германии становится турниром модным, поставил подпись под контрактом.

Трапаттони был не первым зарубежным тренером в истории «Баварии». До него работали, причём успешно, югославы Златко Чайковский и Бранко Зебец, а также венгр Пал Чернаи. Но все они были хорошо адаптированы к немецкому футболу (например, владели языком). Трапаттони счёл знание немецкого языка излишним, положившись на переводчика и игравшего у него в «Интере» .

Прощай Балу, здравствуй Олли

Беккенбауэр оказал итальянскому специалисту поддержку, причём не только моральную. Состав был укреплён - в обороне появился Маркус Баббель из «Гамбурга», длинноволосый швейцарец Ален Суттер укрепил среднюю линию поля, сменив один баварский клуб («Нюрнберг») на другой. Но самое главное – купили у «Карлсруэ» , которому суждено было стать основным вратарём на ближайшие 14 лет. Его предшественник Раймонд «Балу» Ауманн уехал в турецкий «Бешикташ». Покинули Мюнхен Олаф Тон и Бруно Лаббадиа.

В идеале состав выглядел бы так. В воротах - Оливер Кан, запасные голкиперы - Уве Господарек и Свен Шойер.

Оборона: справа налево - Маркус Баббель, Лотар Маттеус, Томас Хелмер, Кристиан Циге. Но Маттеус пропустил полсезона, и его часто заменял Оливер Кройцер. Хелмера порой подменял 18-летний ганец Самюэль Куффур. В резерве - Ганс Пфлюглер и Марко Гримм.

Опорный полузащитник - Дитер Хаманн, рядом с ним - Дитер Фрай. Справа - Кристиан Нерлингер, слева - Маркус Шопп. Атакующий полузащитник - Мехмет Шолль или Марсель Витечек.. Ближайший резерв - Ален Суттер, Михаэль Штернкопф, Жоржиньо и Мазиньо.

Основной нападающий пропустил из-за травмы большую часть сезона, то же самое случилось с героем чемпионата мира 1994 года Эмилом Костадиновым. Поэтому основным нападающим стал выходец из ГДР Александр Циклер.

Мы отступаем по всем направлениям

Старт выдался кошмарным. Сначала проигрыш «Вердеру» в матче за Суперкубок 1:3, затем вылет из Кубка от «Фестенбергсгрют». Трапаттони пришлось научиться произносить название обидчиков из региональной лиги без запинки. Но итальянец оставался оптимистом, ведь впереди оставались и чемпионат страны, и Лига чемпионов.

В Бундеслиге что-то пошло не так уже во втором туре, когда «Фрайбург» отгрузил Кану пять штук. В футболе бывает всякое, но чтоб 1:5 от «Фрайбурга»... Тогда ещё никто не предполагал, что в итоговой таблице баварцы окажутся на три строчки ниже швабских «соколов». Потом баварцы уже не допускали столь жёстких проколов, но постепенно команду поразило какое-то миролюбие. Например, осенью четыре домашних встречи кряду завершились вничью. Из новичков хорошо вписался Баббель. Кан нередко ошибался, и над проблемами трудился Зепп Майер. Суттер запомнился своим увлечением уринотерапией и маниакальным желанием напоить одноклубников мочой. И очень некстати сломался Жан-Пьер Папен. В атаке пришлось тянуть лямку Александру Циклеру, и только зимой в помощь ему был куплен опытный болгарин Эмил Костадинов.

Во второй половине чемпионата, где баварцы продолжали часто играть вничью и дарить соперникам очки, получил травму Оливер Кан. Пришлось впрягаться Свену Шойеру, который и уступал Олли в умении, да к тому же был и выпить не дурак. В итоге «Бавария» пришла на финиш шестой. С одной стороны – отставание от чемпиона – дортмундской «Боруссии» в шесть очков. Но в промежуток между чемпионами и мюнхенцами поместились «Вердер», «Фрайбург», «Кайзерслаутерн» и мёнхенгладбахская «Боруссия».

Наилучших результатов «Бавария» добилась в Лиге чемпионов, даром что групповой этап она отыграла так себе. Два проигрыша «Пари Сен-Жермен», две ничьи со «Спартаком», причём в обеих встречах к победе были ближе москвичи (особенно в Москве, где Баббель сравнял счёт в добавленное время). Выручили две победы над киевлянами, которые вывели баварцев на второе место. В четвертьфинале «Бавария» со скрипом прошла шведский «Гётеборг» – 0:0 дома и 2:2 в гостях. Но в полуфинале баварцы попали под молодой и злой «Аякс» - 0:0 в Мюнхене, а в Амстердаме голландцы с большим удовольствием попрыгали на поверженном сопернике - 5:2.

В итоге - неудачи по всем фронтам. Трапаттони впервые в жизни столкнулся с тем, что игроки его не понимают. Маэстро винил во всём языковой барьер, считая, что переводчик был не в состоянии донести до игроков его идеи. Итальянец засел за учебники немецкого, когда сезон был погублен. После завершения чемпионата у Беккенбауэра и Трапаттони состоялся длительный разговор, после которого президент и тренер договорились о расторжении контракта. Трапаттони вернулся в Италию, где неожиданно для всех взялся тренировать «Кальяри», а Беккенбауэр отправился договариваться с тренером «Вердера» .