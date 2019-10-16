Стать чемпионом АПЛ труднее, чем выиграть любой другой титул?

вчера, 20:22

«Соккер.ру» вспоминает великих футболистов, которые так и не смогли победить в чемпионате Англии.

В футболе мало быть талантливым и везучим спортсменом, чтобы стать чемпионом АПЛ . Мастерство далеко не всегда определяет успешность карьеры футболиста, играющего в самой престижной футбольной лиге. Можно выиграть в составе своей национальной сборной чемпионат мира, победить с одним из клубов в Лиге Чемпионов УЕФА . Все эти победы и достижения более-менее реальны и возможны. Другое дело - выиграть и победить в АПЛ . Для многих футболистов с мировым именем эта вершина так и осталась непокоренной. Кто они, самые невезучие счастливчики?

Фактор самого сильного клубного чемпионата

Не секрет, что карьера многих известных звезд начинала стремительно идти вверх только тогда, когда футболисты меняли английские клубы на другие команды. Естественно, играть в АПЛ удел мечтаний каждого мальчишки, увлекающегося футболом. Высший дивизион в Англии - это серьезный футбольный чемпионат, со своими традициями и особенностями. В нем мало быть просто сильным клубом, перед которым тушуются другие команды. Здесь авторитет и статус топ-клуба не является непоколебимым.

Можно стать игроком мюнхенской «Баварии» или дортмундской «Боруссии», выиграть чемпионат Германии. Вполне по силам футболистам в составе мадридского «Реала» или «Барселоны» выиграть Примеру. Обладателем скудетто тоже можно стать, надев на себя футболку «Ювентуса» или «Интера». Все перечисленные вершины в европейских клубных чемпионатах можно достичь. Что касается английской Премьер Лиги, то здесь мало играть в составе «Манчестер Сити» или «Челси», быть игроком «Ливерпуля» или защищать цвета «Арсенала». Срабатывает фактор самой сильной и престижной футбольной лиги Старого Света, когда победа в турнире может достаться любой команде.

Сегодня «Ливерпуль» не знает равных соперников ни в Европе, ни в Англии, однако команда последний раз становилась чемпионом Англии 29 лет назад, в сезоне 1989/90. За это время в команде сменилось не одно поколение футболистов, получивших мировую известность и достигших самых высоких вершин в мировом футболе. Похожая ситуация с «Арсеналом».

Лондонский клуб постоянно занимает места в верхней части турнирной таблицы, но выиграть чемпионат АПЛ для команды задача архисложная. В «Арсенале» также играет сегодня целый ряд талантливых футболистов, чьи имена хорошо известны на мировой арене, однако выиграть чемпионство в Англии для них практически нереально.

Больше повезло футболистам «Манчестер Сити» и лондонского «Челси». Эти два клуба благодаря колоссальным финансовым вливаниям вернулись в элиту английского футбола. Футболисты, пришедшие в эти клубы, сумели добиться многого, как на международной арене, так и во внутреннем чемпионате. Да, сегодня эти клубы прочно входят в топ-6 самых сильных клубов Туманного Альбиона, однако не факт, что футболисты, пришедшие в эти команды уже совсем недавно, смогут стать чемпионами АПЛ . Время идет, а фавориты в английском футболе быстро меняются. Вспомним, кто из знаменитых футболистов так и не сумел завоевать чемпионский титул АПЛ .

Невезучие счастливчики в АПЛ

Если обратить внимание на историю английского футбола, то в ней одно из важных мест по праву принадлежит Робби Фаулеру. Этот форвард сыграл 379 матчей в чемпионате Англии, выступая за «Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити», «Кардифф» и «Блэкберн». За свою футбольную карьеру в рамках турнира форвард забил 162 мяча.

Футболист сумел завоевать практически все титулы в европейском футболе. Фаулер становился обладателем Кубка УЕФА и выигрывал Суперкубок УЕФА , держал в руках Кубок Англии и Кубок английской Лиги, а вот выиграть чемпионский титул великому нападающему не довелось.

Другой, не менее знаменитый футболист, Джанфранко Дзола в 1996 году продолжил свою успешную карьеру на Туманном Альбионе уже в составе лондонского «Челси». В те годы это была еще не та грозная команда, которую мы знаем сегодня. Однако в составе «Челси» Джанфранко Дзола сумел выиграть Кубок Англии и стать обладателем национального Суперкубка. Вместе с «Челси» этот форвард выиграл Кубок обладателей кубков, получил в качестве трофея Суперкубок УЕФА . Что касается чемпионства в АПЛ , где игрок сыграл 229 матчей и отметился 58 забитыми мячами, эта вершина так и осталась для талантливого итальянца недостижимой.

Вернемся снова к «Ливерпулю». Джейми Каррагер - легенда мерсисайдцев и АПЛ . Футболист провел в команде 17 лет, сыграв в чемпионате Англии 508 матчей. Игрок за время своей спортивной карьеры выиграл в Англии все, что можно, но не чемпионский титул. В его активе Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии и даже победа в Лиге Чемпионов. Венчает футбольные заслуги этого спортсмена Суперкубок УЕФА . А где же чемпионский титул АПЛ ? Его нет, видно не судьба Джейми Каррагеру была стать чемпионом АПЛ в годы выступления за «Ливерпуль».

Один из самых результативных нападающих английского футбола Лес Фердинанд может гордиться своими спортивными достижениями и титулами. Этот форвард провел в рамках АПЛ 349 матчей, сумел забить за свою футбольную карьеру в АПЛ 149 голов. Клубы, за которые выступал Лес Фердинанд нельзя назвать слабыми («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Лестер»), но Фердинанд не смог стать чемпионом Англии. Футболисту просто не повезло с командами. В сезоне 1996/96 его «Ньюкасл» находился в шаге от чемпионства, однако в последних турах растерял свой очковый запас, пропустив вперед «Манчестер Юнайтед».

Приближаясь к нашему времени, уместно вспомнить о другом талантливом футболисте. Гарет Бэйл, игрок, который выиграл в составе мадридского «Реала» Примеру, четырежды становился победителем Лиги чемпионов. В годы своего пребывания на Туманном Альбионе валлиец сыграл за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм» 145 матчей, забил за это время 43 мяча. Увы, эти достижения за годы выступления в Англии не принесли футболисту лавры чемпиона АПЛ .

В заключении

Список футболистов, чьи имена вписаны в историю английского футбола можно продолжать, он будет довольно длинным. В футболе не редки ситуации, когда именитые спортсмены оставались без одного из главных трофеев. В нашем случае достаточно вспомнить Хаби Алонсо, Фернандо Торреса, Хуана Мату и Стивена Джеррарда.

Примечательно, что именно с командой «Ливерпуль» связаны неудачи известных футболистов в борьбе за чемпионство в АПЛ . Хаби Алонсо уже в первом своем сезоне за «Ливерпуль» стал обладателем Лиги чемпионов. Затем в его коллекции появились Кубок Англии и национальный Суперкубок. Выиграть чемпионский титул в Англии у этого футболиста не получилось.