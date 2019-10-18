«Ахмат» - «Локомотив»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 12:00

«Ахмат»

«Волки» можно сказать проваливают этот сезон. В активе команды всего лишь 12 набранных очков. Как результат, четырнадцатая позиция в РПЛ . Учитывая настолько слабую игру команде невероятно сложно будет рассчитывать на сохранение прописки в элите.

Хотя потенциально «Ахмат», как минимум «середняк» Российской Премьер-Лиги. Отдельно стоит сказать о том, что подопечные Игоря Шалимова все еще не безнадежны и способны спасти ситуацию.

«Локомотив»

Подопечные Юрия Семина в этом сезоне могут быть довольны своими результатами. На текущий момент времени «Локомотив» является лидером турнирной таблицы. Это лидерство очень хрупкое, так как целых три коллектива имеют такое же количество набранных очков.

В активе «железнодорожников» четыре триумфа кряду. Уже сегодня с уверенностью можно сказать о том, что в этом году «Локомотив» способен обыграть любого соперника в РПЛ .

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Ахмата» - 3,36

Ничья – 3,21

Победа «Локомотива» - 2,35

Интересные факты об игре:

Ни разу в истории не выигрывал у «Локомотива» «Ахмат». Три ничьи и три поражения

«Волки» победили в 1 из 9 последних встречах

Прогноз

«Локомотиву» все сложнее даются победы в последних встречах. Мы считаем, что у «Ахмата» есть возможность все-таки зацепиться за определенное количество очков в домашней встрече. Ставка на то, что «Ахмат» не проиграет кажется нам весьма привлекательным выбором. Текущий исход сыграть в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1,62.