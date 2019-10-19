«Зенит» - «Ростов»: кому-то придется отступить

сегодня, 10:45

Мощной вывеской порадует очередной тур чемпионата России. Встреча команд из плотной группы лидеров. «Соккер.ру» - о предстоящей игре.

Положение дел

Если «Зенит» все ожидали увидеть в этой группе после 12 туров чемпионата России, то присутствие наравне с признанными лидерами отечественного футбола «Ростова» вызывает некоторое удивление. Но это если не смотреть игры, а лишь наблюдать за турнирной таблицей. Это, между прочим, отдельное развлечение, потому что в нынешнем сезоне таблица в РПЛ весьма увлекательная. Нет команды, которая доминировала бы.

Есть лидирующая пятерка, в которой все так плотно, что каждый тур могут происходить прыжки и рывки, а также провалы. Конкретно «Ростов» и «Зенит» подошли к очной встрече на равных – по 26 очков. Столько же у «Краснодара», который будет играть завтра на выезде с «Динамо», всего на один балл меньше у ЦСКА , которому также в гостях играть с «Уфой». До нынешнего тура столько же очков имел и «Локомотив», но он обыграл «Ахмат» и вышел в единоличные лидеры с 29 очками.

Так что над ростовчанами и петербуржцами висит огромный камень, который может кого-то придавить. Ведь в этой ситуации одной из команд, а то и обеим, придется отступить, выпасть из темпа лидеров. Если случится ничья, то «Локомотив» уже в отрыве, будет шанс и у остальных, указанных выше. А в случае победы одной из команд – понятное дело – вторая окажется в отстающих, что в такой плотной компании очень неприятно.

Даже форма соперников в чем-то схожа. И «Зенит», и «Ростов» выиграли четыре из пяти последних матчей в чемпионате России. «Зениту» единственное поражение на этом отрезке нанес «Локомотив» (0:1), а ростовчане проиграли три тура назад «Тамбову» (1:2), зато после этого по три забили «Динамо» (3:0) и ЦСКА (3:1). «Зенит» с тем же счетом 3:1 в последнем туре перед перерывом на сборные одолел «Урал».

История встреч

В прошлом сезоне ни «Зениту», ни «Ростову» не удалось добиться уверенного перевеса в очных поединках. В чемпионате они обменялись домашними победами. «Зенит» у себя выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Дриусси и Ерохина, а «Ростов» дома победил со счетом 1:0 – отличился Попов с пенальти. Там был еще и матч в Кубке России, причем в нем победителем вышел «Ростов» - 3:1. Всего же эти соперники провели между собой в Премьер-Лиге 46 матчей. Преимущество, конечно, у «Зенита». Он выиграл 23 раза, а «Ростов» - 12.

Примечательно, что в составах обеих команд есть немало игроков, которые выступали в составе соперника. Например, все помнят времена, когда Дзюба, Азмун, Ерохин и Смольников играли в «Ростове». А в Санкт-Петербурге в свое время играли нынешние ростовчане Ионов, Бабурин, Чистяков и Чернов. Тут можно найти массу пересечений.

Ориентировочный состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Дриусси, Оздоев, Барриос, Жирков, Азмун, Дзюба.

Ориентировочный состав «Ростова»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Норманн, Ионов, Попов, Еременко, Байрамян, Шомуродов.

Безусловно, одним из важных факторов готовности команд к этой встрече станет то, в каких кондициях футболисты вернулись в клубы из сборных. И «Зенит», и «Ростов» делегировали своих игроков в разные сборные. Результаты и успехи были разными, нагрузки тоже. Обычно после паузы на сборные игра клубов немного дестабилизируется. Многое зависит от того, насколько четко тренерский и медицинский штабы поймут форму и состояние игроков, как физическое, так и психологическое.

Например, в том же «Ростове» вряд ли у Ивелина Попова после поражения от Англии со счетом 0:6 и расистского скандала настроение такое же прекрасное, как у Элдора Шомуродова, который оформил дубль в игре сборной Узбекистана с Сингапуром (3:1). Так что Шомуродов сохраняет свою форму и по-прежнему опасен. Его результативность в нынешнем сезоне – тема для отдельного разговора. Десять мячей в 12 матчах. Такое только Александру Соболеву удалось, но последний два из десятка забил с пенальти, тогда как Шомуродов все – с игры. Об опасности Элдора говорил перед матчем и главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Элдор действует просто блестяще — это касается завершения, движения, работы на команду. Понятно, что все футболисты атаки «Ростова» выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды. Что касается Шомуродова, то он открытие чемпионата, хороший футболист. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков. Все команды отличаются. «Ростов» здорово играет в быстрых атаках, там есть классные исполнители, которые могут завершить сами, опасно разыгрывают «стандарты», умеют пробить издали. Много плюсов у команды. Прекрасно понимаем, что место, где находится соперник, — абсолютно заслуженное. Команда играет на своих сильных качествах, делает это хорошо.

Элдор Шомуродов (нападающий «Ростова»):

Я себя звездой совершенно не считаю. Карпин же часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно. Мы уже третий сезон играем под руководством главного тренера Валерия Георгиевича Карпина. И с каждым годом выглядим только лучше. То есть постоянно идет определенный прогресс. Думаю, дело в профессиональном подходе. Не совсем правильно говорить, что в нынешнем году мы играем как-то особенно. При Карпине команда и в прошлые сезоны хорошо выглядела. Просто допускали определенные ошибки, которые теперь удалось исправить. Но сейчас только-только заканчивается первый круг, а выводы о сезоне нужно делать в конце чемпионата. Чемпионат стал гораздо интереснее. В каждом туре ты понимаешь, что вообще нельзя расслабляться. Любая ошибка может сразу откинуть тебя на несколько мест назад. Постоянно находишься в напряжении, но в этом и есть интерес.

Противостояние обещает стать интересным с точки зрения борьбы на поле во всех линиях, поскольку «Ростов» грамотно использует свои козыри, «Зенит» обладает сильнейшим подбором исполнителей. Одна только схватка атак чего стоит: сильнейшая пара форвардов чемпионата против сильнейшего на данный момент форварда. Это интригует.