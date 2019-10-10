Шотландия в роли России

сегодня, 09:45

Сборная России уже сегодня может обеспечить себе выход на Евро-2020. Для этого нужно побеждать Шотландию в «Лужниках». «Соккер.ру» - о предстоящем матче.

Еще несколько лет назад было сложно рассуждать о перспективах досрочного выхода сборной России на какой-либо турнир. Обычно напряженная интрига висела в воздухе до последнего. А сейчас это становится практически реальностью. Связано это не только с преображением российской команды, которое случилось еще на ЧМ -2018 и до сих пор не отпускает, но и с изменением регламента. Теперь же две первые команды в группе выходят дальше.

Это заметно снизило напряженность. Ведь сейчас именно второе место – наиболее вероятный исход для России. Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (1:3), которая закрепилась в роли лидера, а затем одержала пять побед, оторвавшись от остальных преследователей. Сейчас у России 15 очков, у Бельгии – 18, а у ближайших преследователей, которыми стали Казахстан и Кипр – всего по семь баллов.

И уже за три тура до конца группового этапа россияне могут гарантировать себе второе место. Для этого России нужно обыграть Шотландию, а Кипр и Казахстан в очной встрече должны сыграть вничью. Именно мирным исходом завершилось их противостояние в первом круге. Так что этот расклад вполне правдоподобен. Если же не получится сейчас, то уже 13 октября обеспечить выход Россия сможет в гостевом матче с Кипром.

Но всегда же приятнее это делать при родных трибунах. Хотя из сборной не слышно слов самоуспокоения. Станислав Черчесов пытается убедить, что запас очков еще ничего не значит и расслабляться недопустимо:

В нашей группе все еще впереди, потому что нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается шотландцев, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу. У нас впереди матчи, в розыгрыше еще 12 очков. Так что мы серьезно готовимся к своему матчу вне зависимости от того, как выглядит турнирная таблица.

Также он высказался по поводу готовности Соболева, который впервые получил приглашение в сборную, показав очень результативный футбол в чемпионате России:

Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошел еще один тестик на скоростные качества. Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз, не смог раскрыть себя сразу ни как личность, ни как футболист. Пример Комличенко и Караваева говорит об этом. Когда он окончательно вольется, тогда можно будет сделать окончательные выводы, подходит он нам или нет. То, что он забил 10 мячей, оправдывает его нахождение здесь, тем более что Смолов травму получил. А так, время покажет, мы никого не торопим, идет естественный процесс.

Здесь Черчесов остается верным себе. Каждый новичок у него проходит будто бы со скрипом, процесс интеграции выглядит со стороны затянутым, но в итоге-то результат есть, поэтому в данном случае стоит довериться мнению тренерского штаба и продолжать следить.

Активно о предстоящем матче спрашивали и Артема Дзюбу, который выступил вполне синхронно с Черчесовым, говоря о настрое команды перед матчем с Шотландией. Британские журналисты как данность преподносили самоуспокоенность российской команды, с чем Дзюба категорически не согласился:

Мне кажется, вы странно относитесь к своей сборной. Это напоминает отношение к нам перед ЧМ . Шотландия — крепкая сборная, удивительно, что она уступила в Казахстане. Но там всем тяжело из-за искусственного поля. Не забывайте, ваши игроки выступают в «Ливерпуле» и МЮ на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами. Когда мы обыграли их в Глазго, все поменялось в вашем понимании, теперь уже шотландцы несильная сборная. Но это не так, мы так не считаем, мы уважаем соперника и настраиваемся на борьбу. Мы не смотрим, кто сильнее на бумаге, сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Голландия, на классе никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы, как сказал Станислав Саламович, будем их решать постепенно.

Неверие самих шотландцев в себя объяснить несложно. Даже в матче в Глазго на трибунах ощущалась какая-то безнадежность. Шотландская публика, которая обычно яростно поддерживает своих, тогда выглядела какой-то театрально-спокойной. Неверие в собственные силы затронуло и футболистов сборной, которая подходит к этому матчу после серии из трех поражений. Ведь помимо России Шотландия проиграла дважды на этом отрезке Бельгии. Причем два крайних поражения случились на поле Шотландии. Сейчас эта команда в подавленном состоянии. Но Стив Кларк сделал отсылку к словам Дзюбы, говоря о вере и неверии в его сборную:

Мы буквально только что говорили на эту тему в раздевалке. Мне очень понравился его комментарий. Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До чемпионата мира в России была похожая ситуация, болельщики не очень-то верили в свою сборную. У российской сборной получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое. Мы постараемся извлечь в оставшихся матчах максимум и взять 12 очков. Нам важно показать хорошую игру. Если команда показывает хороший футбол, то за этим последуют и очки.

По сути, сборная Шотландии уже не решает турнирных задач. В большей степени она будет биться за то, чтобы выглядеть после окончания группового турнира достойно. Ведь сейчас шотландцы в группе I опережают только сборную Сан-Марино и отстают даже от Кипра с Казахстаном, пусть и ненамного. Сейчас у России и Шотландии разные задачи и разные пути. Но это не значит, что британцы самоустранятся с дороги российской сборной. Опыт показывает, что зачастую для сборной России чем проще, тем сложнее. Важно не терять концентрацию, иначе карета может превратиться в сборную до чемпионата мира.