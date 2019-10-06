Проверка чемпионских амбиций. Ганчаренко против Карпина

сегодня, 10:06

ЦСКА – лидер РПЛ , сыграет с одним из ближайших преследователей. «Соккер.ру» помогает разобрать игру претендентов на тройку.

Лидер РПЛ сыграл в равный футбол с 18-й командой Ла Лиги. Позор, конечно, особенно с учетом грубых персональных ошибок Магнуссона, неготовности Гогуа принимать взвешенные решения и традиционной подмены опасных ударов дежурными выстрелами. Но в РПЛ все по-футбольному грешны.

Для «армейцев» прямая путевка в ЛЧ была бы пределом мечтаний – с учетом, что в таком случае двое из тройки «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» точно останутся без нее. Аппетит у молодых футболистов «армейцев» может прийти во время чемпионата, где удалось после одиннадцати матчей выйти на чистое первое место.

Помните шутку Карпина, что задачей в прошлом сезоне было чемпионство «Ростова»? Сейчас они - реальный претендент на тройку, поскольку не отвлекаются на еврокубки, и при этом игра у южан поставленная. «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» - команды сильные, но что ростовчанам терять? Даже против ЦСКА в гостях нужно играть на победу.

Тактика и составы команд

Когда в порядке Шарлия, Магнуссон и Дивеев, то у Акинфеева появляется тройка в обороне, с которой можно сыграть не хуже, чем в матче против «Урала», когда Игорь получил «сухарь» после трех игр, в которых пропустил восемь мячей. Но у Дивеева новая травма, ждем Гогуа, а Магнуссона может заменить Карпов.

Лазарет полный, зато у ЦСКА схема понятная и проверенная разными по итогу и качеству матчами – «3-4-2-1». Хотя позиции Сигурдссона и Влашича – плавающие. Например, с испанцами играли «3-1-4-2», но больше так не стоит. От ярко выраженного перехода исландца в атаку повеяло началом прошлого сезона и ошибками Абеля. Плюс с «Ростовом» глупо играть с двумя форвардами.

У Карпина ведь выработанная модель игры – «4-3-3», и не только Григорян заметил, что «Ростов» копирует фишки «Ливерпуля», другими словами – играет современно. Почему тогда южане уступили «Тамбову» и «Уфе»? Потому что есть прекрасный работающий основной план, но довольно скудная скамейка запасных. Проблема Карпина – мелкость состава.

Задействовал 22 футболиста, но только у восьми человек от 900 минут и более – основной костяк без вариантов. Можно добавить Попова и Байрамяна, а также учесть, что вратари Песьяков и Бабурин поделили игровое время – вот вам и одиннадцать людей. Глебов и Саплинов ближе других к появлению в старте, но фактически «Ростов» идет одним составом.

Впрочем, есть и плюсы. Играя раз в неделю, футболисты получают и достаточно отдыха, и достаточно времени для налаживания связей. Чернов и Козлов на своих местах на флангах, Чистяков и Сигурдссон создали хорошую связку в обороне, где у них четко определены и выдержаны тактическими задачами роли. Норманн – красавец, ведь и ныряет при начале атак в оборону, превращая схему в «3-4-3», и успевает атаковать – гол плюс два ассиста имеет.

У Попова изменилось амплуа, но болгарин заиграл глубоко, а рядом Еременко – один из лучших игроков старта сезона. Добавьте тройку в атаке – Ионов и Байрамян с позиций инсайдов поддерживают Шомуродова, и получите гармоничную команду. Карпину не стоило идти в «Спартак» именно потому, что его «Ростов» не выработал потенциал, но имеет то, о чем в Москве мечтают – работающую, подходящую команде тактику.

Причем матч против ЦСКА на выезде, где в последнее время были победы, словно дома, будет хорошим испытанием для этой модели. У Карпина крутой высокий прессинг, но «армейцы» - самая агрессивная в этом компоненте команда лиги. «Локомотив» не справился с ними, да и «Спартаку» не всегда было просто. У «Ростова» трио атаки хорошо давит при отборе, но у ЦСКА и Чалов, и Сигурдссон прекрасно навязывают борьбу.

«Армейцы» высоко встречают соперников по понятной причине – схема ведь «3-4-2-1» («3-5-1-1» порой), то есть латерали Ганчаренко, а именно Кучаев и Фернандес, без подстраховки. Обляков может быть частью этого состава и слева, и в центре, если его посчитают более уместным против «Ростова», чем Бистрович. И Ахметов в такой игре – пятый элемент, ведь Еременко и Попов – люди с пасом, как и Норманн.

Если позволить Шомуродову часто получать мяч в штрафной площади, а Ионову – забегать за спины защитникам знакомого ему клуба в стиле китайца из «Эспаньола», то получите подтверждение хрестоматийных слабостей обороны в три центральных. ЦСКА боится и крутых крепких форвардов, как Элрод, и широкой игры – Чернов и Байрамян, Козлов и Ионов будут давить на одиноких Фернандеса и Кучаева соответственно.

И вертикальные передачи москвичам не по душе, хотя сами «армейцы», как завещал дедушка Игнашевич, не стесняются быстрого выхода в атаку, для которого сейчас есть исландец Магнуссон – по 8 точных длинных передач за игру (его отсутствие станет потерей и для атаки), а в центре поля – Ахметов. У «Ростова», кстати, длинными пасами балуется Норманн, которого в фазе выхода из обороны можете считать третьим защитником – либеро.

У ЦСКА игрока с функциями контролера линии нет – одна из проблем. Особенно если против тебя выходит Шомудородов, у которого 9 голов и 1 ассист в 11 матчах РПЛ . Поскольку у «Ростова» нет потерь среди железно основных, а у ЦСКА выбор на парочке позиций и травмы задели в основном защиту, то можно сказать, что Карпин ближе к понятию тренера, не обремененного кадровыми вопросами.

Ориентировочные составы

ЦСКА (3-5-1-1): Акинфеев – Гогуа, Шарлия, Карпов - Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Кучаев – А. Сигурдссон – Чалов.

«Ростов» (4-3-3): Бабурин – Козлов, Чистяков, Р. Сигурдссон, Чернов – Еременко, Норманн, Попов – Ионов, Шомуродов, Байрамян.

Интересные факты накануне матча

- в таблице домашних игр «Ростов» - первый (впрочем, сыграл на матч больше, чем идущие вторыми «Краснодар» и ЦСКА ). Но если брать отдельно выездные поединки, то команда Карпина наравне со «Спартаком» - 7 набранных пунктов из 15 возможных. Пора набрать ход в гостях;

- для ЦСКА сегодня встреча с неудобным соперником. В трех матчах подряд «армейцы» не выигрывали у «Ростова» - два поражения именно в Москве и ничья 0:0 на выезде. До этого было две победы подряд, но теряют очки против нынешней команды Карпина стабильно;

- на отрезке в 10 матчей – с ничьей 1:1 в 2015 году, «армейцы» обыграли ростовчан всего три раза, при этом было три ничейных результата и сразу четыре победы южан, которые умели играли против ЦСКА дома, а теперь научились обыгрывать его в гостях;

- поединки между этими соперниками всегда напряженные, но редко результативные. Возвращаясь к отрезку в 10 матчей, получаем всего 18 мячей, то есть по 1.8 за игру на две команды, что очень и очень мало. Больше двух друг другу не забивали, идет тактическая война;

- в этом сезоне «Ростов» допускает у своих ворот больше моментов, чем в прошлом – по xGA лишь на пятом месте, показатель почти как у «Спартака», а вот ЦСКА держится, невзирая на чехарду в обороне – второй результат, лучше показатель только у «Зенита»;

- если говорим о качестве атак, то получаете встречу третьей команды РПЛ с четвертой, причем показатели у соперников почти идентичные. Если перейти к ударам в створ, то окажется, что «Ростов» и по общему количеству, и по точным выстрелам – первый. Но ЦСКА на третьем месте, тоже высоко;

- если посчитать КПД ударов – сначала процент точных, а потом – реализацию, то у команды Карпина 1 точный удар из трех, у дружины Ганчаренко – аналогично. У «Ростова» 29.8 % метких выстрелов становятся голами. У ЦСКА – 29.2 %. Южане хороши впереди, но «армейцы», как видите, марку держат – наравне;

- поскольку это последний матч чемпионата перед паузой на матчи сборных, то хочется дополнительно отметить – у футболистов нет смысла беречь силы. У ЦСКА не будет игры ЛЕ в четверг или матча кубка. Встречаются первая и вторая команды РПЛ по набранным очкам;