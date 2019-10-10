Россия vs Шотландия: гостям нечего терять

сегодня, 20:24

«Соккер.ру» накануне важного матча изучает соперника и особенности сборной Черчесова. Остались последние шаги к мечте.

Сборная России должна оставаться собой образца лета 2018 года, но забыть о том, какие драмы устраивала осенью 1999-го и 2009-го, чтобы не повторить ошибки в 2019-м. Кипр обыграл Казахстан, но задача осталась – огорчать европейских середняков в своей группе и идти с бельгийцами в финальную часть. Но что нужно сделать сегодня?

Присматривать за МакГинном

У Шотландии немного звезд, но они есть. Джонни забегал – 3 гола и 1 ассист в АПЛ , и сразу появилась информация, что сэр Алекс Фергюсон советует создать в центре поля МЮ дуэт из соотечественников. МакТоминей уже лучший из худших, по мнению фанатов «дьяволов». А вот хавбек «Астон Виллы» – главный на дебютном отрезке АПЛ в своей команде.

МакГинн всегда нацелен на ворота. Он придумывает по три удара в АПЛ за матч. Именно Джон забил Гильерме в первой встрече. Он очень неплохо видит поле, играет преимущественно в касание, если получает такую возможность. Но если Робертсон сначала делает, а потом думает – хотя и на уровне победителя АПЛ , то МакГинн иногда напоминает болгарина Петрова.

Помните болгарского хавбека Стиляна? Он, конечно, был более элегантным по стилю, чем бегунок МакГинн, но по хитрости Джон порой копирует легенду «Астон Виллы». Кроме того, МакГинн активно выбирает позицию, его придется передавать с фланга в центр. Джон – опасный соперник, и не исключено, что под него лучше выпускать на поле Баринова в связке с Оздоевым.

Проблемой является позиция МакГинна в сборной. Если у шотландцев будет схема «4-3-3», то Джон будет смещаться на правый полуфланг, и тогда или придется жертвовать Оздоевым в атаке – а не хотелось бы, или менять травмированного Зобнина именно на хавбека «Локомотива» Баринова, а не на Ахметова. Если Магомед справится с задачей быть Крыховяком для сборной, то Дмитрий закроет позицию левее и поймает МакГинна.

Нагрузить связку в центре защиты

В отборе основной, если судить по количеству матчей, была пара Малгрю и МакКенны. Ребята из «Уигана» и «Абердина» явно не самые сильные, особенно если учесть, что когда играли вместе, то Шотландия пропустила три мяча от Бельгии на выезде. В Казахстане позорились Бэйтс с МакКенной, но любую из связок Дзюба должен разрывать, и проблемы Лиама Купера лишь упрощают задачу.

Артем вроде бы и удобный нападающий для очень высоких и крепких защитников. Но за последние годы форвард «Зенита» стал хитрее – наработал навыки игры в оттяжке. Так что и по прямому назначению Дзюбу нужно подключать к атакам – делая длинные передачи, чтобы цеплялся за мяч. И уходить на левый фланг полезно, чтобы Головин оказывался на ударной позиции. Плюс учтите, как разбивали чужую оборону бельгийцы.

Команда Стива Кларка пыталась остановить фаворита, но против защиты Шотландии работают контратаки. Де Брюйне подарил гол Лукаку после стандарта у бельгийских ворот. Дзюбе важно быть готовым также к отвлечению защитников, ведь по Лукаку при стандартах играли персонально – Ромелу увел за собой опекуна, когда Вермален забил свой мяч. Вообще, поскольку оборона у шотландцев средняя, то дома в «Лужниках» моменты нужно создавать часто.

Центральным защитникам просто не хватает квалификации, хотя физически крепкие и старательные. Линию держат, но Дзюбе это не важно. Ему важно качество паса от группы поддержки, ведь если шотландцы рискнут забрать себе мяч – а им терять нечего, то Черчесов получит именно тот футбол, который его команде нужен. Бельгийцы проходили шотландцев на классе, а Дзюба правильно сказал – его команда так не сможет. Значит, нужен правильный футбол крепкого форварда. Артем забивал Шотландии, нужно снова.

Подстраховать Марио Фернандеса

Если вы спрашиваете с гневными нотками во внутреннем голосе, что в основе сборной России делает Алексей Ионов, то ответ может состоять из двух частей. Первая – о команде Черчесова, вторая – о сопернике из Шотландии. Начнем с последней, ведь тут сборной России немного повезло. В заявке соперника нет новичка «Арсенала» Тирни – только-только вернулся после травмы, Эмери лично попросил его не лететь в сборную.

Также «Ньюкасл» не может отрядить в национальную команду Мэтта Ритчи, опытный левый край получил травму еще в конце августа. Но остается Робертсон – Эндрю не нужно представлять, остается Каллум МакГрегор из «Селтика», а самое важное – Райан Фрэйзер из «Борнмута». Крошечный левый вингер может создавать опасные моменты, и за сборную старается даже сильнее, чем за клуб в этом сезоне, хотя прошлый провел удачно.

Робертсон и Фрэйзер, если фланг Фернандеса не сбалансировать с помощью прессинга от правого вингера сборной России, получат преимущество. Вот и первая причина, почему Черчесов доверяет именно Ионову. У тройки из «Ростова» – там еще Байрамян и Шомуродов – самый сильный позиционный прессинг из всех линий атаки старта сезона в РПЛ . Братья Миранчуки со Смоловым так не умеют, плюс все трое в лазарете.

При этом есть также задача для правого центрального хавбека сборной – приглядывать за флангом Фернандеса, когда тот будет высоко в атаке. В теории можно справиться с шотландцами на левой бровке, но если есть у соперника по-настоящему опасная зона на поле, то это именно фланг, где даже без Тирни и Ритчи, хотя оба теперь представляют клубы АПЛ , есть парни из «Ливерпуля» (лидер лиги) и «Борнмута» (стартовал наравне со «шпорами»).

Использовать разрывы между линиями

Бывший тренер Борис Игнатьев не ошибается, утверждая, что сила шотландской сборной – не более чем стереотип. Они не сильные, они упрямые, напористые и средние. Но один футболист из России кода-то про словаков говорил, что те «колхоз», а потом сборная России проиграла сопернику в Москве – 0:1. Потом поехали в гости и отыгрались с тем же счетом, но на Евро-2016 встреча была печальной – 1:2 пользу соперника.

Средние сборные тем и опасны. Вроде бы показывают вам все свои минусы – и в первой игре Черчесов не смотрел на тактику Стива Кларка, как на запертый сейф. Но на деле всеми минусами еще нужно воспользоваться. Шотландия по составу имеет такой набор игроков, что им играть «4-3-3» удобнее всего. Но даже если поставят схему «4-2-3-1» или «4-4-2», то ничего принципиально не меняется – разрыв между хавбеками в центре и обороной очень большой.

Для бельгийцев с их скоростью и Де Брюйне – сделал 3 ассиста и забил 1 мяч – пространства хватило. Хочется верить, что Головин заведенный. У Саши – день сурка в «Монако», ведь после 9 туров «монегаски» находятся на 16-м месте. Хавбек после удачного матча с «Ниццей» с дублем и ассистом выдал нормальную игру с «Брестом», а затем решил удалиться в день поражения от «Монпелье», схватив две желтые карточки. У Дзагоева взял худшее, но для сборной Головин сегодня важен.

Конечно, чтобы качественно развалить чужую тактику, нужны еще забеги Черышева по левому флангу. Денис играл в основе в Ла Лиге, забил в Бильбао победный мяч, а против «Аякса» вышел на 14 минут, то есть практику после смены тренера в «Валенсии» имеет. Если получится увлечь центральных хавбеков соперника борьбой с Бариновым и Оздоевым (или кто там выйдет с первых минут у Черчесова), а Головин, Дзюба, Черышев и правый вингер (возможно, Ионов) навяжут борьбу – моменты у ворот Маршалла гарантированы.

Дальше все будет зависеть от реализации, концентрации и изменений по ходу матча. Шотландия так же прекрасно понимает модель игры России, как и Черчесов – тактику Кларка. Поэтому план «Б» должен быть, ведь британцы будут играть за идею, не имея особых иллюзий по поводу камбэка в турнирной таблице. Но они захотят отобрать очки в Москве у хозяев, чего допускать нельзя. Команда Черчесова точно не слабее, но Шотландия в отборе явно недобирает и не использует весь потенциал.

В этом опасность. Нужно быть готовым, что соперник может – не обязательно, но вероятность существует, показать более качественный футбол, чем в сентябрьских матчах против России и Бельгии.