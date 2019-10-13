Что такое сборная Кипра и с чем её едят

сегодня, 10:58

Вы все знаете положение дел в группе I, и что нужно сделать российской сборной, чтобы гарантировать попадание на чемпионат Европы уже в это воскресенье. Поговорим лучше о сопернике – сборной Кипра, которая переживает едва ли не лучший период в своей истории.

За кипрской командой закрепилась репутация футбольного карлика, при том что сама страна не такой уж карлик. Третий по величине остров Средиземного моря. Однако футбольная сборная всегда считалась слабенькой. Даром что островитяне порой могли подложить свинью кому-нибудь из сильных мира сего – сыграть вничью с итальянцами и французами, обыграть испанцев. Нашей сборной киприоты однажды изрядно насолили.

На политических картах Кипр обычно закрашивается одним цветом, но фактически территория острова разделена на три части. Большая, которую собственно представляет сборная Кипра, населена греками. Турецкая Республика Северный Кипр признана только Турцией и Азербайджаном, поэтому в ФИФА и УЕФА не входит и в официальных соревнованиях не участвует. Остались несколько кусочков земли, которые по-прежнему контролируются бывшей метрополией – Великобританией. Идеи энозиса – воссоединения Кипра с Грецией – уже не столь популярны, как 50-60 лет назад. Но в футболе киприоты болеют за сборные обеих греческих стран. Успех сборной Греции на Евро-2004 был праздником для островитян.

Кипр обзавёлся собственной сборной незадолго до обретения независимости в 1960 году. С этого времени киприоты стали участвовать и в международных соревнованиях. Долгое время команда усердно поставляла очки соперникам по отборочным группам и мечтала зацепить очко-другое. Иногда это удавалось. Например, в 1983 году островитяне сыграли вничью с чемпионами мира итальянцами.

Но где-то в девяностых сборная Кипра стала отталкиваться от дна. Во-первых, в футбольную среду влились другие карлики во всех смыслах – сборные Сан-Марино, Фарерских островов, Андорры, на фоне которых киприоты уже не выглядели столь слабыми. А во-вторых, сама сборная островного государства прибавила. Появились собственные неплохие футболисты, и вдобавок был запущен процесс натурализации. Например, нападающий Синиша Гогич не проходил в состав сборной Югославии. Но футболист играл в чемпионате Кипра и был одним из лучших. Вот его и поставили под ружьё, причём вполне легально. Затем в сборной появился ещё один серб – полузащитник Миленко Шполярич. Чуть позже в составе национальной команды был заигран немец Райнер Рауфманн, который за время выступлений в чемпионате Кипра женился на гречанке и принял православие.

Конечно, большинство игроков сборной Кипра составляли и составляют футболисты с греческими именами и фамилиями, но всегда находились и те, кто выделялся в общей массе. Нынешняя сборная Кипра не исключение. Сразу нужно оговориться, полузащитник Матия Шполярич – не натурализованный. Это сын Миленко Шполярича, он родился и вырос на острове Афродиты. Зато вратарь Урко Пардо, которому наши с трудом забили единственный мяч в первой встрече, не грек ни капельки. Каталонец по национальности, уроженец Брюсселя, воспитанник «Барселоны». Восемь лет назад попал в АПОЭЛ , через пять лет получил паспорт Республики Кипр, а вместе с ним и возможность сыграть за сборную. Португалец Ренату Маргаса живёт на Кипре уже более 10 лет. В сборной Португалии вряд ли слышали о его существовании, а своей новой родине этот полузащитник пришёлся ко двору. Ещё один португалец, выделяющийся к тому же цветом кожи, – защитник Досса Жуниор с россиянами не сыграет. Равно как два игрока средней линии француз Венсан Лабан и англичанин Джек Роулз. Есть и репатрианты. Например, полузащитник Энтони Георгиу родился и вырос в Англии в семье выходцев из бывшей колонии. Уроженец Афин Фотиос Папулис понимал, что в сборной Греции его не ждут. Но в мире есть ещё одна страна, населённая греками.

Руководит сборной Кипра иностранный специалист – гражданин расположенного недалеко Израиля Ран Бен Шимон, в прошлом защитник сборной своей страны. Бен Шимон тренировал не только многочисленные «Маккаби» с «Хапоэлями», но и был замечен в Ларнаке, в местном АЕКе. Возможно, это обстоятельство сыграло ключевую роль в приглашении израильтянина. Тренер он весьма неплохой, о чём говорят результаты сборной Кипра и её место в таблице.

Из игроков, помимо упомянутых выше, стоит отметить вратаря Константиноса Панайи, вытеснившего из ворот ветерана Пардо. Рослый центральный защитник Андреас Каро прошлым летом был куплен римским «Лацио», после чего отдан во временное пользование «Салернитане». Вместе с ним играют опытный Георгис Меркис и Константинос Лайфис, дослужившийся до бельгийского «Стандарда». За правый фланг обороны отвечает Константинос Минтиккис, за левый – Николас Иоанну.

Центром полузащиты заведует Костакис Артиматас. Справа бегает Георгиос Эфрем, слева – Андреас Авраам. Опорную зону может усилить Яннис Кости. Фотиос Папулис, напротив, скорее атакующий полузащитник. Усилить игру могут Ренату Маргаса, Матия Шполярич и Энтони Георгиу. В стартовом составе, скорее всего, стоит ждать одного нападающего – Пиероса Сотириу. Но ему способны помочь Панайотис Захариу и Михалис Иоанну.

Сборная СССР играла с командой Кипра четыре раза, столько же матчей провела с островитянами российская сборная. И только одна из этих встреч была товарищеской. Первая игра с командой ещё единого, не разделённого на греческую и турецкую части Кипра прошла в октябре 1970 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Наша сборная, которой руководил Валентин Николаев, сравнительно легко победила 3:1 в Никосии. Или Лефкосии, как говорят жители самого Кипра. Визит в Москву закончился для островитян плачевно – в их ворота влетело шесть безответных мячей. Было бы семь, если бы Анатолий Банишевский реализовал 11-метровый.

Команды не виделись 20 лет, а потом пересеклись в отборочном турнире Евро-92. Наши выиграли обе встречи 4:0 и 3:0, причём победа в гостях стала последней в истории сборной СССР . «Соккер.ру» недавно писал об этом.

Осенью 1996 года сборная России, руководимая Борисом Игнатьевым, уверенно разгромила киприотов в Москве 4:0 в рамках квалификационного турнира ЧМ -98. Два раза отличился Юрий Никифоров, по голу записали на свой счёт Игорь Колыванов и Владимир Бесчастных. Но после ответной встречи в Паралимни многие российские газеты вышли с заголовком «Доигрались». Ибо матч завершился вничью 1:1, а сборная России еще и отыгрывалась после гола Синиши Гогича. Игорь Симутенков сравнял счёт и спас нашу команду от ещё большего позора. Но если б не эта ничья, то сборная России занимала бы первое место в группе под номером 5. И можно было бы наплевать с высокой башни на чешского судью Крондла, убивавшего россиян в Болгарии. А так – только второе место и стыки с итальянцами, которые стали для наших футболистов непреодолимым барьером.

Единственный товарищеский матч между сборными Кипра и России прошёл в феврале 2003 года. Команда, которой руководил Валерий Газзаев, боролась не только с соперником, но и с ливнем, обрушившимся на Лимасол. Исход встречи решил гол Дмитрия Хохлова в конце первого тайма. Наша команда играла в экспериментальном составе. Например, в воротах по тайму провели Валерий Чижов и Вениамин Мандрыкин, а в центре обороны весь матч провёл Денис Евсиков.

Последний же матч прошёл не так давно, в июне этого года в Нижнем Новгороде. Сборная России владела большим преимуществом, но смогла реализовать его только раз. Важную победу обеспечил точный удар Алексея Ионова. Ничья не только ударила бы по престижу российской команды, но и создала бы излишние проблемы.