Толпа неизвестных. Как «Спартак» сыграет с «Рубином»?

сегодня, 21:30

В субботу «Спартак» проведет первый матч под руководством Доменико Тедеско. «Соккер.ру» пытается угадать решения итальянского наставника.

Кто займет место в воротах?

В «Спартаке» сменился не только главный тренер, у вратарей теперь тоже новый коуч — Макс Урванчки. Александр Максименко в своем интервью клубной пресс-службе отметил, что теперь конкуренция начинается с нуля, каждый футболист должен заново заслужить право выходить на поле. Максименко был основным стражем ворот «Спартака» в этом сезоне, но в последнем матче против «Краснодара» играл опытный Артем Ребров, который старше нового главного тренера Тедеско. Александр Селихов травмирован, так что выбор будет сделан между Ребровым и Максименко.

Ответ: Максименко. Задача Тедеско и Урванчки очень простая: нужен сильнейший вратарь. Они наверняка смотрели предыдущие матчи «Спартака», успели провести несколько тренировок и выслушали совет Джикии, которого Доменико назвал членом тренерского штаба. Думаю, на последнем рубеже обойдется без сюрпризов.

Какую схему изберет Доменико Тедеско?

В «Шальке» Тедеско выстраивал команду по схеме 3-4-3, но в своих интервью в качестве тренера «Спартака» Доменико уже опроверг, что он придерживается тактики, которая засела у него в голове раз и навсегда. Немец собирается выбирать схему в зависимости от способностей своих футболистов. «Спартаку» схема с тремя центральными защитниками не подходит из-за отсутствия глубины состава на этой позиции, да и в целом Тедеско скорее начнет со схем, понятных большинству игроков. Новый тренер «Спартака» упомянул Диего Симеоне в числе своих ориентиров, так что не исключен вариант с 4-4-2, заточенной на прессинг. Но из-за отсутствия большого форварда ближе к истине 4-2-3-1 или 4-3-3.

Ответ: пусть будет 4-2-3-1, с учетом травм и дисквалификации Джикии это наиболее подходящая расстановка. Центр поля есть кем насытить.

Кто сыграет в центре обороны?

Тедеско упомянул Алекса Крала в качестве игрока, способного сыграть в центре обороны. И это действительно так, только в «Славии» Алекс играл правого центрбека, когда команда играла по схеме 3-5-2. Будем придерживаться теории, что защитников будет четыре, так что нужна пара центральных. Джикия точно не сыграет из-за удаления в «Краснодаре», Жиго пропустил последние матчи из-за повреждения. Кутепов точно должен выйти в старте, но кто составит ему компанию? Гапонов, все-таки Жиго, Крал или другой неожиданный гость в центре обороны?

Ответ: Жиго с четверга тренируется в общей группе. Думаю, Тедеско успел всесторонне оценить влияние француза на команду и выпустит с первых минут именно его, несмотря на отсутствие игрового тонуса. Самуэль и его бойцовские качества очень нужны «Спартаку» в дебютном матче Тедеско.

Кому достанется капитанская повязка?

Матч с «Рубином» пропустит не только Георгий Джикия, не появится на поле также травмированный вице-капитан Роман Зобнин. В связи с этим возникает резонный вопрос: кому достанется капитанская повязка? Вариантов несколько. Во-первых, отличительный знак на плечо может получить 35-летний Андрей Ещенко как самый опытный игрок. Вот только выбор на его позиции может быть сделан в пользу Николая Рассказова. Во-вторых, по совокупности харизмы и важности для команды капитаном может стать Самуэль Жиго. Опять же, если состояние здоровье позволит выйти на поле. Повязка также может достаться Андре Шюррле и даже Илье Кутепову. Выбор действительно непростой.

Ответ: ставим на Самуэля Жиго. Бородатый здоровяк подходит на роль вожака в ответственный момент.

Тедеско выразит доверие молодым футболистам?

Олег Кононов говорил о важности внедрения молодежи, но на практике никакого плана у него не было, а талантливые игроки оказались на задворках. Умяров получил несколько шансов в конце блестящей карьеры Кононова в «Спартаке», Глушенков, Игнатов, Солтмурад Бакаев и Руденко на поле практически не появлялись. Чего ждать от Тедеско? По логике отечественных специалистов, в трудные времена нужно ставить на опыт, но Доменико из другой футбольной культуры, да и он сам молодой тренер, которому не чужда импульсивность.

Ответ: как минимум, Тедеско и Хинкель изучат способности молодежи. Думаю, в матче с «Рубином» увидим Умярова и Глушенкова, который перед этим провел блестящий матч за молодежную сборную России.

Кто сыграет в центре нападения?

Если не считать футболистов, которых уже нет в команде, в центре атаки у «Спартака» в этом сезоне играли Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон, Андре Шюррле и Лоренцо Мельгарехо. Универсальный парагваец при Тедеско скорее отправится на левый фланг обороны подстраховывать позицию в отсутствии Айртона, Шюррле не факт, что готов и не факт, что эта позиция ему подходит. Выбор придется делать между Понсе и Ларссоном, если только Тедеско не придумает сыграть в сдвоенный центр, в таком варианте смогут сыграть оба.

Ответ: все решится на тренировках, в стартовом составе появится тот, кто сходу произвел впечатление на новый тренерский штаб. Пожалуй, в роли центрального нападающего более понятен Понсе, да и Тедеско признавался, что знал этого футболиста до прихода в «Спартак», так что поставим на аргентинца.