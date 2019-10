Отбор Евро-2020 в октябре. Кто, с кем, что покажут?

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассчитывает на оформление сборной России путевки в финальную часть турнира. Впрочем, это не единственная интрига, которая должна разрешиться!

Группа A

Пятница: Чехия — Англия, Черногория — Болгария

Понедельник: Болгария — Англия, Косово — Черногория

Англичанам осталось сделать один шаг, уже в пятницу в случае победы в Праге «Три Льва» официально оформят путевку в финальную стадию Евро-2020. Впрочем, для чехов это тоже важнейшая игра, ведь на пятки им в турнирной таблице наступает сборная Косово. Этим командам еще предстоит встретиться в ноябре, тогда-то и решится судьба второй путевки в финальную часть Евро-2020 от группы A.

Группа B

Пятница: Португалия – Люксембург, Украина – Литва

Понедельник: Украина - Португалия, Литва — Сербия

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко суеверно избегает ответов на вопросы о перспективах его команды на чемпионате Европы:

Мы еще никуда не вышли.

На самом деле, украинцам нужно сильно постараться, чтобы финишировать вне первой двойки. Победа «желто-синих» над Литвой практически отрежет Сербию от числа конкурентов команды Шевченко, а вот Португалия, одержавшая две победы в сентябре, попробует надавить на Украину в очном матче. В случае успеха Роналду и Ко в Киеве именно действующие чемпионы Европы станут фаворитами группы, ведь у португальцев еще есть матч в запасе.

Группа C

Четверг: Беларусь – Эстония, Нидерланды – Северная Ирландия

Воскресенье: Беларусь — Нидерланды, Эстония — Германия

В сентябре ситуация в этом квинтете запуталась. Северная Ирландия после четырех побед в четырех стартовых турах (по два раза были обыграны Беларусь и Эстония) нарвалась на домашнее поражение от Германии. Немцы, в свою очередь, уступили голландцам, и теперь североирландцы с «оранжевыми» решат судьбу второй путевки в финальную часть Евро. Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нил обозначил свой план:

Мы должны взять 4 очка в матчах с Нидерландами в ближайший четверг и в ноябре. Решив эту задачку, мы выйдем на Евро.

Группа D

Суббота: Грузия – Ирландия, Дания – Швейцария

Вторник: Швейцария — Ирландия, Гибралтар — Грузия

Две путевки на Евро, три претендента, ни один из них пока не проигрывал. Швейцария на данный момент третья, но у нее есть матч в запасе, к тому же в октябре «Нати» сыграют против прямых конкурентов и могут завершить октябрьский отрезок на первой строчке в группе. Снова в строю у Швейцарии Штефан Лихтштайнер, а вот Джердан Шакири, который передумал завершать международную карьеру, не поможет сборной из-за травмы.

Группа E

Четверг: Хорватия — Венгрия, Словакия — Уэльс

Воскресенье: Венгрия — Азербайджан, Уэльс — Хорватия

Из пяти команд в группе E только Азербайджан не собирается на Евро-2020, все остальные устроили большую резню за две путевки. Хорватия vs Венгрия, Словакия vs Уэльс, Уэльс vs Хорватия — все это очень важные матчи в свете борьбы за выход из группы. Запросто может махнуть мимо чемпионата Европы и «шашечная» сборная чемпионов мира, и полуфиналист прошлого Евро Уэльс.

Группа F

Суббота: Фарерские острова — Румыния, Норвегия — Испания, Мальта — Швеция

Вторник: Швеция — Испания, Румыния — Норвегия, Фарерские острова — Мальта

Испанцы уверенно лидируют в своей группе, выиграв шесть из шести матчей отбора. Две победы в октябре вне зависимости от результатов других матчей гарантируют «Красной Фурии» путевку на чемпионат Европы. Не сомневаемся, что испанцы будут на Евро-2020. А кто выйдет из группы вместе с ними? Это должны выяснить шведы, румыны и норвежцы. Возвращаясь к сборной Испании, удивимся тому факту, что в заявку на октябрьские матчи попали только три (!) футболиста «Реала» и «Барселоны»: Карвахаль, Рамос и Бускетс.

Группа G

Четверг: Северная Македония – Словения, Латвия – Польша, Австрия – Израиль

Воскресенье: Словения — Австрия, Польша — Северная Македония

Вторник: Израиль — Латвия

Всего лишь пять очков между первым и пятым местом, то есть в теории после октябрьских матчей ситуация в группе может перевернуться с ног на голову. У Польши, Словении, Австрии, Македонии и Израиля есть шансы на попадание в финальный турнир. В четверг состоится важнейший матч для Израиля, а пикантности добавляет тот факт, что израильтяне сыграют его на родине своего главного тренера — Андреаса Херцога.

Группа H

Пятница: Исландия – Франция, Турция – Албания, Андорра – Молдова

Понедельник: Франция — Турция, Молдова — Албания, Исландия — Андорра

Лидерство Турции и Франции не может устраивать исландцев, которые хотят выступить на третьем крупном турнире подряд, но для этого нужно сотворить подвиг: обыграть чемпионов мира. Поражение в Исландии явно не входит в планы Дидье Дешама, который рассчитывает решить первоочередную турнирную задачу уже в сентябре:

Нам нужно одержать победу в Исландии, а потом выиграть у Турции дома. Тогда мы станем участниками Евро.

Группа I

Четверг: Казахстан – Кипр, Бельгия – Сан-Марино, Россия – Шотландия

Воскресенье: Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино

В группе I отчаянно борьбы не получилось, на верху те, кто там и должен быть — сборные Бельгии и России. «Красные дьяволы» выдают стопроцентный результат (6 побед в 6 матчах), наша сборная после поражения в первом туре в Брюсселе выиграла пять встреч подряд. Три очка в матче с Сан-Марино выведут бельгийцев на Евро-2020, и эти три очка, как вы понимаете, команде Роберто Мартинеса практически гарантированы. Дружине Черчесова нужны две победы в октябрьских матчах с Шотландией и Кипром, чтобы тоже де-юре выйти из группы досрочно.

Группа J

Суббота: Босния и Герцеговина – Финляндия, Италия – Греция, Лихтенштейн – Армения

Вторник: Финляндия - Армения, Лихтенштейн — Италия, Греция — Босния и Герцеговина

Италия планирует двумя победами гарантировать себе первую строчку в группе, нужно обыграть Грецию и Лихтенштейн. В свою очередь, Финляндия постарается удержаться на второй строчке после матчей с Боснией и Арменией, а эти две сборные попробуют добиться повышения в таблице. Правда, армянам придется обойтись без своего лидера Генриха Мхитаряна, получившего травму в матче за «Рому».