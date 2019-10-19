Бесстрашный Тони

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«Соккер.ру» вспоминает знаменитого немецкого вратаря Харальда Шумахера.

Слово Шумахер стало именем нарицательным благодаря знаменитому автогонщику «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру. Но сам «красный барон» признавался, что на заре карьеры он нередко отвечал на вопрос: «А не родственник ли он Тони Шумахеру?» На что Михаэль отвечал: «Это мой дядя. Шутка. Нет, мы не родственники, но я счёл бы за честь быть его племянником». Действительно Харальд, он же Тони Шумахер был очень популярен в Германии и мире в 80-е. Причём не всегда эта популярность была со знаком плюс.

Харальд или Тони? И так, и так правильно. Во-первых, второе имя вратаря Антон. А во вторых, в 60-е годы в «Кельне» играл вратарь по имени Антон Шумахер. Не самый сильный голкипер, да и основным был не всегда. Но Харальд, дебютировавший в воротах «козлов» в 19 лет, унаследовал от старшего товарища и прозвище Тони. Шумахер-старший к моменту зачисления Тони в состав уже закончил с футболом, а ворота защищал Герхард Вельц, который относительно без боя проиграл конкуренцию молодому коллеге.

Шумахер не был каким-то гигантом. Метр восемьдесят шесть, под восемьдесят килограмм веса. Но, казался, каким-то большим и опасным. Безупречный на линии ворот, он смело играл на выходах. Играл жёстко, расставлял локти, колени. Мог навалиться на соперника. Может поэтому желающих бороться с Тони за верховые мячи с каждым годом становилось всё меньше. Но Тони и сам рисковал получить травму. Ему тоже доставалось. Порою нападающие били его исподтишка. Так, чтоб судья не заметил. «Футбол - мужская игра. Контактный вид спорта. Тем, кто боится боли или крови, пусть выберет себе иное занятие. В мире столько всего интересного». Маленькая деталь. Восемь из десяти пальцев Харальда были сломаны.

Обосновавшись в воротах «Кельна» в 20 лет, Харальд не отдавал их никому. Ошибался, набивал шишки, иной раз пропускал по многу мячей, но никогда не давал повода усомниться, что он, и только он, должен играть в воротах «Кельна». Кроме того, Шумахер регулярно выступал за западногерманскую молодёжку. О сборной ФРГ он мог только мечтать. Ворота Манншафт были отданы Зеппу Майеру из «Баварии». «Кот из Анцинга» казался вечным. Но Харальд особо не расстраивался, словно понимал, что национальная команда рано или поздно прибегнет к его услугам. А пока он сосредоточился на игре за свой клуб. В семидесятые годы, время противостояния «Баварии» и мёнхенгладбахской «Боруссии», «Кельн» выиграл Кубок в 1977, а через год и вовсе сделал дубль. «Соккер.ру» посвятил этой странице истории немецкого клуба отдельную главу.

Сборная ФРГ была одной из сильнейших команд мира, если не сильнейшей, в первой половине 70-х. Но футболистам свойственно стареть. Чемпионат мира 1978 года показал, что Манншафт нуждается в обновлении. Ушёл тренер Хельмут Шён, его место занял Юпп Дерваль. Который и должен был провести смену поколений. А в 1979 году автокатастрофа вынудила оставить большой футбол Зеппа Майера. В сборной Западной Германии впервые за десять с лишним лет появилась вакансия вратаря. Сразу несколько вратарей - Дитер Бурденски («Вердер»), Норберт Нигбур («Шальке»), Руди Каргус («Гамбург»), Ули Штайн («Арминия») и Харальд Шумахер были готовы стать преемниками великого Зеппа.

Тони дебютировал в главной команде ещё при здоровом Майере - сыграл в товарищеской встрече с исландцами. Немцы выиграли, он пропустил один мяч. Но потом вдруг вратарь «Кельна» оказался в очереди далеко не первым. Следующий раз он сыграл в воротах сборной ФРГ почти через год - в апреле восьмидесятого. В отборочных матчах Евро-80 играли Бурденски и Нигбур, а в Италию поехал Шумахер. Причём под первым номером. Дерваль долго просматривал кандидатов в сборную, сравнивал их. И понял, что Харальд наиболее гармоничен. И обороне с ним как-то спокойнее.

Немцы выиграли тот чемпионат Европы. Во многом благодаря и Шумахеру. Поэтому вопросы, кому быть наследником Майера, на время утихли. Сборная ФРГ очень мощно прошла отборочный турнир чемпионата мира. Конкуренты же Тони переживали не лучшие времена. Каргус потерял свое место в «Гамбурге», Штайн только боролся за этот пост, перестали попадать в сборную стареющие Бурденски и Нигбур. Дублёром Тони стал 19-летний Айки Иммель, который пока не мог на равных бороться с куда более зрелым коллегой.

На чемпионат мира 1982 года немцы отправились в качестве претендентов на победу. Шумахер же считался фаворитом на звание лучшего вратаря. Однако Харальд оказался одним из антигероев, даром, что его команда дошла до финала. Немцы начали турнир с сенсационного поражения от команды Алжира, и вратарь их не выручил. В игре со сборной Австрии обе команды откровенно валяли дурака. Победа со счётом 1:0 устраивала и немцев, и их соседей. Вальяжный Шумахер в кепке, лениво перемалывающий челюстями жевательную резинку, стал иллюстрацией той встречи. Получив мяч, Тони долго держал его в руках, разглядывал, а потом выбивал куда подальше. Но главным был таран французского защитника Патрика Баттистона в полуфинале. Шумахер отправил француза в палату интенсивной терапии с тремя сломанными позвонками и полным ртом выбитых зубов. Судья же даже не показал немецкому голкиперу жёлтой карточки. Если учесть, что в финал прошла не задорная команда Франции, а несколько скучноватая сборная ФРГ , то общественный гнев был направлен против немцев и персонально против их вратаря. Как то все забыли, кто отразил два пенальти в серии и вытащил Манншафт в финал. Где немцы проиграли с результатом 1:3 сборной Италии. Ни в одном из трёх голов Шумахер виноват не был. Не подвёл, но и не спас. Но отрицательное отношение к вратарю заметно усилилось и на его родине. Тем более что вскоре «Гамбург» выиграл Кубок чемпионов, что подхлестнуло рост популярности Ули Штайна. А «великий и ужасный» никогда не лез за словом в карман.

Однако Дерваль не замечал Ули или не хотел его замечать. Видимо, понимал, что тот скорее взорвёт сборную изнутри, нежели усилит её. На неудачный для немцев чемпионат Европы 1984 Шумахер снова поехал безоговорочным первым номером. Иммель остался дома, а возвращённый в команду ветеран Бурденски и Хельмут Роледер из «Штутгарта» были довольны самим попаданием в заявку. Был ли виноват Харальд в неудаче на первенстве континента? Вряд ли бы виновника провала немцы назвали бы лучшим футболистом страны.

Франц Беккенбауэр продолжал доверять Тони, и тот не подводил. Но под давлением общественного мнения он всё же стал вызывать Штайна и взял Ули в Мексику. О чём пожалел. «Великий и ужасный» начал указывать Беккенбауэру, что это он, а не Шумахер должен играть. От молодого тренера потребовалась жёсткость, и кайзер Франц его проявил. Во всех семи матчах ворота защищал Шумахер. Допустил лишь одну ошибку - в финале, когда в несвойственной для себя манере затормозил на выходе. Аргентинец Хоске Луис Браун забил первый мяч в матче. На исход финала этот гол не повлиял, равно, как и на попадание Шумахера в большинство символических сборных Мундиаля. Однако сам Харальд изменился. Стал ворчливым и несносным, как Штайн. Кроме того, Тони производил впечатление уставшего, побитого жизнью человека. Даром, что в 1986 году он во второй раз был признан лучшим футболистом Западной Германии.

А ещё через год Шумахер выпустил книгу «Свисток», которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Тони рассказал много чего - и о договорняках, и о допинге, и вообще о нравах в немецком футболе. Даже родной «Кельн», которому Шумахер служил 15 лет, причём на совесть, решил отказаться от его услуг. Вчерашний герой стал изгоем. В сборную тоже никто не звал. Только «Шальке», испытывавший проблемы на последнем рубеже, осмелился пригласить двукратного финалиста чемпионатов мира.

Это был его худший сезон. Тони, как мог, старался помочь новой команде, но «Шальке» был беспомощен. Соперники в свою очередь стремились унизить великого вратаря. «Бавария» не отказала себе в удовольствии забить восемь штук Шумахеру, отклонившему несколько предложений мюнхенцев. Клуб из Гельзенкирхена занял последнее место и вылетел. Шумахер же решил обстановку и уехал в Турцию, где отыграл три сезона.

37-летний Шумахер вернулся из Турции, причём не один, а с молодой женой, красавицей-турчанкой Ясмин. Думал закончить карьеру, но тут его позвали в «Баварию». Получил травму вратарь баварцев Раймонд Ауманн, приболел дублёр - Геральд Хильрингаус, вот и понадобился ветеран. Про книгу «Свисток» никто не вспоминал. Тони откликнулся и помог мюнхенцам. После чего объявил об уходе.

Однако ему довелось ещё раз сыграть на высшем уровне. Причём за дортмундскую «Боруссию», где знаменитый вратарь тренировал своих коллег. В последнем туре первенства 1995-96 не смог сыграть первый номер чемпионов Штефан Клос. Поэтому на игру против «Фрайбурга» вышел Вольфганг Де Беер, а тренер вратарей Шумахер занял место на лавке. Но во втором тайме и Де Беер получил травму. Пришлось 42-летнему Харальду надевать перчатки и становиться в ворота. Два мяча он пропустил, но «Боруссия» выиграла. Вот после этого Шумахер точно наигрался. Сосредоточился на тренерской работе. Работал с вратарями в разных клубах, а также самостоятельно возглавлял «Фортуну» из Кельна.