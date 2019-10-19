Новый «Спартак»

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«Соккер.ру» рассказывает о первом чемпионе России.

27 лет назад определился первый чемпион России. Разгромив «Локомотив» со счётом 4:1, московский «Спартак» за два тура до финиша стал недосягаем для соперников. Это был не первый чемпионский титул «красно-белых». Двенадцать раз москвичи выигрывали первенство СССР , потом последовали ещё девять побед в чемпионатах России. Но та победа всё же стоит особняком. Тем более что Олегу Романцеву и его помощнику Александру Тарханову весной пришлось собирать команду заново.

Вы уже читали, как образовался чемпионат России, как формировался состав его участников. Нет смысла повторяться. Лучше вспомним, что произошло со «Спартаком» после завершения последнего чемпионата страны. Уехал в «Бенфику» лидер «красно-белых» Александр Мостовой. Геннадий Перепаденко стал игроком испанского «Бадахоса», Андрей Мох пополнил ряды «Эспаньола». Взял паузу в карьере Фёдор Черенков. Сломал ногу и выбыл из строя на полгода сильнейший нападающий Дмитрий Радченко. Ещё летом Игорь Шалимов перешёл в «Фоджу», а Василий Кульков – в «Бенфику». Покинули столичный клуб Сергей Базулев и Борис Поздняков, стал игроком немецкого «Карлсруэ» Валерий Шмаров. Олегу Романцеву пришлось собирать команду заново.

Весенний призыв

Тренерский штаб «красно-белых» пополнил Александр Тарханов, известный в прошлом полузащитник ЦСКА и сборной СССР . Александр Фёдорович и Олег Иванович были друзьями и земляками, оба из Красноярска. Тарханов уже имел опыт самостоятельной работы, однако согласился пойти в помощники к Романцеву. В постсоветском футболе образовался едва ли не сильнейший тренерский тандем. Александр Фёдорович не только помогал Олегу Ивановичу в тренерском процессе, он ещё и помог сформировать золотой состав «красно-белых».

Новичков было много. «Спартак» оказался самым расторопным в это непростое время. Из московского «Динамо» пришёл защитник сборной Андрей Чернышов. Из донецкого «Шахтёра» пригласили Виктора Онопко. Уроженец города Стаханов начинал как нападающий. Например, в дубле киевского «Динамо» конца 80-х играла пара нападающих Виктор Онопко и Юрий Никифоров. Отслужив срочную, Виктор вернулся в Донецк (равно как и Юрий в Одессу), где переквалифицировался в центральные полузащитники. Из «Памира» приехал центральный защитник Рашид Рахимов, а из шведского «Сундсвалля» – его коллега Кахабер Цхададзе. Ещё один защитник, Юрий Ковтун, должен был перейти из «Ростсельмаша», но ростовчане заблокировали этот трансфер. Юрий добрался до «Спартака» только через 8 лет. Но эта трансферная неудача привела к приглашению Игоря Ледяхова из «Ротора». Тарханов перехватил его у последнего чемпиона СССР ЦСКА . Ледяхов начинал как полузащитник, в «Днепре» вообще играл последнего защитника, что не помешало ему сравнять счёт в матче со «Спартаком» весной 1990-го. Кроме того, влился в состав воспитанник клуба Рамиз Мамедов.

Все вышеперечисленные футболисты должны были сформировать заново оборону москвичей. В среднюю линию был приглашён один из лидеров «Пахтакора» Андрей Пятницкий. Нападение пришлось формировать заново. Пришли ростовчанин Александр Татаркин, юный форвард «Днепра» Юрий Петров, из «Пахтакора» прибыл Вели Касумов, поигравший в Союзе за «Металлист» и «Нефтчи». Перед самым началом чемпионата в команду влились два светловолосых паренька – братья-близнецы Владимир и Михаил Бесчастных.

Место Станислава Черчесова в воротах обсуждению не подвергалось. Станислав Саламович в ту пору был одним из сильнейших вратарей постсоветского пространства и боролся за право быть первым номером сборной СНГ с олимпийским чемпионом Дмитрием Хариным, защищавшим пост номер один в ЦСКА . Вторым голкипером «Спартака» считался воспитанник литовского футбола Гинтарас Стауче, третьим – Валерий Чижов из собственной спортшколы.

Справа в обороне играл Дмитрий Хлестов, слева – высоченный Андрей Иванов. Рамиз Мамедов был сменщиком Дмитрия. Дублёр Андрея Евгений Бушманов в ходе сезона перешёл в ЦСКА . Не сразу Романцев нашёл оптимальное сочетание в центре обороны. Например, не заиграли прекрасные игроки Цхададзе и Рахимов. Оба ушли уже летом. Кахабер в столичное «Динамо», а Рашид – в московский «Локомотив». Андрей Чернышов играл заднего центрального защитника, а Виктор Онопко – переднего. При этом Виктор выполнял гигантский объём созидательной работы. В запасе также были Александр Шибаев и юный Дмитрий Ананко.

На правом фланге полузащиты действовал Валерий Карпин, выросший из робкого дублёра в игрока сборной страны. Слева играл Дмитрий Попов. Игорь Ледяхов начинал как опорный полузащитник, а Андрей Пятницкий располагался ближе к атаке. Но уже весной Романцев поменял их местами. И этот ход Олега Ивановича оказался гениальным. Андрей разгонял атаки москвичей из глубины, а Игорь проявил себя как бомбардир. Запасные – Александр Каратаев, младший брат Геннадия Перепаденко Сергей, Глеб Панфёров, Сергей Зоря, Сергей Чудин и Владимир Бакшеев – играли нечасто.

Александр Татаркин в «Спартаке» не заиграл. Вели Касумов стал лучшим бомбардиром чемпионата, но все 16 мячей забил в динамовской футболке. По ходу сезона перешёл в «Локомотив» Юрий Петров. Главной фигурой в атаке стал юный Владимир Бесчастных. В паре с выздоровевшим Дмитрием Радченко он составил один из самых грозных дуэтов российской высшей лиги. Летом в нападении появились ещё два игрока, но об этом позже.

Первый российский чемпионат состоял из двух этапов. На первом – две группы, по 10 команд в каждой, играли в два круга. По четыре лучших с каждой стороны составляли финальную пульку, которая разыгрывала медали. По шесть неудачников боролись за выживание. Высшую лигу покидали сразу 6 коллективов. Кроме того, был не доигран Кубок СССР , преобразованный в Кубок СНГ . Спартаковцам предстояло начать сезон именно кубковой встречей в Самаре. Гол Валерия Карпина, забитый в дополнительное время, вывел «красно-белых» в полуфинал.

Бомба по фамилии Бесчастных

Через десять дней соперники встретились в ЛФК ЦСКА в стартовом матче первого чемпионата России. В составе москвичей вышел Владимир Бесчастных, который на 6-й минуте забил свой первый мяч. Одним голом 17-летний Владимир не ограничился. Он отличился ещё раз. Два гола записал на свой счёт Игорь Ледяхов, ещё один – Андрей Чернышов. Итого 5:0.

Зато в игре с «Ротором» спартаковцы столкнулись с насыщенной обороной соперника. Да и вратарь волжан, бывший спецназовец и будущий судья Эдуард Малый, никак не хотел пропускать. И когда нулевая ничья казалась неизбежной, Чернышов после розыгрыша углового отправил мяч в ворота.

«Спартак» выиграл у «Локомотива» в полуфинале Кубка. Но не всё шло гладко. Соперники, большинство из которых в Союзе играли в низших лигах, старались дать бой знаменитому клубу. Отсюда и потери, и выстраданные победы. Кроме того, Романцев и Тарханов подбирали оптимальное сочетание игроков. Именно тогда и была сделана уже упоминавшаяся рокировка Ледяхов – Пятницкий.

Тем временем пришла пора финала Кубка СССР - СНГ . В борьбе за хрустальный трофей сошлись две сильнейшие команды последнего союзного первенства – чемпион ЦСКА и серебряный призёр «Спартак». Матч собрал в «Лужниках» более 40 тысяч. Но встреча началась с опозданием на час. Какой-то идиот сообщил о мине, заложенной на Большой спортивной арене. Сигнал оказался ложным, но соперники провели в раздевалке лишний час.

Героем финала стал Бесчастных. Владимир, которому 1 апреля исполнилось 18 лет, забил два мяча. Сначала сыграл в стенку с Игорем Ледяховым и пробил впритирку со штангой. Красив был и второй гол. Навес Ледяхова с правого фланга, и точный удар головой в верхний угол. Без шансов для Дмитрия Харина. В конце первого тайма армейцы получили право на пенальти. Бить вызвался вратарь Харин. Дмитрий уже подходил к точке, будучи торпедовцем, и забивал. Но поразить ворота своего напарника по сборной СНГ Харин не смог, запустив мяч выше перекладины. «Спартак» выиграл 2:0 и после перерыва в 21 год стал обладателем Кубка.

Через несколько дней «Спартак» играл в Санкт-Петербурге с «Зенитом» резервным составом и проиграл. Это поражение стало единственным в сезоне. Были сложности и в игре с «Асмаралом», которым руководил Константин Бесков. Удалось спасти встречу – 1:1. Но уже летом было видно, что «Спартак» сильнее всех в своей группе.

Золотая осень

По ходу сезона произошли изменения – ушли Цхададзе, Касумов (оба в «Динамо»), Рахимов, Петров (оба в «Локомотив»). Татаркин вернулся в «Ростсельмаш», Бушманов отправился в ЦСКА , а Каратаев – в «Баварию». Пришли два нападающих. Михаил Русяев был воспитанником «Спартака». Много забивал в дубле, но раскрылся в «Локомотиве». Теперь Русяев получил второй шанс проявить себя в родном клубе. Приглашение Николая Писарева несколько удивило. Николай неплохо начинал в «Торпедо», но потом уехал в Швейцарию и куда-то исчез. Говорили, что он вовсе закончил карьеру в 23 года. Но Романцев позвал Писарева и снова попал в яблочко. Николаю будет суждено стать одним из видных игроков того золотого состава.

«Спартак» выиграл турнир в группе В, опередив на два очка «Асмарал». Также пробились в восьмёрку нижегородский «Локомотив» и «Ростсельмаш», а бронзовый призёр последнего чемпионата СССР «Торпедо» осталось за бортом. Группа А делегировала в финальную пульку ЦСКА , московские «Динамо» и «Локомотив» и «Спартак» из Владикавказа. Учитывались очки, набранные на первом этапе, но только в матчах с участниками финального турнира. Согласно новой таблице, «Спартак» шёл первым, но опережал одноклубников из Владикавказа только на одно очко – 9 и 8 соответственно. По 6 очков имели сразу четыре команды: «Динамо», «Асмарал» и два «Локомотива». 4 очка у ЦСКА и три у ростовчан.

«Спартак» начинал второй этап матчем с «Локомотивом». Победу принёс гол Владимира Бесчастных. ЦСКА же дал бой в «Лужниках». Пятницкий, одно время выступавший в армейском клубе, огорчил бывшую команду, но чемпион отыгрался благодаря голу Ильшата Файзулина. Теперь «Спартаку» предстояло отправиться во Владикавказ. В случае неудачи, москвичи позволили бы одноклубникам догнать себя. Тогда бы в таблице образовалось сразу два лидера. Но команда Романцева преподала владикавказцам урок футбола, разгромив их 5:2. Дмитрий Радченко сделал дубль в первом тайме, Валерий Карпин – во втором, а Владимир Бесчастных поставил точку. Москвичи оторвались на четыре очка.

«Спартак» начинал европейскую кампанию в Кубке кубков матчем с «Авениром» из Люксембурга в «Лужниках». И надо же, встреча с откровенно слабым соперником завершилась сенсационно, а именно нулевой ничьей. Такой результат был расценен как неудача. Но оставался ответный матч в Беггене.

Но до поездки в Люксембург спартаковцы играли с «Динамо» Валерия Газзаева. Получился ярчайший матч всего первого чемпионата. «Спартак» выиграл первый тайм 2:0 благодаря голам Онопко и Ледяхова. Особенно красив был гол Игоря. Но во втором тайме динамовцы преобразились и дали бой. Игорь Скляров один гол отыграл. Любитель забивать московскому «Динамо» Дмитрий Попов в третий раз заставил Валерия Клеймёнова вытащить мяч из ворот. Но «бело-голубые» не сдавались. Сергей Деркач опять сократил отставание. Виктор Онопко со штрафного забил четвёртый гол и свой второй. Но Евгений Смертин поставил победу команды Романцева под сомнение – 4:3. Не без труда «Спартак» сохранил победный счёт и сделал шаг к чемпионству. Отрыв от Владикавказа составлял уже 5 очков.

В Кубке кубков «Спартак» исправился за неудачу в первой игре с «Авениром», набив клубу из Люксембурга пять штук. Дубль Пятницкого, по голу провели Радченко, Попов и Онопко – 5:1. А потом предстояла сложнейшая игра с ЦСКА . Уже на четвёртой минуте Олег Сергеев со штрафного поразил ворота Станислава Черчесова. А во втором тайме Станислав был удалён с поля за «фол последней надежды». Романцеву пришлось снимать с игры Карпина. В воротах появился Гинтарас Стауче, за четыре года пребывания в клубе выходивший в основе лишь дважды. Но резервный вратарь отлично проявил себя при розыгрыше штрафного – забей ЦСКА второй, и вряд ли бы спартаковцы отыгрались в меньшинстве. А потом Писарев и Пятницкий забили по мячу в ворота Харина. Волевая победа 2:1 приблизила «Спартак» к чемпионству. В случае победы над «Локомотивом» команда Олега Романцева становилась бы недосягаемой.

«Спартак» великолепно провёл это матч – Пятницкий и Онопко в первом тайме, Бесчастных и Радченко во втором заставили капитулировать Сергея Овчинникова. Лишь при счёте 4:0 Мухсин Мухамадиоев смог найти ключи к воротам Гинтараса Стауче. «Спартак» досрочно выиграл чемпионат страны, показав грамотный и красивый футбол. Но сезон продолжался. В 1/8 финала Кубка кубков москвичи ждали в гости «Ливерпуль».

Это была одна из лучших игр «Спартака» в Европе. На 10-й минуте Николай Писарев вспорол правый фланг обороны гостей и забил первый мяч. Гости в середине второго тайма отыгрались благодаря голу Марка Райта. Но Русяев вынудил ошибиться опытнейшего вратаря гостей Брюса Гроббелара. Мяч отскочил к Карпину, и Валерий хладнокровно пробил – 2:1. Но «Ливерпуль» снова сделал счёт равным. Всё решилось в последние 10 минут. Гроббелар снёс в штрафной Дмитрия Радченко. Пенальти и удаление вратаря. Карпин переиграл с точки поспешно натянувшего вратарский свитер защитника Дэвида Берроуза. А в конце встречи восклицательный знак поставил Андрей Пятницкий – 4:2.

Оставалась игра на «Энфилде». Но и там «Спартак» был сильнее, в подтверждение чему голы Радченко и Пятницкого. «Спартак» выиграл 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка кубков. Европейская кампания складывалась более чем удачно.

В оставшихся матчах чемпионата «Спартак» забил по пять мячей «Динамо» и владикавказскому «Спартаку». В этих встречах на поле появился футболист, которому предстояло стать легендой «красно-белых» – Андрей Тихонов. Но тогда он только начинал свой славный путь.

Сезон сложился для «Спартака» более чем успешно. Золотые медали, Кубок, выход в весеннюю часть еврокубков. Виктор Онопко был признан лучшим футболистом страны, а журнал «Огонёк» признал Станислава Черчесова лучшим вратарём.