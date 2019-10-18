Добро пожаловать в ФК «Голливуд»

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о работе Джованни Трапаттони в «Баварии».

Накануне вы могли прочитать о том, как «Бавария» осуществила эксперимент с привлечением знаменитого итальянского тренера. И о том, что из этого вышло. Но у этой истории было продолжение.

Неожиданное возвращение

Но через год Маэстро снова приехал в Мюнхен и подписал с «Баварией» четырёхлетний контракт. Трапаттони пожалел, что связался с «Кальяри». Клуб из Сардинии уволил прославленного тренера после 21 тура. Впервые в своей трудовой биографии Трап был отправлен в отставку в разгар сезона. Неоднозначный сезон провели и баварцы. Отто Рехагель резво начал с семи побед подряд. Но осенью последовал спад. Как выяснилось, не единственный по ходу сезона. Из Кубка Германии баварцы вылетели на второй стадии, уступив «Фортуне» из Дюссельдорфа. Единственным турниром, где всё получалось, был Кубок УЕФА . Но выиграть его Королю Отто не дали. В конце апреля он лишился своего поста, и президент Беккенбауэр взвалил на себя и тренерские обязанности. Тем более что тренировать кайзер Франц ещё не разучился. Все лавры по случаю выигрыша Кубка УЕФА достались ему. В чемпионате «Бавария» поднялась с шестого места на второе, отстав от чемпиона, - снова дортмундской «Боруссии» на всё те же шесть очков.

В итоге в клубе решили возобновить сотрудничество с итальянцем. Сам Трапаттони не возражал, тем более что во время вынужденного отпуска он худо-бедно выучил немецкий язык. В помощь ему был куплен нападающий «Торино» Руджеро Риццителли, что было своего рода революционным шагом. Итальянские футболисты только-только начинали выбираться за пределы Серии А.

Изменился состав «Баварии». Уже не было ни Жана-Пьера Папена, ни Эмила Костадинова. Зато пришли три очень известных персонажа – нападающий Юрген Клинсманн («Тоттенхэм») и полузащитники Марио Баслер («Вердер») и Томас Штрунц («Штутгарт»). Все трое стали чемпионами Европы на завершившемся недавно в Англии первенстве континента. Как видим, звёзд в составе заметно прибавилось. В это время возникло прозвище ФК «Голливуд». Изначально безобидное, ибо подразумевало только звёздность состава мюнхенцев. Но потом выяснилось, что внутри коллектива возникла обстановка, более присущая актёрской богеме. И слово «Голливуд» приобрело несколько иной оттенок.

Упомянутая выше троица во многом и превратила футбольный клуб в некий серпентарий, разбила коллектив на группировки. Блестящий нападающий Клинсманн был весьма эгоистичен и самолюбив. Юрген считал, что сделал большое одолжение своим приходом, и порою вёл себя вызывающе. А такое поведение пришлось не по душе лидеру и капитану Лотару Маттеусу. Появилась взаимная неприязнь, которая только нарастала с каждой неделей. 28-летний Штрунц вернулся в «Баварию» не столько играть, сколько купаться в лучах славы. А заодно выиграть недостающие в коллекции трофеи. В «Баварии» это было сделать проще. О том, что Марио Баслер не только курит как паровоз, но и пьёт, - секретом не было. Но в «Вердере» Рехагель находил на него управу. В «Баварии» Супер-Марио стал неуправляемым. И если второй вратарь Свен Шойер был тихим пьяницей, то Баслеру была нужна большая компания.

Состав «Баварии» выглядел так. Оливер Кан освоился в клубе, будто всю жизнь играл в воротах «Баварии». В запасе Свен Шойер и Бернд Дреер, пришедший из «Юрдингена». Справа в обороне Маркус Баббель, слева Кристиан Циге. Лотар Маттеус окончательно переквалифицировался в центральные защитники. В паре с ним играли либо Томас Хелмер, либо Самюэль Куффур. Резервисты Оливер Кройцер и Маркус Мюнх. В средней линии Кристиан Нерлингер справа, Марио Баслер слева, в центре Дитер Хаманн - опорник, Мехмет Шоллль или (а иногда и) Томас Штрунц - атакующие хавбеки. Запасные Марсель Витечек и Франк Герстер. В атаке разные сочетания из Юргена Клинсманна, Александра Циклера и Руджеро Риццителли. В запасе два Карстена - Янкер и Лакиес.

Ваше место в восьмом ряду, Маэстро

Трапаттони знал Клинсманна ещё по «Интеру», и их отношения не были идеальными. Тренер как-то упрекнул немца: «Он выучил итальянский лучше меня, знает Милан лучше меня, но было бы хорошо, чтоб он вспомнил, зачем сюда приехал». Видимо, эти слова врезались Юргену в память. Кроме того, Трап рассказал игрокам вполне безобидный анекдот про китайцев, упустив из виду, что жена Клинсманна – китаянка. И, конечно же, раздула тлевший конфликт замена, произведенная Маэстро в матче с «Фрайбургом».

Позади 80 минут. «Бавария» штурмует ворота «Фрайбурга», но на табло мюнхенского «Олимпиаштадиона» печально горят два нуля. По всей логике нужно было выпустить третьего нападающего к двумя имеющимся. Трап же решил заменить … Клинсманна. Да ещё на кого. На Карстена Лакиеса, который ещё ни разу не выходил в основе. По дороге с поля Юрген произнёс всё, что думает об этой замене, а потом с силой пнул по рекламному щиту, с которого посыпались битые лампочки. Выход Лакиеса ничего не изменил. Более того, первый выход Карстена оказался и последним. Матч завершился нулевой ничьёй. Клинсманн же при случае заявил Маэстро, что его место … в восьмом ряду.

Однако чемпионом «Бавария» стала. Пожертвовав Кубком УЕФА , откуда её в первом же раунде выбила «Валенсия», оставшись без «Кубка» – налетела в четвертьфинале на мину в лице «Карлсруэ». В тяжёлой борьбе с «Байером» баварцы опередили ближайшего из преследователей на три очка. Потеря двух очков в игре с «Фрайбургом» не стала роковой.

Если честно, то было бы удивительно, если б чемпионом стал кто-то другой. Дортмундская «Боруссия» бросила все силы на выигрыш Лиги чемпионов. «Штутгарт» молодого Йоги Лёва ещё не созрел для чемпионства. «Байер» уже тогда был Неверкузеном. Хотя оплеуху баварцам отвесил мощную в виде 5:2.

Когда «Бавария» получала Серебряную салатницу, все были веселы и счастливы. Единый коллектив, никаких противоречий. Клинсманн стоит в обнимку с Маттеусом. А рядом сверкает радостный Трапаттони. Которого отчего то поспешили назвать первым иностранным тренером, выигравшим с «Баварией» бундеслигу, чем огорчили стареньких Златко Чайковского и Пала Чернаи и потревожили прах Бранко Зебеца.

Вляпаться в «стронце»

Летом в «Сампдорию» уехал Клинсманн. Кристан Циге отправился в «Милан». Скромный, но полезный, Марсель Витечек примерил футболу гладбахской «Боруссии». По просьбе Трапа был куплен бомбардир «Штутгарта» Джоване Элбер. Убили двух зайцев – и свой состав усилили, и конкурента ослабили. Два бойца Торстен Финк и Михаэль Тарнат прибыли из «Карлсруэ». Сезон обещал быть хорошим.

Оливер Кан по-прежнему защищал ворота, а Бернд Дрейер и Свен Шоер разминали Олли на тренировках. Лотар Маттеус оставался одним из последних либеро Европы. Перед ним в центре обороны дежурил Томас Хелмер или Самюэль Куффур. Маркус Баббель справа, Михаэль Тарнат слева. С последним конкурировал французский баск Биксант Лизаразю. Запасные Маркус Мюнх, Александр Бугера и предшественник Доменико Тедеско на посту тренера «Шальке» Маркус Вайнцирль.

Дитер Хаманн и Торстен Финк трудились в опорной зоне. Справа Кристиан Нерлингер, слева Мехмет Шолль или Марио Баслер (он пропустил полсезона). Томас Штрунц потерял доверие тренера. Редко играли Франк Герстер и Кристиан Лелль. Основная пара нападающих - Джоване Элбер и завоевавший место в основа Карстен Янкер. Руджеро Риццителли и Александр Циклер чаще начинали матчи на скамейке запасных.

Но Джованни Трапаттони не смог повторить свой успех. Выиграл Кубок Лиги и Кубок Германии, однако это было вовсе не тем, что ждали от Маэстро руководство и болельщики. В чемпионате сбой произошёл в первом туре – проиграли дома вернувшемуся в элиту «Кайзерслаутерну». Догоняли «красных чертей» весь турнир, так и не догнали. "Соккер.ру» писал об этой гонке. Но самым обидным оказался вылет из Лиги чемпионов в 1/4 финала.

С выходом из группы проблем не возникло. Заняли первое место, набрав одинаковое количество очков с «Пари Сен-Жермен». «Боруссию», уже не Оттмара Хитцфельда, а Невио Скалы, баварцы должны были выносить. Как в Кубке лиги и обоих матчах чемпионата. Но «Боруссия» выстояла в Мюнхене – 0:0. В Дортмунде тоже 0:0 после 90 минут, а затем Стефан Шапюиза оставил баварцев не у дел.

И тут Трапаттони прорвало. Без малого четыре минуты продолжался его трепетный монолог на ломаном немецком во время пресс-конференции. Досталось Мехмету Шоллю и Марио Баслеру, которых Маэстро назвал бесполезными, пустыми, как бутылки. Но больше всего досталось Томасу Штрунцу. Трап нарочно ли, случайно исказил фамилию полузащитника до «стронце», что по-итальянски означает дерьмо.

Своим выступлением Маэстро не просто вынес сор из избы, он вывалил кучи этого самого сора, обнажив внутренние проблемы в коллективе. Кроме того, Трапаттони расписался в бессилии их решить. Франц Беккенбауэр не стал спешить с отставкой. Можно было ещё выиграть чемпионат, впереди был главные кубковые сражения. Но уже тогда был сделан выбор в пользу Оттмара Хитцфельда, освободившегося из «Боруссии». Итальянца же по окончанию сезона поблагодарили за работу. Маэстро отработал два года из предусмотренных контрактом четырёх и покинул Германию. Но, как выяснилось, не навсегда.