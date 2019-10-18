Будем дружить семьями. Что общего у «Спартака» и команды Дмитрия Назарова?

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«Соккер.ру» знакомит читателей с немецким клубом «Эрцгебирге», с которым теперь сотрудничает «Спартак».

На этой неделе «красно-белые» не только обрели нового тренера. «Спартак» ещё приобрёл друга в Германии в лице клуба второй Бундеслиги «Эрцгебирге» из города Ауэ. Первым результатом сотрудничества стал переход в тренерский штаб Доменико Тедеско тренера вратарей «фиолетовых» Макса Урванчки.

Для Тедеско «Эрцгебирге» - клуб особый. Именно тут Доменико стал тренером. Несколько лет назад 30-летнего специалиста бросили спасать стоявший одной ногой на вылет из второй Бундеслиги коллектив. Спасёт – хорошо. Нет, то сколько их упало в эту бездну. Второй вариант был куда более реален. Однако Тедеско вырулил, удержал «Эрцгебирге» от падения. Заодно и заработал репутацию, благодаря которой ему и доверили «Шальке». Но старые связи остались. «Фиолетовые» не только отпустили в Москву бывшего помощника Доменико. В ближайшее время между «Спартаком» и «Эрцгебирге» будет подписан договор о сотрудничестве. Которое не ограничится товарищеским матчем или матчами. «Спартак» сможет отдавать в аренду немецкому клубу футболистов, пока не проходящих в основу. Что весьма выгодно для всех сторон. «Эрцгебирге» будет регулярно получать подкрепление, а молодые спартаковцы – игровую практику во второй по силе лиге Германии.

«Эрцгебирге» - вовсе ни какое там недоразумение из глубин немецкого футбола. В своё время клуб трижды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и представлял ГДР в еврокубках. Да-да, именно ГДР . И носил он тогда имя «Висмут». Осенью 1985 «Висмут» играл в 1/32 Кубка УЕФА с днепропетровским «Днепром» и уступил в обеих встречах 1:3 и 1:2.

Клуб из Ауэ менял место жительства – несколько лет провёл в городе Карл-Маркс-Штадт. Но потом вернулся с родины основоположника марксизма в город из Саксонии, обрёл имя «Висмут», под которым и прославился. С середины шестидесятых годов команда стала напоминать итальянскую «Фиорентину». Формой. Фиолетовая цветная гамма весьма редка в футбольном мире.

После поглощения ГДР западным соседом футбол на Востоке стал приходить в негодность. «Висмуту» тоже пришлось не сладко. Он мотался по задворкам немецкого футбола – любительская лига, региональная лига, но в новом столетии клуб встал на ноги и пробился во вторую Бундеслигу. Где играет до сих пор. С двумя перерывами. Перерывов могло быть и три, если бы не Доменико Тедеско.

«Висмут» лишился своего имени, теперь он «Эрцгебирге», что означает «Рудные горы». Этот горный массив разделяет Германию и Чехию. Здесь добывали не только висмут, но и уран, и вольфрам. Но месторождения иссякли. Остались только заброшенные штольни, куда привозят туристов и говорят им, что в одной из них жил «горный дух» – злой гном из сказки братьев Гримм про Беляночку и Розочку. Сменив название, трёхкратный чемпион Восточной Германии остался верен своей «фиорентинистой» экипировке. Футболки «Эрцгебирги» считаются одними из самых красивых в Германии и пользуются большим спросом.

Крупным пакетом акций (49%, больше нельзя по закону) владеет Хельге Леонхардт, который души не чает в своём клубе. Он и стал инициатором установления дружбы между бывшим «Висмутом» и «Спартаком». Болельщики поддержали руководителя. Во-первых, это выгодно, а во-вторых, подобный альянс напомнил о временах ГДР , когда Ауэ был одним из преуспевающих городов страны. Это в Берлине бесившиеся с жиру деятели лезли на известную стену. По Ауэ «объединение» ударило довольно сильно. Горно-обогатительный комбинат закрыли, работы не стало, население сократилось. Одна радость – футбол.

Впрочем, в нынешнем сезоне «Эрцгебирге» идёт на четвёртом месте и имеет неплохой шанс впервые попасть в первую Бундеслигу. Благо, пример берлинского «Униона» перед глазами. Почему бы не рискнуть? Что у того же «Униона» или второго выдвиженца – «Падерборна» состав лучше?

Тренирует команду Дирк Шустер. Личность довольно известная, хотя до однофамильца Бернда Шустера ему, конечно, далеко. В девяностые годы полузащитник Шустер играл за «Карлсруэ». Как раз в то время, когда за его команду играли Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Пётр Нейштеттер, а также Оливер Кан, Торстен Финк и Михаэль Тарнат. У Шустера имеется опыт работы в первой Бундеслиге. Он тренировал «Дармштадт» и«Аугсбург», а с лета трудится в «Эрцгебирге». Уже после начала турнира заменил Даниэля Майера. Надо сказать, что при Шустере «фиолетовые» прибавили. Четырнадцатая команда прошлого сезона идёт четвёртой.

Лучший бомбардир «фиолетовых» - полный тёзка известного актёра и спартаковского болельщика Дмитрия Назарова. 29-летний футболист родился в Казахстане, в детстве переехал с родителями в Германию, а выступает за сборную Азербайджана. Воспитанник «Кайзерслаутерна» сменил несколько клубов, прежде чем в 2016 году оказался в Ауэ. В текущем сезоне Дмитрий забил четыре мяча. Это пока лучший результат в команде.

Назаров играет на позиции оттянутого форварда. На острие атаки действует ровесник Назарова воспитанник «Шальке» Паскаль Тестроет. На левом фланге полузащиты бегает Ян Хохшайт, на противоположной стороне – Том Баумгарт. В опорной зоне трудятся Филипп Ризе и Клеменс Фандрих. Линия обороны справа налево Фабиан Калиг, Михо Милоевич, Сёрен Гонтнер и Калогеро Ридзутто. На последнем рубеже капитан команды Михаэль Меннель, которого собственно и тренировал новобранец тренерского штаба «красно-белых» Макс Урванчки. Меннель – самый опытный в составе «фиолетовых». Он защищает ворота уже 12 лет. Пережил два вылета и столько же возвращений, а также короткий, но яркий период Тедеско. Также спартаковский тренер успел поработать с Калигом, Ризе и немецким итальянцем Ридзутто.

Вряд ли имена игроков «Эрцгебирге» что-то скажут российским болельщикам. Большинство игроков – уроженцы бывшей ГДР . Команда не столь уж молода, многим тридцать или около того. Поэтому приток молодой спартаковской крови может помочь команде из Ауэ даже побороться за выход в первую Бундеслигу. Заодно и спартаковский молодняк опыт приобретёт.

У «Эрцгебирге» преданные и весьма активные болельщики. Они были с командой, когда она влачила жалкое существование в 90-е. Помогали «Висмуту» (фанаты предпочитают историческое название) освоиться во второй Бундеслиге. И, конечно, мечтают о выходе в первую Бундеслигу! И со спартаковскими фанатами они могут вполне подружиться.