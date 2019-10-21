Как Слуцкий обошёл Кумана

сегодня, 10:42

«Соккер.ру» о прекрасном старте «Витесса», победном голе Промеса, провале «Алкмара», фиаско ПСВ и других событиях десятого тура чемпионата Голландии.

Черный вечер Бизо

То, что тур будет особенным, показал уже стартовый матч. Никто не ждал, что «Алкмар» разгромит «Херенвен». Фризы – далеко не мальчики для битья. Но чтоб проиграть дома, да пропустить при этом четыре мяча... За девять предыдущих туров Марко Бизо позволил забить себе всего четыре раза, а тут сразу столько же. Да ещё три до перерыва. Все три гола Бизо может записать себе в пассив – два раза не пошёл на перехват, один раз запоздал с броском. Его коллега Вернер Хаан тоже затормозил на выходе, чем позволил Рону Влаару отличиться. Но его ошибка не имела такого значения, как промахи Марко. Во втором тайме Хаан пропустил в ближний угол от Келвина Стенгса, но потом исправился и не позволил хозяевам отыграться. Зато капитан «Алкмара» Теун Коопмейнерс, пытаясь ликвидировать последствия очередного промаха Бизо, подправил мяч в свои ворота, чем снял все вопросы – 2:4. «Алкмар» не только упустил шанс приблизиться к лидеру, но и сделал подарок «Витессу».

Назло рекордам

Команда Леонида Слуцкого красиво раскатала «Венло» на поле соперника. В первом тайме последовала вспышка активности «орлов», и за четырнадцать минут в ворота хозяев влетели три мяча. После перерыва «Витесс» забил ещё один. И сразу появилось столько поводов для праздника. Четвёртая победа подряд – раз. Одинаковое количество очков с ПСВ - два. Преимущество в три очка от «Алкмара» – три. И самое главное. В десяти стартовых турах «Витесс» набрал 23 очка, превысив клубное достижение сезона 2000-01. Тогда «орлы», возглавляемые молодым тренером Рональдом Куманом, набрали в десяти первых турах 22 очка. Леонид Слуцкий постепенно вписывает своё имя в историю клуба из Арнема. Пустых страничек там ещё много. Пишите, Леонид Викторович, пишите.

Одной левой

«Аякс» играл в гостях, но с «Ваалвейком», самым слабым клубом Эредивизие. Чемпион, которому предстоит непростая европейская неделя, не стал перенапрягаться. Выиграл и ладно. Победный мяч забил Квинси Промес. Сделал он это красиво, хлёстким ударом с линии штрафной, рикошетом от перекладины. Это уже шестой мяч бывшего «спартаковца» в нынешнем сезоне. Столько же стало и у Душана Тадича, забившего первый мяч в игре. «Аякс» записал три очка в таблицу и был готов снова потесниться в случае победы ПСВ в Утрехте. Но там произошло нечто несусветное.

Это фиаско, Марк

В позапрошлом сезоне ПСВ разгромил «Утрехт» в гостях 7:1. В прошлом чемпионате брабантцы, напротив, еле унесли ноги. Люк Де Йонг отыграл два гола. Что касается субботней встречи, то первый тайм не сулил беды одному из лидеров. Более того, казалось, что в концовке скажется более высокое мастерство команды Марка ван Боммела. Надломил гостей несколько нелогичный гол Сандера ван де Стрека в начале второго тайма. Нападающий протащил мяч из середины поля к чужой штрафной и вместо того, чтоб отдать свободному партнёру, пробил сам. Рикошет, и мяч полетел совсем не туда, где его ждал вратарь Йерун Зут. По ходу игры футболисты ПСВ Ник Вергевер и Йоррит Хедрикс получили по красной карточке, чем обрекли вице-чемпиона на проигрыш. А «Утрехт» ещё дважды реализовал численное преимущество. Сначала Адам Махер дальним ударом поразил ворота клуба, цвета которого он защищал в юности. А в добавленное время защитник Шон Клайбер пустил мяч между ног Зуту – 3:0.

Первый проигрыш ПСВ оказался крупным, горьким и в какой-то мере катастрофичным. «Аякс» стал единоличным лидером, а ПСВ снова вынужден делить место, но уже второе и с «Витессом». Делать выводы ещё рано, но сама тенденция…

«Фейеноорд» почти не виден

Зато «Фейеноорд» пока не товарищ ни «Аяксу», ни ПСВ с «Витессом», ни «Алкмару». Ничего не получается пока у тренера Япа Стама в Роттердаме. Даже «Хераклес» на «Де Кёйп» не обыграли. Даром что забили в первой четверти матча. Но постепенно игра «Фейе» рассыпалась на фрагменты, что позволило «Гераклу» уйти от поражения. Произошло это с помощью соплеменника античного героя. Орестис Киомурцоглу, несмотря на то, что родился в Мюнхене, всё же грек по национальности. 21-летний полузащитник очень легко разобрался с тремя защитниками «Фейеноорда», после чего забил свой первый гол в голландском чемпионате. Роттердамцы довольствовались домашней ничьёй 1:1. 15-кратный чемпион страны идёт десятым без какого-либо намёка на выздоровление. В Роттердаме уже пожалели, что связались со Стамом. Но пока речь о замене тренера не идёт. Может, от того, что менять не на кого. На носу у «Фейеноорда» – Де Классикер, причём в Амстердаме. И ближайшую неделю роттердамцы проживут, словно осуждённые на казнь в ожидании приговора.

Что-то неладное творится и с «Твенте». Новички после хорошего старта принялись проигрывать всем подряд. Уже четыре проигрыша набежало. В субботу команда из Энсхеде принимала «Виллем II» и пропустила в начале встречи. Однако отыграть этот гол Мариуса Врусая хозяева не сумели. «Зволле» оказался в похожей ситуации в игре с «Ден Хааг», пропустил на 8 минуте. Но нашёл силы не только отыграться, но и одержать победу с солидным счётом 3:1. Также проявил волю к победе «Эммен», нанёсший поражение «Фортуне». «Спарта» получила два мяча в конце встречи с «Гронингеном» и проиграла 0:2. При этом спартанцы не забили пенальти при счёте 0:0. У Серджио Падта - праздник – сыграл на ноль, пенальти взял, да ещё главные конкуренты Бизо и Зут оконфузились. Может, заметит Рональд Куман, позовёт в сборную Голландии.

Донуэлл Мален из ПСВ остался лидером в споре бомбардиров со своими десятью голами. Ещё пятеро футболистов забили по шесть мячей. Тут и аяксиды Душан Тадич с Квинси Промесом, и Вангелис Павлидис из «Виллема Второго», и Уссама Идрисси из «Алкмара». В их компанию влился нападающий «Витесса» Брайн Линссен, сделавший дубль в ворота «Венло».