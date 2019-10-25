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Кьеллини прокомментировал выступления Дибалы за «Ювентус»

сегодня, 11:50

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о партнере по команде – форварде Пауло Дибале.

Пауло – очень тихий парень, «золотой мальчик», за становлением которого мы наблюдали в «Ювентусе». Пауло – не из тех, кто много разговаривает, за него говорят действия на поле. Прошлый сезон признают неудачным для Дибалы, но тут следует брать во внимание, какие требования предъявляют к игроку. Если Дибала играет на позиции центрфорварда, он забивает 20 голов. Но если он действует в полузащите, то забивает пять голов, и в этом нет ничего плохого. Он играет на команду и важен для «Ювентуса» во множестве аспектов. По моему мнению, Пауло все еще растет как футболист.

Пауло Дибала успешно выступает за «Ювентус» в последнее время. Так, после двух голов в ворота «Локомотива» в матче ЛЧ аргентинец был номинирован на звание лучшего игрока недели в турнире.

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