Кьеллини прокомментировал выступления Дибалы за «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» высказался о партнере по команде – форварде .

Пауло – очень тихий парень, «золотой мальчик», за становлением которого мы наблюдали в «Ювентусе». Пауло – не из тех, кто много разговаривает, за него говорят действия на поле. Прошлый сезон признают неудачным для Дибалы, но тут следует брать во внимание, какие требования предъявляют к игроку. Если Дибала играет на позиции центрфорварда, он забивает 20 голов. Но если он действует в полузащите, то забивает пять голов, и в этом нет ничего плохого. Он играет на команду и важен для «Ювентуса» во множестве аспектов. По моему мнению, Пауло все еще растет как футболист.