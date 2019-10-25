Ибрагимович: «Если я уйду, никто не вспомнит, что такое МЛС»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свой возможный уход из команды.
Если я останусь, это будет хорошо для МЛС, поскольку весь мир будет следить за моими выступлениями. Если я уйду, никто не вспомнит, что такое МЛС.
Отметим, что контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» вскоре истечет. Нападающий может вернуться в Европу. В частности, им интересуется «Наполи».
Интересно у кого нос больше, Ибры или Тибо? )) Поставить бы их нос к носу
Интересно у кого нос больше, Ибры или Тибо? )) Поставить бы их нос к носу
Если ты закончишь карьеру, то никто футбол не будет смотреть...
Ибра - шут
Если ты закончишь карьеру, то никто футбол не будет смотреть...
Ибра - шут
Главные бомбардиры регулярного чемпионата МЛС: Вела 34 гола, Ибрагимович — 30.
Главные бомбардиры регулярного чемпионата МЛС: Вела 34 гола, Ибрагимович — 30.