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Ибрагимович: «Если я уйду, никто не вспомнит, что такое МЛС»

сегодня, 13:40

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал свой возможный уход из команды.

Если я останусь, это будет хорошо для МЛС, поскольку весь мир будет следить за моими выступлениями. Если я уйду, никто не вспомнит, что такое МЛС.

Отметим, что контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» вскоре истечет. Нападающий может вернуться в Европу. В частности, им интересуется «Наполи».

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил зигзаг
   129 / 890
сегодня в 18:03
Его выгнали из Барселоны и его никто не вспоминает А вот сам в каждом интервью только и напоминает что играл там. И тут что то похожее...
На гнома не работал, вот и выгнали.
gentlewolf
gentlewolf
   767 / 890
сегодня в 17:43
Про переход в Зенит уже писали?
cool4back
cool4back ответил Ruslan3132
сегодня в 17:42
Волосы длиньше у Ибры, уши шире у Тибо, а нос больше у Ашота )))
КЭТиК
КЭТиК
   148 / 890
сегодня в 17:14
Кроме американцев МЛС никому и не интересен.
ermak6848
ermak6848
   197 / 890
сегодня в 17:10
да уж пора ближе к дому в Европу...
MACBARTON
MACBARTON
   322 / 890
сегодня в 16:39
Да ему на пенсию уже пора,пешком раскидывает каких то карликов в сша ,в европе его сломают быстро суставы уже не те.
AMaaa_777
AMaaa_777
   88 / 890
сегодня в 16:23
Немного о моей скромности, называется)) 😂
Ruslan3132
Ruslan3132
   175 / 890
сегодня в 16:22
зашкаливает че то у носатого Эго, странно как терпят это руководители клуба и местные болелы...раз за разом плюет в них.
Интересно у кого нос больше, Ибры или Тибо? )) Поставить бы их нос к носу
BagioR
BagioR
   453 / 890
сегодня в 16:11
Балабол
зигзаг
зигзаг
   98 / 890
сегодня в 16:09
Его выгнали из Барселоны и его никто не вспоминает А вот сам в каждом интервью только и напоминает что играл там. И тут что то похожее...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   448 / 890
сегодня в 16:00
Туу селфиш)
mortid
mortid
   226 / 890
сегодня в 15:59
Да уж, ЧСВ и мания величия у носатого зашкаливает не по детски :D Обычно в таких случаях говорят: -"Да у него "башня поехала", вызывайте "белые халаты" :D
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 890
сегодня в 15:57
Златан всегда был высокого мнения о себе) Молоток!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   268 / 890
сегодня в 15:40
Нарцисс
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   129 / 890
сегодня в 15:35
Даже в Америке Ибрагимович играет красивее Месси, Роналду и всех кабинетов.
dino-hsv
dino-hsv
   95 / 890
сегодня в 15:25
пока есть бекхэм со своим "интер майами", новости из млс не перестанут идти
allemz
allemz
   23 / 890
сегодня в 15:24
Роналду: "Если я уйду, никто не вспомнит, что такое Серия А"
pendulum47
pendulum47
сегодня в 15:15
К сожалению он прав!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 890
сегодня в 15:12
Акинфеев : если я уйду, никто не повторит мои рекорды
Остапчук 67
Остапчук 67
   199 / 890
сегодня в 14:58
МЛС и сейчас не особо интересуются.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   190 / 890
сегодня в 14:55
Осеннее обострение.
Виссарионович
Виссарионович
   54 / 890
сегодня в 14:54
Пинокио в своем репертуаре!!!
Если ты закончишь карьеру, то никто футбол не будет смотреть...
Ибра - шут
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 890
сегодня в 14:10
Ибрагимовичу МЛС только понижение в классе.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   151 / 890
сегодня в 14:08
Намек на то что МЛС должна скинуться всем миром и как минимум утроить его зарплату.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   221 / 890
сегодня в 14:06
Скромное носатое ГМО.
azures
azures
   59 / 890
сегодня в 14:06
Несчастный опять себя хвалит.
Стеллс
Стеллс
   218 / 890
сегодня в 13:57
Клуб «Гэлакси», за который выступает форвард Златан Ибрагимович, проиграл в полуфинале Западной конференции МЛС команде «Лос-Анджелес» (3:5) и вылетел из плей-офф.
Главные бомбардиры регулярного чемпионата МЛС: Вела 34 гола, Ибрагимович — 30.
Rheinfall
Rheinfall
   518 / 890
сегодня в 13:48
долбаный нарцыс
Lewa2708
Lewa2708
   188 / 890
сегодня в 13:46
В Европе никогда и ни приком не будет МЛС популярна, часовой пояс не располагает, ну и уровень европейского футбола сами понимаете
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