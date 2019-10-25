Ибрагимович: «Если я уйду, никто не вспомнит, что такое МЛС»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» прокомментировал свой возможный уход из команды.

Если я останусь, это будет хорошо для МЛС , поскольку весь мир будет следить за моими выступлениями. Если я уйду, никто не вспомнит, что такое МЛС .