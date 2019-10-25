Марадона: «Мертенса нигде не будут любить и уважать, как в Неаполе»

сегодня, 12:19

Бывший игрок «Наполи» прокомментировал достижение форварда неаполитанцев . Напомним, что на неделе бельгиец обошел Марадону по количеству голов за «Наполи».

Для меня это не было разочарованием. Вообще-то, я поаплодировал Мертенсу. Когда он забивал, я думал о «Наполи» и точно – не о себе.

Также Марадона заявил, что хотел бы, чтобы бельгиец остался в «Наполи».

Я хотел бы что-то сделать, чтобы Мертенс не ушел. Это правильно, что профессиональные футболисты всегда нацелены на повышение зарплаты. Но правда также заключается в том, что нигде Мертенса не будут так любить и уважать, как в Неаполе.

Отметим, что контракт Мертенса с «Наполи» истекает в конце сезона. Футболист хочет остаться в клубе при условии повышения зарплаты. Вместе с тем недавно стало известно, что руководство «Наполи» не намерено выполнять требования бельгийца.