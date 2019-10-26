Внучок против дедушки. «Спартак» не испугается «Локомотива»?

сегодня, 22:00

Доменико Тедеско по возрасту годится Юрию Семину во внуки, но «Соккер.ру» считает, что тренер «Спартака» не станет уважать старость, а Палыч — не пощадит молодого!

Турнирное положение

Когда чемпионат России приближается к экватору, волей-неволей перед каждым матчем заглядываешь в турнирную таблицу, чтобы понять, какие резоны у противоборствующих сторон. У «Локомотива» одно стремление — первое место, железнодорожники ведут борьбу за чемпионство и после 13-ти туров делят лидерство с «Зенитом». Вполне вероятно, что «сине-бело-голубые», которые в воскресенье играют раньше всех, одержат верх над «Крыльями Советов» и уйдут в отрыв, и «Локомотиву» потребуется отвечать тремя очками, чтобы не упустить инициативу в гонке. Обыграть «Спартак» - это не только дело чести, но и необходимость для команды, ведущей борьбу за трофей.

«Спартак», в отличи от железнодорожников, за высокие места не сражается, хотя и собирался перед стартом сезона. Оценивая положение «красно-белых», толком не знаешь, что выбрать в качестве ориентира: то ли краешек еврокубковой зоны, до которой двузначное количество очков, но куда «Спартак» все еще заглядывается, то ли подвал таблицы, ведь по итогам 14-го тура москвичи могут загреметь в зону стыковых матчей. Получается, что стратегия Доменико Тедеско — смотреть только лишь в завтрашний день и следующий матч, является единственно верной в сложившихся турнирных обстоятельствах. «Спартаку» действительно лучше всего вообще забыть о существовании турнирной таблицы, потому что само положение в ней демотивирует.

«Локомотив» vs «Спартак». История противостояния

Общее количество встреч между «Локомотивом» и «Спартаком» приближается к 150-ти, это противостояние с длинной-предлинной историй, ведь московские клубы были участниками самого первого чемпионата СССР в 1936 году. Сейчас мы так далеко не заглядываем, какое-никакое понимание о современных отношениях клубов даст статистика встреч на последние три года, с момента последнего пришествия Юрия Семина.

За это время команды сыграли между собой семь раз: шесть матчей в РПЛ и битва за Суперкубок России. «Спартак» выиграл трижды, столько же матчей завершились вничью, на счету «Локо» только одна победа в сумасшедшем матче, завершившемся со счетом 4:3, причем «красно-белые» вели 2:0 к перерыву. Можно говорить о том, что для «Локомотива» и Семина «Спартак» - неудобный противник.

Впрочем, для многих спартаковцев это будет первая игра против «Локомотива» в карьере, ведь летом «Спартак» очень серьезно перестроился. В распоряжении Тедеско нет тех футболистов, которые забивали в ворота «Локомотива» при Каррере и Кононове: Глушаков, Ханни, Луис Адриано, Промес. Единственный человек, забивавший за «Спартак» ворота железнодорожников — Джано Ананидзе, но он свой гол забил больше восьми лет назад, а от стартового состава грузин далек.

Тактика и составы

Накануне матча со «Спартаком» «Локомотив» провел тяжелую игру в Турине с «Ювентусом», где не смог удержать победный счет, пропустив дважды от Дибалы. Фактор лигочемпионского матча накануне дерби может сказаться, пусть даже Юрий Семин собаку съел на тренерском мостике, а команда у него опытная. Усталость никто не отменял, а в Турине было видно, как «Ювентус» измочалил футболистов «Локомотива», но даже сильнее могут сказаться эмоции: перестроиться с Лиги чемпионов на РПЛ , пусть даже на дерби, не всегда получается безболезненно.

С составом тоже не все гладко: точно не сыграют Фарфан, Смолов, Джорджевич и Антон Миранчук. Жемалетдинов после травмы вернулся в общую группу, но вряд ли сходу готов играть в старте. Конечно, на боеспособный стартовый состав Юрий Палыч футболистов найдет, вопрос скорее в дефиците ходов для усиления игры.

Кадровый вопрос может повлиять и на выбор схемы, тем более в последних матчах Семин экспериментировал с составом: «Локомотив» отошел в сторону от стандартных 4-2-3-1, видели железнодорожников и с тремя центральными защитниками, когда Мурило Серкейра дополнял Хеведеса и Чорлуку в защите, а в предыдущих турах против «Арсенала» и «Ахмата» Семин выстраивал свою команду по схеме 4-4-2, но с учетом потерь в линии атаки реализовать эту тактику будет сложнее.

«Локомотив» может вернуться и к схеме 4-2-3-1, и использовать расстановку 3-4-3, и выстроиться 4-3-3 с Мурило на позиции опорника, как в матче с «Зенитом». Каждая тактика может оказаться и проигрышной, и выигрышной, ведь важно и то, как сыграет «Спартак», а здесь тоже неизвестность. В матче с «Рубином» Тедеско использовал 4-4-2 с ромбом в полузащите и использовал два варианта прессинга, намекнув после игры, что эта схема может стать основной, однако накануне матча с «Локомотивом» Доменико рассуждал о роли Джикии, а также о наличии еще двух квалифицированных центрбеков — Жиго и Кутепова.

Не означает ли это, что немецкий специалист задумал переход на схему с тремя защитниками, которая была у него основной в «Шальке»? Это еще один вопрос, ответ на который мы получим завтра за час до игры, когда станут известны стартовые составы. Если найдете в числе «первых 11-ти» «Спартака» Джикию, Жиго и Кутепова — считайте, Тедеско «запилил» свою любимую схему уже во втором матче у руля «красно-белых».

Ориентировочные составы команд:

«Локомотив» (4-3-3): Гильерме - Живоглядов, Хеведес, Чорлука, Игнатьев — Серкейра, Баринов, Крыховяк — Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.

«Спартак» (4-4-2): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Бакаев, Умяров, Тиль — Шюррле, Мельгарехо.