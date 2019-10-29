Фавр сделал своё дело, Фавр может уходить?

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» рассказывает о возможных переменах в дортмундской «Боруссии».

На прошлой неделе промелькнула новость, что Жозе Моуриньо отказался возглавить дортмундскую «Боруссию». Стоп, а что Люсьена Фавра уже снимают? Вице-чемпионам Германии срочно понадобился тренер? И что значит отказался? Португальцу предлагали?

Через несколько дней, вскоре после рурского дерби спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что клуб не рассматривает возможность отставки Фавра. «Признаю, „Боруссия“ проводит не лучший сезон. Но нужно думать о будущем. Мы не потеряли шансы добиться поставленных целей. Поэтому руководство клуба не рассматривает вопрос о замене тренера». Успокоил. Да и контракт со швейцарцем был продлён ещё летом. Но тревога остаётся. Скольких тренеров успокаивали, скольким выражали поддержку, оказывали кредит доверия. А потом их «благодарили за работу».

Причины для беспокойства у Фавра, безусловно, есть. «Чёрно-золотые» проводят нынешний сезон намного хуже предыдущего. Год назад «Боруссия» после девяти туров шла первой, одержав шесть побед при трёх ничьих. Сейчас дортмундцы на пятом месте - 4 победы, 4 ничьих и поражение. В октябре прошлого года «Боруссия» в групповом турнире Лиги чемпионов выиграла три встречи из трёх и возглавляла гонку в группе А. Сегодня она с четырьмя очками делит с «Интером» второе-третье места в группе F. Да, отставание очевидно, что во внутренних соревнованиях, что в международных. Но оно не настолько критично, чтобы принимать срочные меры.

Другое дело, что особых причин для ухудшения и игры, и результатов нет. Летом «Боруссия» как минимум не ослабла. Талантливый Кристиан Пулишич, сделавший недавно хет-трик в составе «Челси», всё же не был столь важным элементом в команде, как, например, Джейдон Санчо. Продажа Диалло в «Пари Сен-Жермен» за 32 миллиона евро - отличная сделка. Кроме того, удалось пристроить не приносивших пользы игроков - Синдзи Кагаву, Андре Шюррле, Максимиллиана Филиппа, Мариуса Вольфа, Джереми Тольяна, Себастьяна Роде, Омера Топрака. Зато на усиление было потрачено почти 110 миллионов - вернулся из «Баварии» Матс Хуммельс, пришёл лидер мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар, прибыли два игрока сборной Германии - левый защитник Нико Шульц («Хоффенхайм») и полузащитник Юлиан Брандт («Байер»). И если прошлогодней «Боруссии» немного не хватило сил во втором круге, то нынешняя не должна была дрогнуть. Наверное, у «чёрно-золотых» самый сильный после «Баварии» состав в Бундеслиге. А по таблице этого не скажешь.

Исправно забивает Пако Алькасер, ведёт игру команды Марко Ройс, снова радует Джейдон Санчо. Все хороши по отдельности. А командная игра просела. Может, всё это просто осенний спад? Посмотрим. В ближайших турах «Боруссия» примет непобедимый пока «Вольфсбург», а затем отправится в Мюнхен на встречу с «Баварией». Вот и поглядим, сколько очков наберёт в этих матчах команда Фавра. А то, может быть, слова Цорка утратят актуальность.

Однако спад во многом был предсказуем. Дело в том, что Фавр, по своей натуре, спринтер. Он быстро ставит игру - яркую, атакующую. И первые сезоны швейцарца всегда получались яркими - что в «Герте», что мёнхенгладбахской «Боруссии», что в «Ницце». Вторую «Боруссию» он вообще оживил, до появления Фавра некогда великий клуб представлял из себя жалкое зрелище. Впрочем, смотрите сами.

«Герту» швейцарец принял десятой. В первом сезоне под руководством Фавра берлинцы остались на десятом месте, а через год взлетели на четвёртое место. А в сезоне 2009/10 тренера выгнали уже в конце сентября. «Герта», проиграв шесть встреч из семи, оказалась на дне таблицы. Другое дело, что расставание с тренером не спасло «старушку» от вылета.

По итогам сезона 2010/11 «Боруссия» из Мёнхенгладбаха чудом уцелела в первой Бундеслиге - 16-е место. Но летом «жеребцов» возглавил Фавр, а команда пришла на финиш четвёртой. Это при нём заиграли Марк тер Штеген, Роман Нойштедтер и Патрик Херманн, а на первые роли выдвинулся Марко Ройс. Через год «Боруссия» спустилась на восьмое место, провалившись в Лиге чемпионов. Но причиной неудачи стал уход Нойштедтера и Ройса. Без них провисла середина поля. Фавр остался у руля и поднял «жеребцов» на пятое место. Могло быть и лучше, если бы не зимний спад в виде девяти встреч без побед.

Люсьен Фавр продолжал творить в Мёнхенгладбахе. Уже без тер Штегена, - его успешно заменил соотечественник тренера Янн Зоммер. Появились новые лидеры - Мохаммед Дауд, Гранит Джака, Амин Юнес, Макс Крузе, Кристоф Крамер, Торган Азар. «Боруссия» поднялась на третье место. Казалось, вот ещё немножко поработает швейцарец, и тогда главным соперником «Баварии» станет клуб из Мёнхенгладбаха. Но пять поражений в пяти турах чемпионата 2015/16 вынудили руководство расстаться с самым успешным за последние 20 лет тренером. Что произошло, никто так и не понял. В какой-то момент Фавр потерял управление командой.

Отдохнув немножко, Фавр объявился во Франции, где принял у Клода Пюэля «Ниццу». И поднял четвёртую команду на третье место в сезоне 2016/17. Вроде бы, разница невелика, но для французских клубов это выход в Лигу чемпионов. Потом «Ницца» просела на восьмое место, опять же из-за проваленного старта, да и в Лиге чемпионов до группового турнира «орлята» не долетели. Фавр почувствовал себя неудовлетворённым и не стал продлевать контракт с командой. Чтобы потом принять предложение «Боруссии». Уже дортмундской.

Можно проследить некую закономерность. Вторые сезоны, за исключением берлинского периода, швейцарцу удавались хуже, чем первые. Особенно непростое время было ранней осенью. Команды либо сложно входили в сезон, либо спотыкались в сентябре или в начале октября. Вот и нынешний сезон не стал исключением. «Боруссия», резво стартовав, вдруг притормозила. Переболеет - хорошо. Нет: Свято место пусто не бывает.

А как вам такой сюжет? «Боруссия» нанимает Фавра, он им ставит игру, яркую атакующую, особенно на фоне кошмарного сезона 2017/18, а потом меняет его на более сильного специалиста. Который выезжает на багаже предшественника. Тогда версия о приглашении Моуриньо имеет право на жизнь. Другое дело, что «Боруссия» с огромным трудом находила себе нужного тренера, перебрав нескольких наставников, прежде чем выходила на Оттмара Хитцфельда, Маттиаса Заммера, Юргена Клоппа. Поэтому в клубе семь рез отмерят, прежде чем примут решение расстаться со швейцарцем.