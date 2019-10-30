Гусарская рулетка. Дожить бы до утра

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«Соккер.ру» рассказывает читателям о возможных отставках в Ла Лиге в ближайшее время.

В ближайшие дни несколько тренеров испанской Примеры могут лишиться своих постов. Нет, это не Эрнесто Вальверде и не Зинедин Зидан. Угроза увольнения нависла над Руби из «Бетиса» и шефом «Сельты» Франом Эскрибой.

В среду их клубы играют между собой. Тренер проигравшей стороны вряд ли усидит на своём месте. А могут слететь и оба, если встреча завершится вничью. Ибо ситуация требует «резать, не дожидаясь перитонита». Иначе можно вылететь и выбираться долго-долго. Как «Сарагоса», например.

Конечно, есть смягчающие обстоятельства. Оба специалиста работают в своих клубах мало времени. Руби возглавил «Бетис» летом, Фран «Сельту» в марте. Издержки неизбежны, потери тоже. Но, как говорится, издержки издержкам рознь. Команды безобразно стартовали и никаких проблесков в их выступлениях не видно. «Бетис» находится в зоне вылета. Туда же может спуститься и «Сельта», если проиграет вечером в Севилье. Шансы «Бетиса» выиграть, а стало быть Руби усидеть в кресле, несколько выше. Встреча проходит на стадионе «Бенито Вильямарин». Хотя «зелёным» не составит труда и проиграть дома.

«Бетис», хоть и лишился летом вратаря Пау Лопеса, защитника Хуниора Фирпо, полузащитников Виктора Камарасы, Риада Будебуза, Джовани Ло Чельсо и нападающего Серхио Леона, не должен был проваливать старт. Команда, в которой играет чемпион мира Набиль Фекир и чемпион Европы Вильям Карвалью, а также Марк Бартра, Серхио Каналес, хорошо знакомый нам по «Зениту» Хави Гарсия, Кристиан Тельо, Лорен Морон и неувядаемый Хоакин, должна бороться за место в Лиге Европы. На смену ушедшим футболистам были приобретены новые. Разве что третьего вратаря сборной Испании Пау Лопеса заменить непросто, но всё же Хоэль Роблес когда-то неплохо смотрелся в английском «Эвертоне». В распоряжении Руби отличные игроки, но сложить из них команду пока никак не получается. Руководство уже сожалеет, что вытащило Хоана Франсиса Феррера (полное имя тренера) из «Эспаньола». Сразу вспомнили, что к своим пятидесяти годам Руби как тренер ничего особенного не добился, седьмое место с «Эспаньолом» в прошлом чемпионате - его потолок. И дольше года он редко где-то задерживался. Но как гласит украинская народная пословица: «бачили очі що купували». «Сельту» «Бетис» может и обыграет, а вот шансы выстоять на «Сантьяго Бернабеу» мизерны. Равно, как и возможность сделать из набора имён - Фекира, Карвалью, Бартры и других боевую команду. В Севилье это понимают и уже подготовили замену. Аргентинец Хорхе Сампаоли готов оставить бразильский «Сантос» и вернуться в город, где у него неплохо получалось. Правда, в другой команде, которую Сампаоли бросил ради сборной Аргентины. Ещё один слух. Зимой «Бетис» намерен арендовать у «Арсенала» Александра Ляказетта. Дело сложное, но не беспроигрышное. И если получится, то убойная связка Фекир - Ляказетт, наводившая страх и трепет на соперников «Лиона», может возродиться на «Бенито Вильямарин». Но если «зелёно-белые» промедлят с мерами по спасению, то Ляказетт уже может не понадобиться.

«Сельта» в прошлом сезоне остановилась рядом с зоной вылета на 17-м месте, причём Фран Эскриба был третьим по счёту тренером «небесно-голубых», который собственно и спас команду от расставания с Примерой. Ему и доверили штурвал в новом сезоне. Был учтён и опыт работы Франа с «Вильярреалом», - пятое место в сезоне 2016/17. Летом «кельты» лишились нападающего Макси Гомеса. Но взамен «Валенсия» отдала нападающего Санти Мину и защитника Хорхе Санса. Из «Кана» вернулся француз Клаудио Бювье. Арендован у «Лиона» опорник Папе Диоп, примерил голубую футболу Денис Суарес, прошедший школу «Вильярреала», «Барселоны» и «Арсенала». На левый фланг обороны был арендован у «Бока Хуниорс» Лукас Оласа. А главное - остался в команде нападающий Яго Аспас. Добавьте сюда весьма толкового вратаря Рубена, защитников Уго Мальо и Нестора Араухо, быстроногого датчанина Пионе Систо. Конечно, состав у «Сельты» не столь крепкий, как у ближайшего соперника. Однако летом «небесно-голубые» не стали слабее. С таким подбором игроков вылетать нельзя. Но как и Руби в «Бетисе», Фран пока не может спаять игроков в крепкий коллектив. Особенно убого выглядит атака галисийцев. Даже Аспас забил всего один мяч. Вообще «Сельта» забила всего пять мячей и делит по этому показателю последнее место с «Эспаньолом» и «Леганесом». Там тренеры уже сменились. И Франу Эскрибе будет очень непросто удержаться на стадионе «Балаидос». Даже если «Сельта» выиграет в Севилье.

Как и в случае с «Бетисом», здесь тоже произошла утечка информации. Фран ещё не уволен, а в его кресло сватают недавнего отставника Хавьера Грасию. Того, кто был неплох в «Малаге», затем тренировал «Рубин», а потом провёл два неплохих сезона в английском «Уотфорде» и довёл «шершней» до финала Кубка Англии. Однако в новом сезоне «Уотфорд» стартовал отвратительно, набрал в пяти турах одно очко. После этого клуб из лондонского предместья продолжил свои мучения уже без испанского тренера. Грасия отдохнул, сбросил психологический груз и готов к новым подвигам. Например, к спасению «Сельты», ещё не утопающей, но близкой к этому статусу. Работа предстоит серьёзная и тяжёлая. Сравнимая с ворочанием мешков.

P.S. А если честно, то было бы интересно увидеть на посту тренера «Сельты» одну из её бывших легенд. И эта легенда - не Валерий Карпин, занятый в «Ростове».