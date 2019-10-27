Операция «реабилитация»

сегодня, 10:30

ЦСКА и «Динамо» в последнее время не радуют своих болельщиков. Очная встреча может улучшить кому-то настроение. «Соккер.ру» - о противостоянии.

Положение дел

Некоторое время назад ЦСКА лидировал в чемпионате России, и неудачи команды Виктора Ганчаренко в Лиге Европы складывались, у людей был повод понимающе кивать и даже говорить, что армейцы жертвуют еврокубками ради борьбы за чемпионство. Хотя звучит странно, конечно. Октябрь всех спустил на землю. ЦСКА не стал лучше играть в Лиге Европы, а в чемпионате России утратил инициативу. Армейцы по-прежнему включены в плотную лидирующую группу из пяти команд, но теперь они в этой компании – замыкающие.

А учитывая, что за клубы собрались в этой бригаде, любое отставание чревато проблемами. ЦСКА не может победить на протяжении четырех матчей. Начался октябрь с поражения дома от «Эспаньола» (0:2) в Лиге Европы. Потом был болезненный проигрыш «Ростову» (1:3), когда команда Валерия Карпина просто разобрала армейцев. Следом случилась ничья с «Уфой» (1:1), что тоже не занесешь в актив. А уже на этой неделе армейцы проиграли дома же «Ференцварошу» (0:1). И вокруг клуба воцарилось гнетущее напряжение. Надо что-то делать и как-то выправлять ситуацию. Но и у «Динамо» такая же история.

Только со скидкой на еще более плачевное состояние в целом. Динамовцы находятся на стадии поиска себя и в очередной раз проваливают задание. После долгих мучений Дмитрий Хохлов покинул команду, а возглавивший ее временно Кирилл Новиков – фигура новая и загадочная. В своем первом матче у руля «Динамо» он привел команду к ничьей с «Краснодаром» (1:1) на своем поле. Но не вполне ясно, чего тут больше: заслуги москвичей или недоработки «быков». В любом случае серия «Динамо» без побед составляет уже семь матчей.

В последний раз динамовцы, которые летом на трансферы потратили баснословные деньги и обновились кардинально, побеждали аж 24 августа, когда взяли верх над «Тамбовом» (2:0). Поэтому не удивляет, что в чемпионате России «Динамо» занимает предпоследнее место, имея те же 11 очков, что и замыкающий таблицу «Тамбов». Старательно борются за возвращение в ФНЛ .

История отношений

Надо заметить, что в противостоянии с исторической точки зрения практически равенство. Команды провели между собой 56 матчей в российской истории. 18 раз побеждал ЦСКА , 20 побед на счету «Динамо», еще 18 встреч заканчивались ничьей. Играли на три результата, что называется. Но тут важнее последние встречи. И видим интересную статистику.

В прошлом сезоне обе игры между этими командами завершались вничью – 2:2 и 0:0. В позапрошлом сезоне перевес оказался на стороне «Динамо». В гостях динамовцы победили со счетом 2:1, а дома сыграли вничью – 0:0. ЦСКА же в последний раз обыгрывал «Динамо» в апреле 2016 года, то есть пять матчей назад. Это довольно давно, учитывая, где в последнее время находятся армейцы, а где – динамовцы.

Ориентировочный состав ЦСКА : Акинфеев, Магнуссон, Шарлия, Дивеев, Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Кучаев, Сигурдссон, Чалов.

Ориентировочный состав «Динамо»: Шунин, Морозов, Ордец, Плиев, Евгеньев, Рауш, Шимански, Нойштедтер, Каборе, Панченко, Игбун.

Не так много вариантов ротации состава у ЦСКА , поэтому армейцы вынуждены играть примерно одинаковым набором исполнителей. И в Лиге Европы тоже. Так что возможно накопление усталости и некое моральное истощение. Особенно на фоне тянущейся серии неудач. С другой стороны, многое зависит от того, как команду настраивает тренерский штаб. Эти осечки могут стать поводом разозлиться и выдать нечто вроде смертельной битвы, поскольку если снова не набрать трех очков, то в группе лидеров начнется расслоение, и ЦСКА закрепится в отстающих. С этой точки зрения игра определяющая.

Но не менее ключевая она и для «Динамо», которому нельзя закрепляться в зоне вылета – чревато большим позором. Хотя кажется, что дальше уже некуда. У «Динамо» с составом вопросов больше, потому что есть возможность проводить ротацию, но готовность тех или иных футболистов вызывает вопросы. В частности, разного рода и разной степени серьезности проблемы со здоровьем были у Антона Соснина, Сергея Паршивлюка, Жоаозиньо, Тони Шуньича, Максимилиана Филиппа и Клинтона Н'Жи. Вероятно появление кого-то из них, но этого может и не случиться. Загадочности добавляет и новый тренер, стиль и подход которого к формированию состава еще не определены. «Динамо» снова в стадии перестройки, а за этим одновременно интересно и больно наблюдать.

Кирилл Панченко (нападающий «Динамо», экс-игрок ЦСКА ):

При мне в ЦСКА мы сначала дважды уступили динамовцам, а на следующий год дважды выиграли. В «Динамо» же в четырех матчах три ничьих и одна победа. Встречи с армейцами действительно получаются интересными и довольно успешными для нас, но это всё прошлое. Не буду оригинальным, если скажу, что предыдущие результаты сейчас не имеют значения, главное, что получится в воскресенье. Каждый матч — отдельная история. Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными. Там я выигрывал золотую медаль, выходил на поле во встречах Лиги чемпионов. Да, уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в армейском коллективе.