«Ювентус» vs «Локомотив». Удивить чемпиона

сегодня, 10:15

К сожалению, Сарри уважает работу Сёмина, но «Соккер.ру» верит, что «железнодорожники» могут сыграть достойный матч.

Жеребьевка поставила крест на надеждах о плей-офф, но победа над «Байером» позволяет цепляться за третье место и еврокубковую весну. Нужно сделать следующий шаг – добавить в уравнение мини-сенсацию.

Обратите внимание, насколько важным матч в Турине считают тренеры «Локомотива». В пятницу в Грозном играли Живоглядов, Магкеев, Идову, Коломейцев и Джорджевич, и только у последнего медицинская причина не выйти на поле. Остальных могут заменить, поскольку они не основные.

Самое время перейти к составам и тактике, ведь Сарри можно обыграть только с позиции шахмат, а «Ювентус» - с позиции настроя и умения выжать максимум из недооценки со стороны фаворита.

Тактика и составы команд

У «Ювентуса» есть потери – Кьеллини и Коста могли играть в основе, но травмированы. Де Шильо не был бы большой потерей, если бы Канселу остался, или если бы Сарри не говорил, что Данило не в состоянии отыграть девяносто минут.

Но тут, как и в случае с оценкой здоровья Рэмзи, Маурицио может немного лукавить. В принципе, все ключевые игроки «Ювентуса», кроме Кьеллини, могут сыграть. Матюиди, Пьянич и Хедира – железно основная тройка хавбеков, Роналду и Игуаин – главные форварды команды.

Дибале нужно думать о попадании в основу, но такой человек в роли джокера – большой шанс для тренера перестроить игру, не меняя тактику. «Ювентус» может играть как «4-3-1-2», так и переходить на «4-3-3» и «4-4-2» с ромбом, в зависимости от схемы и действий «Локомотива».

Буффон и Щесны меняют друг друга, но это влияет мало, как и разовые ошибки де Лигта – хочется верить, что голландец сыграет хуже, чем может, но надежда слабая. Как и на то, что Сандро и Данило не хватит бразильской удали для качественной работы против Игнатьева и Рыбуса. С другой стороны, шанс для Алексея Миранчука и Мариу.

Сёмин поберег ряд футболистов основы, поэтому ставка на свежесть читается сразу. Баринов и Крыховяк, Хеведес и Рыбус должны зажигать и показать максимум физически. «Ювентус» сильнее во всем, но эту команду тоже останавливают, ее тоже заставляют терять очки. О победе не хочется заикаться, особенно с учетом травм у москвичей, но драться нужно.

Да, Фарфан не выйдет на замену и не забьет гол, Антон Миранчук в лазарете – не поможет. Джорджевич присоединился, что укоротило варианты в атаке, ведь Смолов тоже травмирован, как и Жемалетдинов. У «Локомотива» ограниченный набор игроков впереди, и если Эдер не вспомнит матчи, в которых озадачивал соперников Португалии и клуба важными голами, то придется играть де-факто в меньшинстве.

Не хочется быть простой добычей для «Ювентуса», поэтому тактически нужно готовить ловушки, а физически включить против команды Роналду режим сборной Украины в игре с Португалией. Моменты у итальянцев точно будут, но если Гильерме поймает кураж, а «Локомотив» выдержит высокий темп игры – будет интересно.

Ориентировочные составы

«Ювентус» (4-3-1-2): Щесны – Данило, Бонуччи, де Лигт, Сандро – Матюиди, Пьянич, Хедира – Рэмзи (Бернардески, Дибала) – Роналду, Игуаин.

«Локомотив» (4-5-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус – Ал. Миранчук, Баринов, Мурильо, Крыховяк, Мариу – Эдер.



Важные факты перед игрой

- как легко догадаться, у «Локомотива» провальная статистика встреч с итальянцами в еврокубках. 11 матчей и всего 1 победа. Зато было 4 ничьих при 5 поражениях, и даже голы забивали – разница 6:11. «Локомотив» неважно играет с клубами из топ-4, только французов обыгрывать умеют;

- «Ювентус» стал первым соперником Сёмина в еврокубках и первым оппонентом «Локомотива» в его международной истории. Речь шла о Кубке УЕФА , а в начале девяностых Роберто Баджо и Раванелли уже в первой игре разграничили команды – перевес 3:0 превратил второй матч в формальность, хотя его фаворит тоже выиграл – 1:0;

- одновременно у Сёмина в карьере есть сенсационная победа над клубом из Серии А. Речь об «Интере» - победе 3:0, когда на голы Лоськова, Ашветии и Хохлова миланцы не сумели ответить. С учетом, что тогда и во второй игре была ничья 1:1, а «Локомотив» вышел в плей-офф ЛЧ , хотя в группе также были киевское «Динамо» и «Арсенал», то тот пример хорошо бы сделать заразительным;

- Бенедикт Хеведес был в аренде в «Ювентусе», но почти не играл. В составе команды Сарри ожидаемо нет футболистов, которые играли бы раньше за «Локомотив». Зато отмечаем, что в ожидаемой основе Сёмина может быть 5 человек с опытом игры в топ-5. То есть опыт игры с китами у половины команды точно есть;

- «Локомотив», хоть и проиграл «Атлетико» дома в ЛЧ , в РПЛ выиграл пять поединков подряд. Если говорим о серии «Ювентуса», то тут все просто и скучно – шесть побед подряд в Серии А и ЛЧ , а перед этим ничья с «Атлетико» в Мадриде – 2:2. Сарри на посту тренера туринцев пока не проигрывал, хотя встречал и «Наполи», и «Интер»;

- Роналду создал семь голов в семи последних матчах за сборную и клуб. Начиная с гола и ассиста против «Вероны» и заканчивая 701-м мячом в карьере – в ворота «Болоньи», демонстрирует традиционную кровожадность у чужих ворот. Не забил «Интеру», а гол в ворота Украины не спас Португалию, но Роналду в дико хорошей форме. Сочувствуем Игнатьеву и Чорлуке;

- «Ювентус» частенько обыгрывает соперников со счетом 2:1 – «Болонью», «Интер», «Брешию» и «Верону» опередили с разницей в один мяч и именно с таким результатом. Это не значит, что у «Локомотива» есть шансы зацепиться за ничью 2:2, но и громит Сарри только тех соперников, которые не учитывают минусы «Ювентуса». Их мало, их сложно использовать, но они есть.

Прогноз «Соккер.ру»: «Локомотив», к сожалению, проиграет в Турине, хотя есть шанс показать достойный футбол и забить мяч в ворота Щесны, если поляк вытеснит Буффона из рамки в ЛЧ . У Сарри команда-монстр, и хотя всякое в футболе бывает, скорее всего, сегодня сыграет разница в классе, нежели желание выручит гостей.

Впрочем, все зависит от реализации моментов и от свежести игроков «Локомотива». Многие отдыхали и долго готовились. Сарри с сожалением констатировал, что «железнодорожники» куда сильнее, чем хотелось бы «Ювентусу». Значит, соперник команду Сёмина ценит, но если футболисты итальянцев расслабятся – нужно будет этим воспользоваться.